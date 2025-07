Mezitím v Absurdistánu 249: Jak houby ve tvaru penisu destabilizují polskou republiku

10. 7. 2025 / Tomasz Oryński

čas čtení 17 minut

Strana Donalda Tuska nebere porážku v prezidentských volbách dobře. Je pravda, že se okamžitě pokusil prosadit svou dominanci tím, že vyvolal hlasování o důvěře v parlamentu, které vyhrál, ale to nestačilo, aby své stoupence přesvědčil, že je schopen přivést je k vítězství v nadcházejících parlamentních volbách.









Jak jsem psal v předchozích kapitolách své série, hon na obětní beránky začal okamžitě. Jako obvykle byli viněni voliči (ti otravní nevzdělaní lidé z východního Polska, kteří stále neumí volit tak, jak by měli!) spolu s mladou sociálně demokratickou stranou Razem, která se někdy odváží kritizovat Donalda Tuska, což znamená, že to jsou v podstatě zrádci, kteří spolupracují s PiS. To však již nestačí, a tak bylo třeba hledat příčiny porážky hlouběji. Ale nebojte se, ne tak hluboko, aby se podívali do zrcadla a zeptali se: „Co děláme špatně?“ Ne, to by bylo příliš. Místo toho našli perfektní řešení. „Volby byly zmanipulované“.

Tuto teorii prosazoval především Roman Giertych, bývalý spojenec Kaczyńského, který je nyní spojen s Donaldem Tuskem. Propracované konspirační teorie o tom, že PiS nasadila falešné kandidáty, kteří se nikdy nedostali do voleb, ale jejichž výbory mohly nominovat členy volebních komisí a pověřit je falšováním výsledků, byly den ode dne směšnější. Když počet údajných spiklenců dosáhl 40 000 lidí, každý rozumný člověk se při zmínce o těchto teoriích mohl jen smát (a přesně tak reagoval Adrian Zandberg z Razem, když se ho na to zeptal novinář, což vyvolalo novou vlnu internetových trollů, kteří ho obvinili ze zrady Polska).

Donald Tusk se zpočátku snažil držet stranou a dokonce požádal , aby nebyly zpochybňovány výsledky voleb, protože to podkopává celý demokratický proces v Polsku. Ale o pouhé dva týdny později změnil názor a prohlásil, že „pro voliče nebudou volby platné, dokud nevyjasníme všechny pochybnosti“. Gazeta Wyborcza zveřejnila analýzu, ve které poukázala na řadu volebních místností, kde (úmyslně nebo v důsledku chyby) byly počty hlasů radikálně změněny ve prospěch Karola Nawrockého. Jiní akademici však rychle poukázali na to, že takové nesrovnalosti nejsou ničím neobvyklým, chyby se stávají v každých volbách, a obvinili autora z toho, že si vybírá pouze volební místnosti, kde byly výsledky změněny ve prospěch Nawrockého, a ignoruje ty, kde chyby vedly k získání dalších hlasů pro Trzaskowského. Jiní poukázali na to, že oficiální výsledky voleb jsou v podstatě v souladu s většinou předpovědí a průzkumů, takže skutečnost, že Trzaskowski prohrál, by neměla být pro nikoho překvapením.

Ministr spravedlnosti Adam Bodnar prohlásil, že udělá vše pro to, aby se této věci dostalo na kloub, ale bohužel kvůli zasahování PiS do soudního systému je platnost voleb nyní potvrzena senátem Nejvyššího soudu, který je složen z nelegálně jmenovaných soudců. Soud rozhodl, že volby jsou platné, a když Bodnar protestoval a požadoval, aby byla jmenována jiná komora, jeden z nelegálně jmenovaných soudců se ho zeptal: „V roce 2023 jste byl zvolen do Senátu. Dovolte mi připomenout, že to byla naše komora, která rozhodla, že tyto volby byly platné. Proto se vás musím zeptat: máte pocit, že jste nebyl zvolen správně?“ (jak můžete vidět z přiloženého videa, pro-PiS média z toho měla velkou radost, zejména proto, že Adam Bodnar na tuto otázku neměl žádnou dobrou odpověď). Tím se odhalila další slabina Tuskovy vlády: i když to není překvapivé, protože odpisizace soudního systému je sama o sobě obtížná, nová vláda je v této otázce nekonzistentní a je připravena přimhouřit oko, pokud se jí něco hodí, což je bohužel fakt.

