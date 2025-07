O čem nás poučil páteční blackout

Tahle snaha spinovat celý problém ilustruje hlavně, do jaké míry jsou pro české antisystémové šovinistické populisty důležité kulturní války, a že jsou to do značné míry právě tato uskupení, která je v našem prostředí vyvolávají - ať v útoku, nebo v obraně. To je v podstatě celá jejich "lidovost", jejímž vzorem, často přiznaným, je i v tomto směru Donald Trump, jehož One Big Beautiful Bill ve skutečnosti pomáhá jen těm nejbohatším.