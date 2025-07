Všechno se hroutí: centrum nevydrží

8. 7. 2025 / Derek Sayer

čas čtení 30 minut

Kam směřuje Západ po „12denní válce“ Izraele a Ameriky proti Íránu?

V době, kdy píšu tento článek, tisk informuje, že se blíží třetí příměří v Gaze a Donald Trump se zavázal „zajistit pokračování jednání až do dosažení konečné dohody“. Zda to ukončí „válku“ Izraele, která začala 7. října 2023 a zuří již 21 měsíců, přičemž podle dokumentovaných údajů zahynulo 57 012 Palestinců (k 2. červenci) a podle všech pravděpodobností ještě mnoho tisíc dalších, zůstává otázkou. Mezitím se zdá být na místě zrekapitulovat některé klíčové události uplynulého významného měsíce.

„12denní válka“





V noci 13. června zahájil Izrael proti Íránu takzvaný „preventivní úder“. Více než 200 stíhacích letadel IDF zasáhlo více než 100 jaderných a vojenských zařízení a obytných čtvrtí v Teheránu a dalších městech a Izrael zavraždil 30 nejvyšších íránských vojenských velitelů a 11 jaderných vědců v cílených individuálních útocích.

Výmluvou pro neprovokovaný útok Izraele, pro který, jak je u Izraele obvyklé, nebyly nikdy předloženy žádné důkazy, bylo tvrzení, že Írán byl „na pokraji získání jaderné zbraně“. Benjamin Netanjahu toto tvrzení pravidelně opakuje od roku 1992.

Ačkoli ředitelka americké národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová v březnu řekla Kongresu, že Írán „nevyvíjí jadernou zbraň a jeho nejvyšší vůdce neobnovil pozastavený program, i když došlo k obohacení uranu na vyšší úroveň“, Donald Trump se rozhodl ignorovat hodnocení svých zpravodajských služeb. „Je mi jedno, co řekla,“ řekl novinářům 17. června. On věděl, že Írán je „velmi blízko“ získání jaderné bomby.

USA se do konfliktu přímo zapojily 22. června, kdy svrhly velké, krásné™ bomby schopné zničit bunkry na íránská jaderná zařízení ve Fordow, Natanz a Isfahánu. Trump tvrdil, že úder „zcela a úplně zničil“ íránský jaderný program, ale vlastní zpravodajské hodnocení USA (které Bílý dům brzy zavrhl) naznačovalo, že program byl v nejlepším případě zpožděn o několik měsíců. Ať už je to jakkoli, podle nejnovějšího hodnocení Pentagonu „jsme jejich program zpomalili o jeden až dva roky“.

V době, kdy Izrael zaútočil, Írán vedl jednání s USA o obnovení jaderné dohody, kterou Donald Trump torpédoval v roce 2018. Jedním z cílů prvního izraelského úderu byl hlavní íránský vyjednavač Ali Shamkhani. IDF bombardovala jeho dům v Teheránu a zanechala ho pohřbeného pod troskami s vážnými zraněními. Tři týdny předtím se Trump chlubil „skutečným pokrokem, vážným pokrokem“ v jednáních a označil je za „velmi, velmi dobré“.

Nic z toho nevzbuzuje důvěru v Izrael nebo USA jako důvěryhodné partnery v jakémkoli budoucím mírovém procesu. Proč by Írán – nebo kdokoli jiný – měl věřit jedinému slovu, které řeknou?

Oběti na zemi





Mezi 12. a 23. červnem provedl Izrael nejméně 146 leteckých úderů (a možná mnohem více) na Írán. Než „12denní válka“ (jak ji pokřtil Trump) skončila americkým zprostředkovaným příměřím 24. června, izraelské letectvo zasáhlo přes 900 cílů.

Írán reagoval útokem na Izrael sérií balistických raket. Většina raket byla zachycena, ale některé se dostaly až na cíl a způsobily škody a ztráty na životech.

