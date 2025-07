Channel 4 News: Lidskoprávní organizace protestují proti izraelským plánům vytvořit na jihu Gazy koncentrační tábor

9. 7. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, úterý 8. července 2025, 19 hodin: Lidskoprávní organizace odsoudily plán izraelského ministra obrany, podle kterého by Palestinci byli uzavřeni v oblasti na jihu pásma Gazy. Israel Katz uvedl, že požádal armádu, aby připravila plán na vybudování takzvaného humanitárního města poblíž Rafahu, které by nakonec mělo pojmout celou populaci pásma. Jeden z lidskoprávních právníků v našem pořadu uvedl, že tento plán představuje nejzákladnější porušení mezinárodního práva. Podrobnosti se objevily v době, kdy Benjamin Netanjahu pokračoval ve své cestě do Washingtonu. Náš hlavní korespondent Alex Thompson nyní podává zprávu z Tel Avivu. Upozorňujeme, že jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry.



Reportér: Washington, DC, včera večer. Hádejte, kdo přijde na večeři? U stolu muž hledaný za válečné zločiny navrhuje svého válečného spojence na Nobelovu cenu míru.

Netanjahu: „Nominuji vás na cenu míru, kterou si zasloužíte, a měl byste ji dostat.“

Trump: „Děkuji vám. To jsem nevěděl.“

Reportér: Benjamin Netanjahu je Mezinárodním trestním soudem stíhán za údajnou odpovědnost za válečné zločiny, jako je vyhladovění, útoky na civilní obyvatelstvo, vraždy, pronásledování a další nelidské činy. Obvinění popírá.





Ale dnes ráno se v Izraeli sešli poslanci v parlamentu v Jeruzalémě, aby projednali nový plán pro Gazu, který je široce odsuzován jako válečný zločin a který izraelský ministr obrany Israel Katz představil izraelským médiím. Vláda trvá na tom, že bude chránit obyvatelstvo. Tento plán vyvolal celosvětovou odezvu a odhalil dlouhodobé plány Izraele konkrétně pro pásmo Gazy, zejména pro jeho jižní část. Plán se soustřeďuje na Al Mawasi a počítá s přesunem 600 000 lidí. Z této oblasti budou přesunuti do Rafahu, kde budou uvězněni v táboře, který nebudou moci opustit. Tento plán široce podporuje vládnoucí strana Likud, včetně předsedy parlamentního výboru pro zahraniční věci a bezpečnost.





„Jde o ochranu civilistů. Nechci žádné oběti. Válčím proti teroristům. Neválčím proti civilistům.“





Reportér: Proč chcete zavřít 600 000 obyvatel Gazy?





„Izrael je nezavírá. Izrael je chrání. Ne, to není pravda. To si myslíte vy. A já vám to řeknu desetkrát. Izrael nechce ublížit civilistům. Izrael chce civilisty chránit. Nechci, aby byli civilisté zraněni. Bojuji proti teroristům. Nebojuji proti civilistům.“





Reportér: Krajní pravice, potěšená touto perspektivou, tvrdí, že to pro ty lidi bude nebe.





„Dostanou se do nebe. Dostanou vše, co potřebují. Dostanou všechny zásoby, veškerou péči, kterou potřebují. Tam dostanou vše.“





Reportér: Mohou přijít a odejít?









Reportér: Takže nemohou odejít. Někteří politici ze středu politického spektra si teprve začínali uvědomovat, co se chystá. Nemohli uvěřit tomu, co slyšeli.





„Doufám, že to není pravda.“





Reportér: Proč?





Musíme najít řešení pro všechny a pro každého civilistu v Gaze, které co nejdříve ukončí tuto válku. Nemyslím si, že to, co jste právě řekl, je správný způsob, jak válku ukončit, že?





Reportér: Tolik k politickému názoru. A teď k názoru právnímu.





Izraelský právník Michael Sfard: „Je to plán spáchat válečný zločin, možná dokonce zločin proti lidskosti. Mezinárodní právo, moderní mezinárodní právo velmi jasně zakazuje násilné přesouvání lidí, rozhodně celých komunit, a jejich přesun proti jejich vůli na určité místo. EU, Spojené království, řekl bych i Spojené státy, ale obávám se, že ty na Izrael tlak nevyvinou. Ale mezinárodní společenství jako celek má v této věci zájem. Jedná se o porušení nejzákladnějších principů mezinárodního válečného práva, jak je známe po druhé světové válce. To musí být zastaveno."









Reportér: Toto je Gaza, 641. den, třípatrový bytový dům v Der al Balla, který byl dnes ve tři hodiny ráno izraelským cílem, čtyři lidé byli zabiti, několik dalších zraněno a někteří jsou pohřešováni. Protože nejsou k dispozici žádné bagry, o možné přeživší se bojuje holýma rukama. Do nemocnice al Aksa přivážejí zakrvácený plastový pytel s něčím, co vypadá jako části lidského těla. Spolu s raněnými. A slzy dnes tečou i na izraelské straně hranice, kde se konají pohřby pěti vojáků zabitých včera v severní Gaze, kde bylo dalších 14 zraněno. Izrael tak při své válce v Gaze přišel o 449 vojáků.

