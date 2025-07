Channel 4 News: Izrael ve čtvrtek vyvraždil osm dětí, čekajících před lékařskou klinikou

11. 7. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 10. července 2025, 19 hodin: V Gaze byl další brutální den, kdy naděje na příměří rychle mizí. Izrael bombardoval pásmo leteckými údery, při jednom útoku zahynulo nejméně 15 lidí, z toho osm dětí, které čekaly na výživové doplňky před lékařskou klinikou. Jonathan Rugman nyní podává zprávu z Deir al Balah. Upozorňujeme, že jeho reportáž obsahuje od začátku velmi znepokojivé záběry.

(V dolní liště vpravo je možno zakliknout české titulky. Níže je český překlad.)





Reportér: Právě došlo k útoku bezpilotního letounu a kolemjdoucí natáčí následky na svůj mobilní telefon. Křičící ženy a děti čekaly ve frontě na výdejní místo, kde se rozdávaly výživové doplňky. Předpokládané cíle, dva muži s batohy, leží mrtví na druhé straně ulice. Pracovník UNICEF nám poskytl záběry ze stejné události. Podle izraelské armády bylo zabito celkem 15 lidí, včetně osmi dětí. Izraelská armáda nám sdělila, že zabila teroristu Hamásu, který se podílel na útocích ze 7. října, a že tato událost je předmětem vyšetřování.





Z nejbližší nemocnice můžeme vysílat pouze tyto záběry. Jsou to lidé, kteří stále bojují o život. Nemůžeme vám ukázat tříleté a čtyřleté děti, které leží mrtvé poblíž. Jejich těla jsou tak malá, že vypadají jako rozbité panenky. Izraelská armáda nám sdělila, že dělá vše pro to, aby minimalizovala škody na takzvaných nezúčastněných osobách.









V nemocniční márnici se matka loučí se svou čtrnáctiletou dcerou. Smutek sdílí i její syn. Musí to být rychle, protože živí i mrtví chřadnou vedle sebe v letním horku. A nemocnice potřebuje každý volný prostor.









Matka: „Moje dcera snila o tom, že válka skončí a že to dnes oznámí, aby se mohla vrátit do školy. Také snila o tom, že bude jíst čtyři nebo pět krajíců chleba k jídlu. Byla to jen dítě. Tvůj sen se rozplynul, moje lásko.“





Reportér: Izraelská armáda nejeví žádné známky toho, že by se chystala opustit jižní Gazu, a pokud Hamás nesouhlasí s odzbrojením, pravděpodobně tak neučiní. Mezitím jsou Palestinci opět na pochodu a čekají na 60denní příměří, které podle vysokého izraelského představitele nemusí být dohodnuto ještě týden nebo dva. A i kdyby bylo dohodnuto, izraelský premiér ve Washingtonu naznačil, že nemusí vydržet do splnění jeho bezprostředního cíle, kterým je propuštění 10 živých rukojmích.





Netanjahu: „Máme právo na sebeobranu kdykoli a myslím, že to je všeobecně uznáváno. V těchto záležitostech jsem vždy upřednostňoval jednání mimo kamery. Myslím, že je velká šance, že k příměří dojde a že se tím přiblížíme k cíli, který jsem stanovil na začátku.“





V Khan Yunis se Palestinci po nočním izraelském leteckém útoku snaží najít přeživší. Kopají motykami. Mezi mrtvými jsou tři děti a jejich matka, čtvrté dítě bylo vyproštěno z trosek příliš pozdě, aby mu bylo možné pomoci. Na ulici, kde dnes ráno při útoku bezpilotního letounu zahynulo 15 lidí, to však vypadá téměř normálně. Jediné stopy po tragédii jsou opuštěná sandál u malého kráteru a krvavé skvrny na chodníku, kde seděly matky s dětmi. Všichni jsou spočítáni, každý život je připomenut, než je uložen k odpočinku,





Moderátorka: Pojďme nyní živě k našemu hlavnímu korespondentovi Alexi Thompsonovi v Tel Avivu. Alexi, řekni nám, jaké jsou nejnovější snahy o zajištění příměří v Gaze.





Reportér: Týden se chýlí ke konci a všichni jsou s prázdnýma rukama. Upřímně řečeno, co přinesla cesta Netanjahua za Trumpem do Washingtonu? Žádné příměří, natož trvalá mírová dohoda. Přejděme do Kataru, kde probíhají podrobná jednání. Úředníci dnes večer uvedli, že to může trvat ještě týden, možná dva, než se někam posuneme. Jedna věc byla dohodnuta. Zdá se, že to bude Hamás, kdo rozhodne, kteří rukojmí budou propuštěni po dohodnutí 60denního příměří. Izraelci budou rozhodovat o pořadí, v jakém budou propuštěni, protože budou mít k dispozici lékařské informace o těchto osobách od Hamásu. Ale v důležitějších otázkách se stále nedosáhlo shody. Jak velkou část pásma Gazy bude Izrael okupovat během 60denního příměří? A mohou se na konci příměří vrátit k válce? Trump podle všeho Hamásu slibuje, že Izrael se k válce nevrátí. Hamás o tom možná bude uvažovat a říkat si, zda může věřit slovům Donalda Trumpa. Z jednoho dne na druhý, a nezapomeňte, že to nelze napsat do žádné mírové dohody, protože by to okamžitě vedlo k úplnému rozpadu izraelské vlády, protože krajní pravice by to ani na vteřinu netolerovala.

Moderátorka: Nejsou nějaké pozitivnější zprávy o dodávkách pomoci do Gazy?





0

496

Dnes tam dorazilo 75 000 litrů paliva, a tady je zajímavá věc. Dorazilo to pod záštitou Organizace spojených národů. Tradiční humanitární organizace, které za mnoho měsíců, za více než 20 měsíců, dopravila do pásma Gazy stovky tisíc tun pomoci. To je významné. Kromě toho byla dnes uzavřena dohoda mezi EU a Izraelem, která chrání OSN jako orgán poskytující pomoc. To je významné, protože to oslabuje kontroverzní Humanitární fond pro Gazu a úředníci v pásmu dnes uvedli, že v blízkosti jeho zásobovacích míst bylo zabito 700 lidí. Zdá se, že se vracíme trochu zpět k tradičnějším a upřímně řečeno bezpečnějším způsobům dodávání pomoci do pásma Gazy.