Zatímco v každodenní politice však vláda nabízí jen více toho samého. Žádná radikální změna směru, jen vymýšlení nových způsobů, jak naštvat voliče – jako nedávné rozhodnutí povolit lov tří medvědů v Bieszczadských horách, které pobouřilo veřejnost. Vláda také zpřísnila svůj protimigrační diskurs, což vede k trhlinám v koalici. Levice má pocit, že to zachází příliš daleko, ale to zřejmě není v souladu s druhým koaličním partnerem, PSL. Kosiniak-Kamysz, předseda PSL a ministr obrany, se na tiskové konferenci zeptal, zda to může být bodem konfliktu, protože levice je „otevřenější migraci“, a odpověděl: „Čemu jsou otevřenější? Banditům?“ Zdá se, že nyní máme vládu, jejíž ministři považují slova jako „uprchlík“ nebo „migrant“ za synonyma slova „bandita“.

Téze předložené tímto novinářem se zdá být platná. Zdá se, že koalice již praská. Nedávno navštívili předseda Sejmu Szymon Hołownia a Michał Kamiński (dříve člen PiS, později PO, nyní PSL) soukromý byt jednoho z poslanců PiS, kde se uprostřed noci tajně setkali s Kaczyńskim, což vyvolalo další vlnu hysterie ohledně „zrádců“. Hołownia popírá, že by se schůzka konala za účelem sondování terénu pro novou vládu podporovanou PiS, v níž by on – podle rozšířených obvinění – chtěl zastávat funkci premiéra, ale pak není jasné, jaký byl účel této schůzky.

I další Tuskovi příznivci zdá se ztrácejí naději – v nedávném rozhovoru Agnieszka Holland otevřeně prohlásila, že „jako vůdce je skončen“, a navrhla, aby odstoupil a uvolnil místo někomu, kdo dokáže naplnit očekávání voličů. Odborníci – jako politoložka dr. hab. Renata Mieńskowska-Norkiene – také tvrdí, že jediným způsobem, jak zachránit Tuskovu stranu před totální katastrofou, je zavedení liberálních reforem. Jak napsal Marcin Wojciechowski v Liberte, „Tusk tvrdohlavě prosazoval opatření proti vůli svých vlastních voličů“, „hloupě se zbavil svých voličů, přestože byl varován“, a jeho strana „slepě následuje jeho politiku, věříc, že Tusk je génius a že jeho cesta musí fungovat. Ale nefunguje – protože nemůže. V parlamentní demokracii musíte o voliče bojovat, a ne neustále, tvrdohlavě, okázale, navzdory varováním a zdravému rozumu jednat proti jejich vůli a pevně věřit – bez dobrého důvodu – že vás stejně budou volit“. Osobně nevěřím, že je Tusk schopen změny. Proč? Protože článek z Liberte, který zde cituji, byl publikován před 10 lety, poté, co Tusk prohrál parlamentní volby s PiS.

* * *

Dalším tématem, které bych dnes rád zmínil, je protimigrační hysterie. Jak jsem poukázal v posledních kapitolách této série, Trzaskowski a Tusk tím, že se přidali k protimigračnímu proudu, pouze posílili pravicovou rétoriku. PiS se rozhodla udržet tempo a protiimigrační šílenství již dosáhlo absurdní úrovně. V Zamośći, kde se konal již 22. ročník festivalu světové lidové hudby, umělci – převážně z afrických zemí – byli na ulicích města vystaveni urážkám, zatímco místní policie přijala několik panických hovorů o „migrantech procházejících se po ulicích města”. Zatímco politici PiS spolu s proruskými aktivisty rozdmýchávají hysterii o „Německu posílajícím migranty do Polska“, někteří pravicoví radikálové zorganizovali občanské milice, které monitorují hranice, nelegálně zastavují auta a snaží se zabránit vstupu do Polska komukoli s tmavší barvou pleti. Vláda tento problém dlouho ignorovala, pak ale najednou zareagovala dvojím způsobem: ujistila, že žádný problém neexistuje a že německé vracení migrantů je velmi vzácné (a jejich počet dokonce klesá), a zároveň znovu zavedla kontroly na hranicích s Německem (a z nějakého důvodu i s Litvou) a vyslala tam stovky policistů a vojáků. Celý Tuskův modus operandi se zdá být podle jednoho vzorce: ignorovat problém, pokud problém sám nezmizí, něco udělat, ale neobtěžovat se plánováním. Prostě se řídit radou krále Lemura Juliana z dětského kresleného seriálu: „Rychle, než všichni přijdeme k rozumu“.