K 24. červnu izraelská armáda zabila v Íránu 610 lidí, včetně 49 žen a 13 dětí – nejmladšímu z nich byly pouhé dva měsíce – a zranila 4 746 lidí, včetně 185 žen.

Izraelské ztráty byly mnohem menší, ale pro zemi zvyklou na války na cizím území, kde každá smrt izraelského vojáka je na titulní stránce novin, byly traumatizující.

Íránské rakety zabily 28 lidí a zranily 3 238. Mnoho Izraelců strávilo dvanáct dní schovaných v podzemních krytech a parkovacích garážích nebo v opevněných bezpečnostních místnostech ve svých domech, což bylo předmětem četných článků v domácím i mezinárodním tisku, které evokovaly ducha Blitzu. Netřeba dodávat, že během 21měsíčního bombardování Gazy ze strany Izraele se z téhož zpravodajství objevilo jen málo takových hrdinských příběhů.

Fyzická destrukce v Izraeli byla rozsáhlá. Haaretz například uvedl, že

V Tel Avivu bylo poškozeno 480 budov, mnoho z nich vážně, a to na pěti různých místech. V Ramat Ganu je to 237 budov na třech místech, z toho asi 10 vážně. V dalším předměstí Tel Avivu, Bat Yam, bylo jedním úderem poškozeno 78 budov; 22 z nich bude muset být zbouráno.

Po celé zemi byly zničeny nebo poškozeny tisíce domů. Mezi dalšími zařízeními byla ropná rafinerie Bazan v Haifě, nemocnice Soroka v Beershebě a Weizmannův vědecký institut. Velitelství ministerstva obrany v Tel Avivu těsně uniklo, když íránské rakety dopadly jen 300 metrů od něj.

Největší obětí konfliktu se možná stala izraelská důvěra ve svou obranu „železnou kopulí“. „Íránské rakety vyvolaly u mnoha Izraelců poprvé existenciální strach,“ poznamenává korespondent časopisu +972 Oren Ziv. „I když příměří [s Íránem] vydrží, jejich otřesený pocit bezpečí bude přetrvávat.“ Ironie mu neunikla:

Na místě smrtelné nehody v Bat Yam, kde zahynulo devět lidí , záchranné týmy několik dní pracovaly na odklízení trosek a vyprošťování těl. Zřícené budovy, obrovský kráter, popelem pokryté stromy a auta a lidé prchající v pyžamech s dětmi a věcmi v náručí děsivě připomínají obrazy, které Izraelci v posledních dvou letech vídali z Gazy …

Obklíčení





Poté, co Izrael porušil dohodu o příměří s Hamásem a 18. března zahájil novou ofenzivu v Gaze, při které během jedné jediné teroristické noci zahynulo přes 400 lidí, část západního tisku a dalších vlivných názorových vůdců stále více zpochybňovala jeho tvrzení o „sebeobraně“. Alespoň na chvíli se zdálo, že političtí představitelé naslouchají.

To se náhle změnilo po 13. červnu. Navzdory skutečnosti, že jasným agresorem byl Izrael, nikoli Írán, a navzdory dobře zavedenému principu, že preventivní akce jsou podle mezinárodního práva přípustné pouze „pokud je hrozba bezprostřední, převážná a neponechává jinou možnost než jednat“, většina západních států spolkla všechny pochybnosti, které dříve vyjádřila ohledně Gazy, a opět se postavila za Izrael.

Výzvy „všem stranám, aby projevily maximální zdrženlivost a deeskalovaly situaci“ (Emmanuel Macron) byly vždy doprovázeny opakováním „práva Izraele na sebeobranu“ – což podle jakéhokoli rozumného názoru nebylo to, co Izrael dělal – a trváním na tom, že (slovy kanadské ministryně zahraničí Anity Anandové) „Írán nesmí získat jaderné zbraně“.

O právu Íránu na sebeobranu, přestože byl napaden, se nezmínil nikdo. Nezdálo se ani důležité, že na rozdíl od Íránu Izrael jaderné zbraně má, nikdy nepodepsal Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT) a odmítá Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IATA) přístup do svých jaderných zařízení.

Navzdory tomu, že Izrael již téměř dva roky provádí to, co mezinárodní organizace, přední izraelští akademici a odborníci na genocidu považují za genocidu v Gaze – během této doby také napadl Libanon a jižní Sýrii a bombardoval Jemen – Západ vykresluje Írán jako (opět citujeme Anand) „trvalou hrozbu pro regionální stabilitu“.

Absurdně politici považovali skutečnost, že Írán reagoval vojensky na izraelskou agresi – tedy bránil se – za potvrzení této údajné hrozby.

Kaja Kallasová, která 18. června psala jménem EU, trvala na tom, že „Izrael má právo chránit svou bezpečnost a svůj lid v souladu s mezinárodním právem“, zatímco „Írán musí podniknout rozhodné kroky k návratu k jednání a připravit půdu pro diplomatické řešení“. Jaké právo měla na mysli, neřekla. Článek 51 Charty OSN uznává „právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu pouze v případě ozbrojeného útoku“.

„Kanada odsuzuje útok Íránu na Izrael“, začal Anandin příspěvek ze 13. června, aniž by se zmínil o izraelských útocích, které jej vyprovokovaly. Také Německo „důrazně odsoudilo bezohledný íránský útok na izraelské území“ a dodalo, že „íránský jaderný program porušuje Smlouvu o nešíření jaderných zbraní a představuje hrozbu pro celý region, zejména pro Izrael“. Opět se mlčelo o hrozbě, kterou představuje izraelský jaderný arzenál.

Německý kancléř Friedrich Merz to během summitu G7 dne 17. června vyslovil nahlas a prozradil novináři: „Izrael za nás všechny dělá špinavou práci.“

„Sionistický palestinský stát“





24. června Mark Carney řekl Christiane Amanpour z CNN, že příměří mezi Íránem a Izraelem nabízí „příležitost“ nejen k ukončení války v Gaze, ale také k „trvalému míru na Blízkém východě“ založenému na – počkejte si – „sionistickém, chcete-li, palestinském státě“.

To jde nad rámec všeho, co se odvážili Carneyho předchůdci Justin Trudeau (který hrdě prohlásil „Jsem sionista“ 3. března, v den, kdy Izrael přerušil dodávky elektřiny do Gazy a na 11 týdnů zablokoval veškerou pomoc) a Stephen Harper. Přinejmenším je to necitlivé. Horší je, jak to vyjádřila Kanadská rada pro muslimské veřejné záležitosti (CMPAC):

Tím, že Carney navrhuje, aby Palestinci museli být „sionistickým“ státem jako podmínkou pro vlastní státnost, upírá jim základní právo definovat vlastní národní charakter a politickou budoucnost. Sebeurčení je základním principem mezinárodního práva, potvrzeným Chartou OSN a řadou lidskoprávních smluv, a nemůže být podmíněno přijetím ideologické identity okupanta.

Rezoluce Valného shromáždění OSN vyzývající k okamžitému příměří v Gaze a „důrazně odsuzující použití hladu jako válečné zbraně, požadující úplné zrušení izraelské blokády humanitární pomoci a trvající na ochraně civilistů podle mezinárodního práva“, která byla přijata drtivou většinou 149 hlasů proti 12 (v těch dvanácti byla Česká republika! pozn red.) dne 12. června –den před izraelským útokem na Írán– s podporou Velké Británie, Francie, Německa, Kanady, Itálie, Austrálie a Nového Zélandu, byla mezitím tiše zapomenuta.

Stejně tak mezinárodní konference, kterou společně pořádaly Francie a Saúdská Arábie a která se měla konat ve dnech 17. až 20. června v sídle OSN v New Yorku, na níž měly všechny strany podle návrhu přijmout, že „palestinská státnost by neměla být výsledkem míru, ale spíše jeho předpokladem“. Dokonce se krátce naznačilo, že Francie by na konferenci mohla uznat Palestinu, pour encourager les autres. Po 13. červnu však byly všechny sázky zrušeny.

Konference byla nyní odložena na neurčito. Jediným palestinským státem, který zůstává ve hře, se zdá být „sionistická Palestina“ Marka Carneyho.

Měnící se veřejné mínění





Navzdory tomuto návratu západních lídrů k obvyklému stavu se západní veřejnost zdá být stále méně ochotná přehlížet pokračující genocidu v Gaze. Džin je venku z láhve a manipulace už nefunguje.

Průzkum YouGov EuroTrack provedený v Británii, Dánsku, Francii, Německu, Itálii a Španělsku a zveřejněný 3. června zjistil, že zatímco podpora Hamásu byla minimální (pouze 5–9 % respondentů považovalo útok na Izrael ze 7. října za oprávněný), pouze 6–16 % respondentů se domnívalo, že Izrael „udělal správně, když vyslal vojáky do Gazy“ a „reagoval přiměřeně na útoky Hamásu“.Mezi 7–18 % respondentů uvedlo, že sympatizuje s Izraelem, zatímco 18–33 % uvedlo, že sympatizuje s Palestinci. Německo bylo jedinou zemí, kde byly výsledky vyrovnané (17 % pro Izrael, 18 % pro Palestinu).

V Británii se v průzkumu veřejného mínění, který 18. června provedla agentura YouGov pro organizaci Action For Humanity a Mezinárodní centrum pro spravedlnost pro Palestince, více než polovina respondentů (55 %) vyslovila proti izraelské vojenské kampani v Gaze a pouze 15 % ji podpořilo. Velká část odpůrců kampaně se domnívala, že Izrael páchá genocidu (82 %).

I ve Spojených státech, kde je podpora Izraele dlouhodobě předmětem víry obou hlavních politických stran, se zdá, že se situace mění. Průzkum Quinnipiac University z počátku června ukázal, že 37 % Američanů se postavilo na stranu Izraelců a 32 % proti nim, což je historicky nejtěsnější výsledek. To je v souladu s několika dalšími průzkumy z počátku roku 2025.

Průzkum Harris-Harvard provedený na zakázku izraelského Knesetu a zveřejněný 26. června v deníku Jerusalem Post ukázal pokles podílu Američanů, kteří Izrael vnímají příznivě, z 53 % na 41 %, a co je pro izraelské příznivce nejvíce znepokojivé, zjistil, že mladí lidé jsou téměř rovnoměrně rozděleni (53 % ku 47 %) mezi podporu Izraele a podporu Hamásu.

Překvapení v New Yorku





Rozhodující vítězství Zohrana Mamdaniho nad kandidátem establishmentu Andrewem Cuomem v primárních volbách Demokratické strany na starostu New Yorku, které se konaly 24. června, bylo všeobecně označeno za velké překvapení, a to nejen proto, že je členem Demokratických socialistů Ameriky a vede kampaň na otevřeně progresivní platformě, ale především kvůli jeho jednoznačné podpoře palestinské věci.

Navzdory tomu, že odmítl ustoupit od své kritiky „genocidního“ vedení války ze strany Izraele a byl komplexně očerněn jako muslim (což je) a džihádistický příznivec Hamásu (což není), Mamdani získal po pouhých třech kolech preferenčního hlasování 56 % hlasů oproti Cuomovým 44 %. Jeho 545 000 hlasů je nejvíce v demokratických primárkách na starostu New Yorku od roku 1989, kdy David Dinkins porazil úřadujícího Eda Kocha.

Nikdo netvrdí, že Mamdaniho postoj k Gaze je jediným důvodem jeho vítězství – i když to podporuje argument, že odmítnutí Kamaly Harrisové odchýlit se od „neochvějné“ podpory Izraele ze strany Joea Bidena hrálo významnou roli v porážce demokratů Donaldem Trumpem v prezidentských volbách v roce 2024.

Toto překvapivé vítězství svědčí o obecnější odcizení od politických elit v americké – a nejen americké – politice, které také podpořilo vzestup Donalda Trumpa a hnutí MAGA. Centristé a liberálové ignorují toto odcizení na vlastní nebezpečí.

Ale to, že kandidát, který podporuje BDS, vyzval k propuštění zadrženého kolumbijského aktivisty Mahmúda Khalila a slíbil zatčení Benjamina Netanjahua, pokud kdy vkročí do New Yorku, mohl dosáhnout tak přesvědčivého vítězství v nejžidovštějším městě Ameriky a získat širokou podporu napříč různými etnickými skupinami –včetně velkého počtu židů– svědčí o tom, jak moc se oficiální narativy vzdálily realitě.

Jak bylo předvídatelné, republikáni reagovali na Mamdaniho vítězství pobouřeným pohoršením a neskrývanou islamofobií. Nejvíce znepokojující však je, že zatímco úspěch Mamdaniho kampaně může naznačovat cestu zpět k moci pro Demokratickou stranu, která se stále vzpamatovává z porážky v roce 2024, demokraté z establishmentu nebyli o nic nadšenější.

„Přední demokratičtí dárci“ uvádějí, že výsledek primárek považují za „odporný“, a Barack Obama odmítl Mamdanimu poblahopřát. Vůdce menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries, demokratická guvernérka New Yorku Kathy Hochulová a newyorský kongresman Tom Suozzi se všichni zdráhají podpořit Mamdaniho v primárkách na starostu.

Zdá se, že raději omezují svůj „odpor“ na gestikulující divadlo v podobě přejmenování Trumpova „velkého, krásného zákona“ a maratónských projevů, které nikdo neposlouchá. Stejně jako v listopadových prezidentských volbách raději prohrají, než aby si znepřátelili Izrael.

Protesty sílí





V Británii soudci, právníci a právníci a prominentní spisovatelé vydali otevřené dopisy odsuzující spoluvinu Velké Británie na genocidě Izraele a pokusy vlády a médií potlačit nesouhlas. Dokonce i vážená Britská lékařská asociace na své výroční konferenci 3. července velkou většinou hlasů rozhodla přerušit vztahy s Izraelskou lékařskou asociací a usilovat o její vyloučení ze Světové lékařské asociace kvůli Gaze.

V předvečer filmového festivalu v Cannes více než 370 herců a filmařů prohlásilo, že „Jako umělci a kulturní pracovníci nemůžeme mlčet, zatímco se v Gaze odehrává genocida“, a odsoudili „propagandu, která neustále kolonizuje naši představivost“. Mezi signatáři byli Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Juliette Binoche, Rooney Mara, Omar Sy, Jim Jarmusch, Richard Gere, Mark Ruffalo, Guy Pearce, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Michael Moore, David Cronenberg, Pedro Almodovar a Guillermo del Toro.

9. června „532 Kanaďanů, včetně akademiků, právníků, bývalých a vysloužilých velvyslanců (včetně velvyslanců při OSN), ministrů a státních úředníků, expertů OSN na lidská práva a představitelů občanské společnosti, odborů a náboženských skupin“ napsalo Marku Carneymu dopis, v němž ho vyzvalo k „rozhodnému zásahu k ukončení genocidy v Gaze“.“ 5. července přijala Anglikánská církev Kanady rezoluci, „v níž vyzývá kanadskou vládu, aby dodržela své morální povinnosti a uvalila na Izrael úplné a okamžité zbrojní embargo“.

Protestní pochody pokračují po celém světě. Od Londýna a Paříže po Sydney a Melbourne, od Athén a Barcelony po Dublin a Toronto vyšly do ulic statisíce lidí. 15. června se v Haagu konala jedna z největších demonstrací v historii Nizozemska, na které se 150 000 lidí oblečených v červeném sešlo na pochod za Gazu. 21. června se poprvé v takovém měřítku sešlo 50 000 lidí na pochod za Gazu v Berlíně.

Odpor proti genocidě Izraele v Gaze již není omezen na studentské aktivisty a „šílené levicové“ profesory z Kolumbijské a Harvardské univerzity a nelze jej již odbýt jako výsledek „antisemitismu“. Propast mezi západními politickými elitami a lidmi, které údajně zastupují, se každým dnem prohlubuje. Jedná se o krizi legitimity.

Nepokoje v BBC





Nikde není tato krize lépe ilustrována než v nedávných událostech v British Broadcasting Corporation. BBC se dlouho těšila celosvětové pověsti vysoce kvalitní a nestranné žurnalistiky. Tato pověst je nyní v troskách poté, co veřejně financovaná, ale nezávisle provozovaná vysílací společnost opakovaně podlehla vládnímu tlaku při zacházení s Izraelem.

Nedávná zpráva Centra pro monitorování médií, založená na analýze více než 35 000 příspěvků BBC, zjistila, že navzdory tomu, že od začátku současné „války“ v Gaze zemřelo 34krát více Palestinců než Izraelců, izraelským obětem byla věnována 33krát větší pozornost a byly popsány mnohem emotivnějším jazykem. BBC rozhovory s Palestinci vedla v mnohem menším počtu než s Izraelci a moderátoři umlčovali tvrzení respondentů o genocidě, zatímco genocidní výroky izraelských vůdců (včetně notoricky známého odvolání se Benjamina Netanjahua na biblický Amalek) vůbec nezmiňovali.

V květnu společnost propustila nejoblíbenějšího britského fotbalového komentátora Garyho Linekera a dlouholetého moderátora pořadu Match of the Day, který je ekvivalentem pořadu Hockey Night in Canada, za kritické příspěvky na sociálních sítích vůči Izraeli. Lineker si již dříve pokazil reputaci tím, že se odvážil otevřeně vyjádřit k bezohlednosti vlády vůči uprchlíkům a migrantům.

20. června, po měsících odkladů, BBC zrušila dokument, který sama zadala, o izraelských útocích na zdravotnické služby v Gaze s odůvodněním, že promítání filmu by vyvolalo „dojem zaujatosti“. Film, založený výhradně na přímých svědectvích, podrobně popisoval, „jak byly nemocnice na území přetíženy, bombardovány a přepadeny. Zdravotníci vyprávějí o zadržení a tvrdí, že byli mučeni.“

Channel 4 odvysílal 2. července ve Velké Británii film Gaza: Doctors Under Attack a mediální platforma Mehdiho Hassana Zeteo jej zpřístupnila ke streamování po celém světě. Film byl široce chválen jako „zásadní film“, který „musí vidět celý svět“.

V den vysílání filmu více než 400 zaměstnanců BBC, nezávislých pracovníků a osobností z oboru, včetně 111 novinářů BBC, kteří se z obavy z odvetných opatření podepsali anonymně, napsalo otevřený dopis vedení BBC, v němž vyjádřili „znepokojení nad neprůhlednými redakčními rozhodnutími a cenzurou BBC v souvislosti s reportážemi o Izraeli a Palestině“.

V dopise byla vyjádřena zejména obava, že člen představenstva Robbie Gibbs, „osoba s úzkými vazbami na Jewish Chronicle … má v jakékoli funkci vliv na redakční rozhodnutí BBC, včetně rozhodnutí nevysílat film Gaza: Medics Under Fire [sic]“.

Smrt, smrt IDF





Uprostřed sporu o film Gaza: Doctors Under Attack vypukla nová konfrontace ohledně zpravodajství BBC o Glastonbury, nejoblíbenějším hudebním festivalu v Británii, který pravidelně přiláká přes 200 000 diváků a je již dlouho vysílán živě BBC.

V týdnech před festivalem byl na organizátory vyvíjen tlak ze strany členů vlády, včetně Keira Starmera, jakož i konzervativní opoziční vůdkyně Kemi Badenoch, aby z programu vyřadili irskou kapelu Kneecap. Kneecap se proslavila svými předchozími vystoupeními na hudebním festivalu Coachella v Kalifornii, kde vedla publikum v pokřicích „Svobodu, svobodu Palestině“.

