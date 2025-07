Pracovníci humanitární pomoci v Gaze jsou zahlceni masovými izraelskými útoky na místech distribuce potravin

9. 7. 2025

čas čtení 7 minut





Lékaři uvádějí, že stovky lidí byly zraněny izraelskou střelbou při pokusu dostat se ke konvojům



Lékaři, humanitární pracovníci a lékaři v Gaze uvádějí, že jsou zahlceni téměř každodenními „masovými incidenty“, při nichž se snaží ošetřit zraněné palestinské civilisty, kteří byli postřeleni izraelskou střelbou při pokusu dostat se ke konvojům s humanitární pomocí.



Lékaři uvedli, že mnoho z obětí, které ošetřují, popisuje, jak byli postřeleni při pokusu dostat se k distribučním místům provozovaným Gazskou humanitární nadací (GHF), tajnou organizací podporovanou USA a Izraelem, která začala rozdávat jídlo koncem května. Lékaři, humanitární pracovníci a lékaři v Gaze uvádějí, že jsou zahlceni téměř každodenními „masovými incidenty“, při nichž se snaží ošetřit zraněné palestinské civilisty, kteří byli postřeleni izraelskou střelbou při pokusu dostat se ke konvojům s humanitární pomocí.Lékaři uvedli, že mnoho z obětí, které ošetřují, popisuje, jak byli postřeleni při pokusu dostat se k distribučním místům provozovaným Gazskou humanitární nadací (GHF), tajnou organizací podporovanou USA a Izraelem, která začala rozdávat jídlo koncem května.



Další lidé byli zraněni, když se kolem konvojů vyslaných do Gazy OSN shromáždily obrovské davy lidí, z nichž mnohé byly zastaveny a vypleněny.



Dr. Mohammed Saqr, ředitel ošetřovatelské služby v Nasser Medical Complex v Khan Younis v Gaze, uvedl, že v posledních týdnech byl osobně svědkem nesčetných incidentů s velkým počtem obětí.



„Scény jsou opravdu šokující – připomínají hrůzy soudného dne. Někdy během pouhé půlhodiny přijmeme přes 100 až 150 případů, od těžkých zranění až po úmrtí... Asi 95 % těchto zranění a úmrtí pochází z center pro distribuci potravin – z takzvaných „amerických center pro distribuci potravin“, řekl Saqr.



Oběti mezi lidmi hledajícími pomoc – podle ministerstva zdravotnictví v Gaze jich bylo mezi 27. květnem a 2. červencem celkem 640 mrtvých a více než 4 500 zraněných – zatížily systém, který je již tak na pokraji kolapsu.



„Každá postel je obsazena pacientem a tito další zranění pro nás představují nepředstavitelnou zátěž. Jsme nuceni ošetřovat pacienty na podlaze pohotovosti... Většina zranění jsou střelné rány do hrudníku a hlavy... Pacienti přicházejí s amputovanýma nohama a rukama,“ řekl Saqr.



Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) v úterý uvedl, že jeho lékaři v Gaze zaznamenali v uplynulém měsíci prudký nárůst hromadných neštěstí souvisejících s místy distribuce pomoci.



Od zavedení nového systému distribuce pomoci ošetřila polní nemocnice ICRC s 60 lůžky v Rafahu na jihu Gazy více než 2 200 pacientů se zraněními způsobenými zbraněmi a zaznamenala více než 200 úmrtí.



„Rozsah a četnost těchto incidentů nemají obdoby. Za něco málo přes měsíc počet ošetřených pacientů překročil celkový počet obětí všech masových neštěstí za celý předchozí rok,“ uvedlo ICRC ve svém prohlášení.



„Mezi zraněnými jsou batolata, teenageři, starší lidé, matky – a převážně mladí muži a chlapci. Většina z nich tvrdí, že se pouze snažili sehnat jídlo nebo pomoc pro své rodiny.“



Polní nemocnice s 86 lůžky provozovaná organizací UK-Med v al-Mawasi na pobřeží jižní Gazy také přijala mnoho zraněných, kteří hledali pomoc, když byli zraněni.



„Od mého příjezdu jsme ošetřili mnoho zraněných střelbou. Vyprávějí mi, jak byli zraněni, a říkají, že se to stalo v blízkosti míst, kde se rozdávalo jídlo,“ uvedla britská specialistka na urgentní medicínu Dr. Clare Jeffreysová, která v nemocnici pracuje.



Jeden pacient s těžkými zraněními břicha řekl Jeffreysové, že byl zraněn, když zvedal krabici s jídlem na místě distribuce.



Toto tvrzení nebylo nezávisle potvrzeno a GHF důrazně popřela, že by na některém z jejích míst došlo k jakýmkoli zraněním, a obvinila izraelské vojáky, že střílejí na Palestince, kteří se snaží dostat do čtyř center, která zřídila v jižní a střední Gaze.



Ve svém prohlášení uvedla: „Dosud nedošlo k žádným incidentům ani úmrtím v našich distribučních centrech ani v jejich bezprostřední blízkosti během našich provozních hodin.“



Organizace tento týden uvedla, že v tomto území rozdala 62 milionů jídel a „neúnavně pracuje na tom, aby bezpečně a bez zásahů distribuovala bezplatnou potravinovou pomoc přímo obyvatelům Gazy“.



Izraelská armáda opakovaně tvrdí, že nemíří na civilisty, přijímá všechna možná opatření, aby zabránila zranění neozbrojených osob, a dodržuje mezinárodní právo.



Po zveřejnění zprávy v deníku Haaretz, který citoval vojáky popisující rozkazy střílet na civilisty hledající pomoc, však izraelská armáda uvedla, že přezkoumává své operace v okolí distribučních míst.



Jeffreysová uvedla, že nemocnice UK-Med také trpí akutním nedostatkem základního vybavení.



„Opravdu se potýkáme s velkými problémy... Docházejí nám externí fixátory, které jsou nezbytné pro [ošetření] otevřených zlomenin, a důležité léky, včetně léků proti bolesti, antibiotik a anestetik. Některé věci máme úplně vyprodány,“ řekla.



Zdravotní systém v Gaze byl zdecimován během 21měsíčního konfliktu, který vypukl v říjnu 2023, když militanti Hamásu provedli překvapivý útok na Izrael, při kterém zabili 1 200 lidí, převážně civilistů, a zajali 250 rukojmí.



Při následné ofenzivě, kterou Izrael zahájil v Gaze, bylo zabito více než 57 000 Palestinců, převážně civilistů, a velká část území byla proměněna v ruiny.



Téměř polovina z 36 nemocnic na území byla vyřazena z provozu a zbývající zařízení fungují jen zlomkem své obvyklé kapacity. Všechny se potýkají s akutním nedostatkem základních zdravotnických potřeb a vybavení, jako jsou respirátory, rentgeny, skenery nebo dokonce lampy pro operační sály.



„Personál se snaží ošetřit neustálý příliv zraněných, z nichž většina utrpěla střelné rány... [což] přetížilo zničený zdravotnický systém v Gaze a jeho již tak omezenou kapacitu dostalo za hranici možností,“ uvedlo ICRC.



Nedostatek je nyní akutnější než na začátku války, řekli lékaři deníku Guardian. Nedostatek paliva, které pohání generátory zajišťující téměř veškerou energii, hrozí téměř úplným zastavením všech zdravotnických služeb.



Izrael po dobu 11 týdnů blokoval veškeré dodávky potravin, léků a dalších potřeb do Gazy a obvinil Hamás, že pomoc zneužívá k financování svých vojenských a dalších aktivit, ačkoli OSN uvedla, že její monitorovací systémy jsou spolehlivé. Od poloviny května Izrael povolil dodávky pomoci, včetně zdravotnického materiálu, ale jen v omezeném množství.



„V předchozích směnách jsme na operačním sále pracovali na osmi až deseti případech. V současné době operujeme 30 až 40 případů denně,“ řekl Haitam al-Hasan, operační sestra v nemocnici ICRC v Rafahu.



„Lidé křičí, spěchají a snaží se dostat do první řady, protože samozřejmě každý chce být ošetřen jako první. Máme různé druhy zranění, většinou komplexní zranění, zranění výbuchem, ale hlavně střelná zranění.“



Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo v konfliktu zabito 1 580 lékařů a zdravotnického personálu.



Dne 2. července izraelský letecký útok zabil Dr. Marwana al-Sultana, renomovaného a velmi zkušeného kardiologa a ředitele indonéské nemocnice v Gaze.



Mezi zdravotníky zabitými za posledních 50 dní byli další tři lékaři, vrchní sestry indonéské nemocnice a dětské nemocnice al-Nasser, jedna z nejzkušenějších porodních asistentek v Gaze, zkušený radiologický technik a desítky mladých absolventů medicíny a praktikantů ošetřovatelství.







Zdroj v angličtině ZDE

0