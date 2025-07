Trump oznámil 50% clo na Brazílii a hrozí cly na další země

10. 7. 2025

Nejnovější hrozby zvyšují obavy, že prezidentova nevyzpytatelná obchodní strategie může zhoršit inflaci v celých Spojených státech



Donald Trump pokračoval v rozesílání dopisů, v nichž hrozil zavedením vysokých cel na zahraniční vývoz, a slíbil, že uvalí nové 50% clo na Brazílii za to, co nazval „honem na čarodějnice" proti jejímu bývalému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, a zamířil také na další země, včetně Bruneje, Libye a Moldavska.



Americký prezident měl ve středu zvýšit cla na desítky zemí. Na začátku tohoto týdne oznámil nové třídenní odložení do 1. srpna, ale začal oznamovat nové sazby, které budou země muset platit, pokud se nedohodnou s Bílým domem.



Poté, co v pondělí oznámil plány na zavedení amerických cel až do výše 40 % na zboží dovážené ze 14 zemí, včetně Bangladéše, Japonska a Jižní Koreje, napsal Trump ve středu dopisy představitelům dalších šesti zemí a všechny dopisy zveřejnil.



Tvrdil, že vývozci z Alžírska, Iráku, Libye a Srí Lanky budou čelit americkým clům ve výši 30 %, zatímco vývozci z Bruneje, Moldavska a Filipín budou čelit clům ve výši 25 %.



„Tato cla mohou být upravena, zvýšena nebo snížena v závislosti na našich vztazích s vaší zemí,“ napsal Trump. Řada odkladů a změn sazeb frustruje podniky v USA i po celém světě.



V úterý Trump vyhrožoval zavést americká cla až ve výši 200 % na zahraniční léky a 50 % na měď, což vyhnalo ceny mědi v USA na rekordní úroveň.



Ve středu však prezident při setkání s představiteli Gabonu, Guineje-Bissau, Libérie, Mauritánie a Senegalu v Bílém domě naznačil, že pět afrických zemí pravděpodobně americká cla nepostihnou, protože mají v úmyslu snížit vlastní cla na americký export.



Ve středu později se Trump vyjádřil k Brazílii v dopise současnému brazilskému prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi. Americký prezident také kritizoval země skupiny Brics, jejíž klíčovou součástí je Brazílie. Trump v dopise uvedl, že 50% clo bude oddělené od všech odvětvových cel.



Trump brání bývalého prezidenta Bolsonara, který čelí soudu za svou roli při pokusu o zvrácení výsledků voleb v jeho zemi v roce 2022.



Poslední výhrůžky amerického prezidenta zvýšily obavy, že jeho nevyzpytatelná obchodní strategie může zhoršit inflaci v USA, přestože během volební kampaně opakovaně sliboval rychlé snížení cen.



Trump si tyto obavy zřejmě uvědomuje. „Snížil jsem náklady více než kterýkoli prezident v historii,“ napsal v úterý večer na sociálních sítích. „Zkorumpovaní demokraté používají opačnou rétoriku, i když vědí, že je to naprostá LEŽ.“



Analýza Oxford Economics naznačila, že efektivní sazba cla USA na dovoz ze zahraničí by po posledních dopisech o clech vzrostla na přibližně 20 %. „To je nárůst z 17 %, ale méně než naše hranice recese, která je 25–28 %,“ uvedl Michael Pearce, zástupce ekonom pro USA v Oxford Economics.



„Předpokládáme, že většina zemí uzavře dohodu nebo prodlouží platnost dohody, aby se vyhnula zvýšení cel,“ řekl Pearce. „Rizika však směřují k vyšším sazbám.“





Zatímco Trump a jeho spojenci se snaží tlačit na Federální rezervní systém, aby snížil úrokové sazby, nejvyšší představitelé centrální banky v čele s jejím předsedou Jeromem Powellem to zatím odmítají, protože čekají na dopad jeho cel na ekonomiku.





