Už do deseti let možná nebudeme bezmocní proti balistickým raketám

10. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Rektor Univerzity obrany tvrdí na iRozhlase, že proti balistickým raketám je Česko bezmocné. Věří, že „dejme tomu“ do deseti let se to změní. Cituji:

„Co nám ale schází, a to vidíme na ukrajinském bojišti, tak to je mnohavrstvá protivzdušná obrana. To znamená zabezpečit nejenom obranu proti dronům, tedy malým cílům, které jsou špatně detekovatelné, ale na druhé straně také proti balistickým raketám, proti nim je Česko v současné době bezmocné. Ale už se o tom vážně hovoří, už proběhly i nějaké analýzy, studie, takže věřím, že dejme tomu do deseti let budeme mít schopnost působit i proti balistickým střelám.“

Velmi mě to uklidnilo. Už brzy to teda bude. Ani se nenadějeme. Putin určitě počká, má nás totiž přece rád. Co kdybychom se místo procent HDP bavili konečně o tom, co znamená skutečně efektivní obrana a jak jí dosáhnout a s pomocí koho? A co je vlastně realistické a co není?

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/unob-univerzita-obrany-jan-farlik-rektor-f-35-protivzdusna-obrana_2507080700_gut

K tomu dodává Karel Dolejší: