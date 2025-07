Channel 4 News: Jak izraelští osadníci ničí palestinské vesnice a vyhánějí jejich obyvatele

11. 7. 2025

čas čtení 8 minut

Jak Izraelci páchají pogromy

Moderátorka, Channel 4 News, píátek 11. července 2025, 19 hodin: Podle zprávy OSN zemřelo od konce května téměř 800 Palestinců při snaze získat humanitární pomoc v distribučních centrech provozovaných izraelskou organizací Gaza Humanitarian Foundation v Gaze, přičemž někteří z nich byli zabiti v blízkosti nákladních vozů s humanitární pomocí. Podle zpráv bylo dnes odpoledne zabito dalších 10 lidí v blízkosti distribučního centra poblíž města Rafah. Zatímco se pozornost soustřeďuje na Gazu, útoky izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu nadále nutí stále více Palestinců opustit své domovy. Náš hlavní korespondent Alex Thompson navštívil vesnici Murasa v Jordánském údolí, oblasti, kterou aktivisté popisují jako divoký západ kvůli násilí osadníků. Poslal nám tuto reportáž.





Reportér: Nic už tu není k použití. Řekli nám, že izraelští osadníci ukradli počítače z vesnické školy a pak místo zdemolovali. Kancelář ředitele školy. Namalovali tu Davidovu hvězdu, kdyby to snad někdo nepochopil. Mešita vyhořela. Střecha je zničená. Mezinárodní společenství samozřejmě přihlíželo. Důkazem je cedule. Britové, Španělé, EU a ostatní. To bylo opravdu k něčemu. Nyní jsme v opuštěné vesnici Alma Durad. Minulý týden sem přišli a postupovali podle vzoru, který jsme viděli v celém Jordánském údolí. Krok první: připravit palestinské vesničany o živobytí tím, že jim ukradnou ovce. Není třeba se maskovat ani spěchat. Policie? Armáda? Žádný problém.





Krok 2: Zbavit Palestince jejich domovů, a tím i jejich země. Palestinští vesničané vědí, že jsou bezmocní. Je ráno, jasný den. Čas pro osadníky, aby postavili stan, stinné velitelství pro vyhnání celé vesnice. Teď se mohou pohodlně usadit a sledovat, jak Palestinci zachraňují, co se dá, než odejdou. A mezitím dorazila izraelská armáda. Stojí vedle osadníků a také vše sleduje, nebo si dokonce sedne, relaxuje s osadníky a dívá se, jak jsou Palestinci nuceni rozebírat své životy.





Palestinci moc dobře vědí, že jakýkoli pokus o odpor nyní znamená zatčení, bití nebo zastřelení. A pod dohledem státu Izrael další palestinská rodina odjíždí bez živobytí, domova a země, které jí byly ukradeny. Alia a její rodina nyní táboří v jiné vesnici. Mohou tu zůstat jen pár dní. Pak budou muset jít dál.





„Byly jich desítky a s armádou jako štítem zaútočili na komunitu, zabavili ovce a donutili lidi odejít.“





„Všechny naše sny, všechny naše vzpomínky jsou v tom domě. I dnes pláčeme nad tím domem. Stále se tam chceme vrátit.“





Zatímco pozornost světa se soustředila na Gazu, toto vystěhovávání se rozmohlo. Cestou přes Jordánské údolí se ocitnete v krajině zničených, opuštěných palestinských osad a farem. O pár kilometrů dál jsme dorazili do Rasaline. Je to jedna z posledních palestinských vesnic, které ještě stojí, ale jen 700 metrů odtud visí nad vesnicí varování. Před několika měsíci zde byla postavena další nelegální osada, která má Rasaline vyslat jasný vzkaz. Jste další na řadě.





Proč mohou lidé jít do cizí vesnice, rozbíjet domy, terorizovat obyvatele a vyhánět je beztrestně?





„Bohužel kvůli židovské nadvládě, protože tato země je založena na židovské nadvládě, a to zejména zde, na okupovaných územích. Je to jako na Divokém západě. Myslím to vážně. Dělají si, co se jim zlíbí.





Říká jedna žena z izraelských aktivistů, kteří zde pracují na směny, aby se pokusili ochránit vesnici před osadníky.





Ale oni už nedávno vtrhli do této místnosti, jen aby všem dali najevo, že si mohou dělat, co chtějí a kdy chtějí. Děti si tedy hrají pod dohledem osadníků, jejichž přítomnost signalizuje blížící se konec života, jaký tyto děti znají.





„V minulosti, když osadník slyšel, jak si stěžujete policii na škody na úrodě, olivách, pšenici nebo stromech, okamžitě odešel. Ale teď ne, osadník zůstane v domě, přijede policie, podá mu ruku, obejme ho. Blahopřeje mu, poplácá ho po zádech. Armáda dělá totéž.“





Salam má smůlu, že vlastní dům nejblíže nelegální izraelské osadě. Vypráví o Nakbě, nuceném vyhnání Palestinců Izraelem v roce 1948, a teď o tomhle.





„Žádná nová Nakba nebude. My tady umřeme. Není tu místo pro nic jiného. My už neodejdeme. Tady umřeme. Je to jediná cesta, která nám zbývá.“





A když jsme natáčeli vyhnanou rodinu Aliase, náhodou se objevil poslanec Ofe Cassif. V současné době má zakázán vstup do parlamentu, protože izraelskou válku v Gaze označil za genocidu. Pokud je tedy Gaza genocida, co je tohle?





Oni to popírají.





"Samozřejmě, popírají i mnoho dalších věcí. A v Gaze probíhá genocida."





Co může Izrael udělat, aby zastavil útoky osadníků na Palestince v jejich vesnicích a zabírání jejich půdy?





Izraelský poslanec: To je velmi podivná otázka, protože zločiny se dějí všude na světě, nepokládáte stejnou otázku ohledně Anglie. Jak to?





Lidé v Anglii neútočí na vesnice.





Izraelský poslanec: Ne, nekrademe žádnou půdu. Ne, ne, to neděláme. Židé jsou právoplatnými obyvateli této země.





0

275

Je tedy čas poslechnout si, co mají na srdci osadníci. Vydáme se nahoru do kopce a promluvíme si s osadníky, kteří si, jak jste asi pochopili, vysloužili pověst násilníků a agresorů. Ale možná chtějí říct své. Uvidíme. Přijedou, začnou řvát na naši kameru a vracejí se zpět do osady, tak jdeme dál a oni se vrací. „Vypadněte odsud,“ říká jeden z nich. „Tohle je naše území.“ Jděte pryč. Vidím, že jdete na naše území. Vraťte se do svého taxíku a jeďte tam, odkud jste přijeli.""Dvěma slovy etnické čistky, jinak se to nedá popsat. Víte, kde já žiju, tato fašistická vláda Izraele páchá od prvního dne zvěrstva, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. A na Západním břehu, jako tady v Maharadži, nebo přesněji u uprchlíků z Maharadži."Což samozřejmě popírají. Ale navštivte parlament a uvidíte, proč se osadníci cítí nad zákonem. Samotná existence vlády závisí na podpoře ultranacionalistických osadníků, poslanců, takže často dostanou, co chtějí, a to znamená, že osadníci mohou pokračovat. Pojďme konečně mluvit o Západním břehu.FReportér: A s intenzivní podporou některých členů vlády jsou vyhnání rozpoutána, takže Západní břeh je stále více posetý tichými, opuštěnými a zničenými vesnicemi. A jako by se chtělo zdůraznit problém násilí osadníků na Západním břehu, právě dnes odpoledne byl 23letý mladík ubit k smrti osadníky při potyčce ve vesnici severně od Ramy. Ale zpět k našemu příběhu. V té samé vesnici, kde jsme natáčeli, Rasaline, se podívejte na tohle. To bylo dnes, pouhých 24 hodin poté, co jsme vesnici opustili. Osadník přijel na koni, aby zastrašil vesničany a dal jim najevo, že už jsou tady. My tu velíme. Už to dlouho nebude vaše vesnice. Další záběry. Tohle je farma, kde jsme natáčeli. A v reportáži, kterou jste právě viděli, nás varovali, že osadníci se vrátí. A skutečně se vrátili a místo využívají jako pastviny pro svá stáda ovcí. Přišli tam, sedli si nonšalantně, vůbec se tím nezabývali, vůbec jim nevadilo, že je natáčí mírový tábor a izraelští míroví aktivisté, kteří se snaží tuto situaci udržet pod kontrolou. Ale rozhodně to ukazuje, že vesnice Rasaline, o které jsme říkali, že je ohrožena, je skutečně ohrožena. Izraelský stát dělá upřímně řečeno velmi málo, aby tomu zabránil. Širší svět, včetně Velké Británie, také dělá velmi málo.