Vypadá to, že strana Donalda Tuska směřuje ke katastrofě a narativ polské politiky je diktován někým jiným. Kým? Myslím, že tento příběh, který se v poslední době šíří po polském internetu, nejlépe popisuje mechanismus takové hysterie:

1. Na facebookové skupině „Polští vlastenci proti nepřátelům národa“ (dříve „Zastavte ukrajinizaci Polska“, dříve „Zastavte židovskou nadvládu v Polsku“, dříve „Zastavte vakcíny!“) je sdílen příspěvek z ruského Telegramu. Podle něj byly v Krkonoších objeveny houby ve tvaru penisů.

2. Ostatní členové potvrzují, že je to pravda.

3. Místní proruští aktivisté poukazují na to, že tyto houby ohrožují ctnost polských žen.

4. Někdo vytvoří novou skupinu „Pryč s houbami – tým Wałbrzych“. „Musíme se zorganizovat, dejte mi vědět, z jakých měst jste,“ píše.

5. Lidé zveřejňují fotografie. Houby skutečně mají tvar penisu. Většina fotografií je zřejmě stažena z internetu.

6. Karina z „Wałbrzych teamu“ jednu z těchto hub olízla a dostala průjem. Zveřejnila to na internetu. 20 000 sdílení. Nejpopulárnější komentář: „KURVA! ONA ZABÍJÍ POLÁKY!!!!“

7. Téma je populární na TikToku. Klipy s velmi špatnou polštinou a spoustou pravopisných chyb tvrdí, že spóry hub pocházejí z České republiky.

8. Lidé panikaří: „Češi nás otravují houbami ve tvaru penisu!“

9. Poslanec PiS a Kaczyńskiho muž pro špinavou propagandu zveřejňuje klip na TikToku. Není nic vidět, zdá se, že svítí baterkou na nějaké keře. Popisek tvrdí, že právě tam byly před dvěma dny spatřeny houby ve tvaru penisu.

10. Spolehlivá média píší o této nové konspirační teorii. Nikdo se o to nezajímá.

11. Profesor mykologie vysvětluje v rádiu, že se jedná o obyčejné houby Phallus impudicus, které rostou přirozeně v Polsku a v tomto ročním období jsou zcela normální.

12. Matecki využil svých poslaneckých pravomocí a požádal místní hygienickou stanici o vyšetření. Dostal odpověď, že neví o nikom, kdo by úmyslně šířil spóry, a že se jedná o běžné houby. Varovali však, aby se nejedly, protože jsou jedovaté.

13. Pro-PiS média: „HOUBY VE TVARU PENISU MOHOU ZABÍJET POLÁKY!!!“

14. Pravicoví aktivisté organizují protihoubovou milici. K organizaci využívají facebookové skupiny. „Pryč s houbami – tým Wałbrzych“ má již 30 000 členů, dalších 27 skupin existuje. Lze tam koupit protihoubová trička za 89 zlotých za kus.

15. Na Instagramu se šíří video, na kterém žena pláče v autě, protože její dcera viděla houby ve tvaru penisu. Žádá o finanční příspěvky.

16. Milice začínají hlídkovat v lesích poblíž českých hranic.

17. Neznámí pachatelé vandalizují Český kulturní dům v Cieszyně.

18. Populární bojovník MMA natočí na Instagram klip. Vyzývá k akci: „Lidi, probuďte se! Kolik toho ještě snesete?“ – křičí.

19. Umělou inteligencí vytvořený obrázek polského orla chránícího blondýnku před armádou houbových vojáků nesoucích české vlajky získá na Instagramu 200 000 zhlédnutí.

20. Milice proti houbám nemohou najít žádné houby ve tvaru penisu, a tak místo toho vandalizují stánek s houbami před supermarketem Tesco v městě Jelenia Góra.

21. Matecki zveřejňuje další video na TikToku. Natáčí české lesníky za hranicemi a říká: „Pravděpodobně se snaží zasít spóry na naši stranu hranice!“ Video má 2 000 000 zhlédnutí.

22. Další uživatelé potvrzují, že také viděli Čechy dělat podezřelé věci.

23. Hraniční přechod Jakuszyce-Harrahov je blokován malým davem lidí s transparentem „Toto je Polsko, ne Evropa, říkáme ne penisovým houbám!“. V stánku u silnice si lze koupit trička proti houbám. 129 zlotých za kus.

24. Protestující navštěvují prominentní pravicoví politici, včetně Kaczyńského.

25. Skupina skinheadů natáčí video, ve kterém šlapou na košík lišek a křičí „SLÁVA POLSKU!“

26. Influenceri se tématu chopí a zesměšňují ho ve svých videích. Teprve tehdy si toho všimnou mainstreamová média.

27. Mainstreamová média píší články o tom, že houby jsou normální. Nikdo je nečte.

28. Jedna z protihoubových hlídek narazí na skupinu českých houbařů. Dojde k rvačce. 67letý Jožin Procházka z Božanova skončí s těžkým otřesem mozku v nemocnici.

29. Mateusz Morawiecki v plné vojenské výstroji se připojí k jedné z hlídek. Nenajdou žádné houby ve tvaru penisu, ale on z toho získá 20 videí na TikToku.

30. Ostatní politici si v parku před budovou parlamentu ve Varšavě pořizují selfie a tvrdí, že také navštívili hranici.

31. Matecki zveřejňuje rozmazané video dvou lidí v dálce, kteří vypadají, jako by měli uniformy. Tvrdí, že se jedná o české vojáky na polské straně hranice. Uživatelé internetu video přiblíží a zjistí, že se ve skutečnosti jedná o dva policisty polské dopravní policie. Nikdo se o to nezajímá.

32. Pravicoví politici v televizi tvrdí, že Češi vedou hybridní válku s Polskem a používají biologické zbraně. Navrhují řešení: deportovat všechny Ukrajince.

33. Televizní stanice nakloněná PiS organizuje debatu: pozve profesora mykologie, čtyři pravicové poslance a nejhloupějšího levicového poslance, jakého se jí podaří najít.

34. Všichni mluví o houbách. Všichni kromě vlády. Vláda problém ignoruje.

35. Zaměstnanci hygienické a epidemiologické stanice jsou zaplavováni hysterickými telefonáty ohledně penisu-houby. V zoufalství natočí video, ve kterém rapují o tom, že se těchto hub není třeba bát. Doufají, že se video stane virálním. Stane se – protože je tak trapné.

36. Média se ptají Mateckého, kolik hub našla protipilová milice. Přiznává, že ani jednu, ale tvrdí, že je to proto, že hlídky jsou tak účinné, že Češi se teď bojí něco dělat.

37. Televizní stanice, která zorganizovala zkreslenou debatu, je kritizována. Její redaktor říká, že „lidé mají právo vědět“, a poukazuje na to, že pozval odborníka.

38. Prezident Andrzej Duda vyzývá vládu ke spolupráci s opozicí. Říká, že problém je příliš důležitý na to, aby se zapletl do stranické politiky.

39. Donald Tusk si konečně všiml problému. V ostře formulovaném tweetu říká, že problém je přehnaný, že není třeba nic dělat a že hub je mnohem méně než za vlády PiS. Poté okamžitě vysílá 2000 vojáků v tancích hlídat hranice.

40. Pravicové milice házejí na vojáky kameny, nazývají je českými děvkami, obviňují je ze zrady a tvrdí, že byli vysláni, aby zakryli pravdu.

41. Dochází k zatýkání. Aby zakryl situaci, Tusk stahuje Polsko z přeshraniční spolupráce v oblasti zemědělství a programů Natura 2000.

42. Polské zdi jsou pokryty proticeskými graffiti.

43. Policie tvrdí, že provedla vyšetřování a nenašla žádné důkazy o spiknutí souvisejícím s houbami.

44. Tuskova politická strana klesá v průzkumech o 10 %. PiS a radikální pravice získávají 15 %.

45. Tuskovi příznivci za to viní Adriana Zandberga z Razem, protože „v těchto těžkých časech nedělal nic na podporu vlády“.

46. Přicházejí vlny veder. Pravicoví aktivisté mají dost hlídkování v lese. Na hraničním přechodu zůstává jen několik nejzoufalejších důchodců.

47. Mezitím se na facebookové skupině „Pouze praví polští vlastenci“ objevil screenshot z ruského telegramu. Někdo se v něm ptá, jestli někdo další viděl během nedávných silných dešťů poblíž Suwałki záhadné záblesky a rány, které zněly jako výstřely z děl, a jestli by mohlo jít o testování nových elektromagnetických děl Litevců na Polácích.

Autora tohoto textu neznám, viděl jsem ho na několika místech v mírně odlišných variantách, ale myslím, že je geniální. Dokonale ukazuje, jak mohou falešné zprávy v souladu s ruskou propagandou destabilizovat zemi, nebo alespoň její politickou scénu. Dávejte si pozor na tyto mechanismy i v České republice!







0