18. června fanoušci skupiny Kneecap „obklíčili chodníky před londýnským soudem“, kde se konal proces s členem skupiny Mo Charou (vlastním jménem Liam Óg Ó hAnnaidh) podle britského drakonického zákona o terorismu. Jeho trestným činem, za který mu hrozí až 14 let vězení, bylo mávání vlajkou Hizballáhu na koncertě v severním Londýně 21. listopadu „způsobem, který vzbudil ‚opodstatněné podezření‘, že podporuje libanonskou militantní skupinu“.

Organizátoři festivalu Glastonbury odmítli zrušit vystoupení skupiny Kneecap a ta 28. června vystoupila na pódiu. Podle zpráv „tisíce fanoušků skandovaly ‚svobodu Palestině‘ a mávali palestinskými vlajkami“, ale diváci BBC to nemohli vidět, protože společnost přerušila živý přenos. Později nahrála na BBC iPlayer upravenou verzi vystoupení jako součást svého on-demand programu z festivalu Glastonbury.

Bohužel pro BBC pod radarem proklouzlo ještě kontroverznější vystoupení punk-rapového dua Bob Vylan. Rapper Bobby Vylan se z pódia West Holts díval na moře palestinských vlajek a vedl 45 000 lidí v skandování „Svobodu Palestině“ a „Smrt IDF“.

V tomto případě bylo celé vystoupení vysíláno živě, ačkoli „na obrazovce bylo uvedeno varování o velmi silném a diskriminačním jazyce“ a bylo rozhodnuto, že vystoupení nebude k dispozici na vyžádání přes iPlayer. To však nezastavilo rostoucí tlak na BBC, protože policie oznámila trestní vyšetřování vystoupení Kneecap a Boba Vylana a bulvární tisk zaplavily senzační titulky.

Boj s krtkem





O dva dny později vydal předseda BBC Samir Shaw kajícné prohlášení, v němž se omluvil „všem našim divákům a posluchačům, a zejména židovské komunitě, za to, že jsme Bobu Vylanovi umožnili vyjádřit v přímém přenosu BBC nepřijatelné antisemitské názory“, a uznal, že pokračování vysílání bylo „chybným rozhodnutím“. Slíbil, že „vedení se dohodlo na zavedení řady přísnějších redakčních postupů a zásad pro živé hudební vysílání“ a mezitím „zahájilo proces, který zajistí řádnou odpovědnost osob odpovědných za selhání v této věci“.

7. července deník Times informoval, že Lorna Clarkeová rezignovala na funkci ředitelky hudebního oddělení BBC „poté, co britská ministryně kultury Lisa Nandy odsoudila ‚otřesné a nepřijatelné scény‘ v Glastonbury“, a dodal, že „další vedoucí pracovníci BBC se v souvislosti s kontroverzí kolem Glastonbury dočasně vzdali svých každodenních funkcí – do ukončení vyšetřování“. Netřeba dodávat, že Robbie Gibbs je stále na svém místě.

Clarkeová není jediná, po kom jde Nandyová. Požaduje také vysvětlení, proč dosud nebyl nikdo propuštěn z korporace za to, že propustil dřívější dokument Gaza: How to Survive a Warzone (Gaza: Jak přežít válečnou zónu) přes cenzuru a ten byl v únoru odvysílán.

BBC stáhla tento program ze svého iPlayeru poté, co vyšlo najevo, že jeho třináctiletý vypravěč je synem náměstka ministra zemědělství v hamáské správě Gazy. Do té doby už byla škoda napáchána. Palestinské děti mohly mluvit o svých vlastních zkušenostech svými vlastními slovy, a to přece nemůžeme dopustit, že?

Nandy řekla deníku Times:

„Položila jsem otázku představenstvu [BBC]. Proč nebyl nikdo propuštěn? Chci vysvětlení, proč ne. Pokud se jedná o přestupek, za který lze propustit, pak by se tak samozřejmě mělo stát. Ale pokud BBC, která je nezávislá, usoudila, že tomu tak není, myslím, že všichni poslanci chtějí vědět proč (zdůraznění moje).

Zdá se, že ji nenapadlo, že pokud mohou parlamentní poslanci – nebo ministr vlády – zasahovat do vnitřních záležitostí BBC do té míry, že požadují propuštění zaměstnanců, pak je její nezávislost (přinejmenším) vážně ohrožena.

Zdvojnásobení





Bob Vylan byl nyní vyřazen svou agenturou, zakázán na několika hudebních festivalech ve Velké Británii i jinde, zrušeno mu bylo několik koncertů v Evropě a americké ministerstvo zahraničí mu zrušilo víza do USA, čímž zmařilo jeho nadcházející turné po Spojených státech. Mezitím prudce vzrostl počet jeho sledujících na Spotify a jeho album Humble as the Sun z roku 2024 se znovu dostalo do hitparád. V současné době je na prvním místě britské hitparády hip-hopových a R&B alb, na sedmém místě v žebříčku stažených alb a na osmém místě v žebříčku nezávislých alb.

Těžko si lze představit jasnější projev dnešních společenských rozporů ohledně Izraele a Gazy.

Na jedné straně máme stále rostoucí odpor veřejnosti vůči západní spoluúčasti na genocidě v Gaze. Na druhé straně vidíme, jak politická elita zdvojnásobuje své úsilí o prosazení narativu izraelské sebeobrany, který ztrácí veškerou emocionální sílu, kterou kdysi měl – a toto úsilí je stále více prosazováno plnou silou státu.

V USA deportují pro-palestinské aktivisty a odepírají výzkumné granty univerzitám, které falešně obviňují z „antisemitismu“. V Británii parlament právě zakázal Palestine Action, protestní skupinu, jejíž dosud nejnásilnější akcí bylo posprejování vojenských letadel červenou barvou, jako „teroristickou organizaci“ – na stejné úrovni jako al-Káida, Hizballáh nebo Hamás. Podpora této skupiny je nyní trestána 14 lety vězení.

Metropolitní policie právě provedla první zatýkání. Mezi zatčenými je emeritní profesor, několik zdravotníků a 83letá důchodkyně Sue Parfittová, která označila zákaz za „velmi nebezpečný krok, proti kterému je třeba se bránit“.

Kam směřuje Západ?





21. června zveřejnilo 75 německých profesorů z různých oborů dopis německé vládě, v němž tvrdí, že „vaše současné kroky, stejně jako kroky předchozí vlády, porušují mezinárodní právo a jsou politicky velmi nebezpečné: Německo aktivně podkopává mezinárodní právní systém, který byl vytvořen po druhé světové válce, částečně jako reakce na německé zločiny“.

Dopis končí požadavkem „okamžitého ukončení omezení akademické svobody a svobody projevu v Německu“:

V současné době jsou kritické hlasy vůči činům Izraele a jeho okupaci hanobeny pomocí vědecky sporných definic antisemitismu, ruší se akce a kriminalizují se protesty, včetně studentských protestů na univerzitách ... Svobodná a otevřená debata v souladu s ústavou musí být opět možná – zejména v akademické sféře. Systematické potlačování a marginalizace hlasů vyjadřujících kritiku a solidaritu přispívají k spoluvině Německa na porušování mezinárodního práva ze strany Izraele – jak již spáchaném, tak i pokračujícím – a musí skončit.

Tento bod se netýká pouze Německa – ani akademické sféry. Ničení právního státu na mezinárodní scéně jde ruku v ruce se zničením svobod doma.

Žijeme v děsivých časech.

Všechno se hroutí: centrum se nerozpadá;

svět se propadá do anarchie …

A jaká divoká bestie, jejíž hodina konečně nadešla,

se plíží k Betlému, aby se zrodila?

