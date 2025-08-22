Zhruba 10 zemí je připraveno vyslat vojáky na Ukrajinu
22. 8. 2025
Podle nich byla tato otázka vznesena na setkání evropských představitelů 19. srpna. Diskutovali zejména o podrobnostech přesunu vojáků na Ukrajinu, jejich počtu a možných umístěních. Předpokládá se, že mnohonárodní skupina se v první fázi bude zabývat posilováním ozbrojených sil Ukrajiny (AFU) a výcvikem ukrajinských vojáků. Zároveň, jak objasnili mluvčí agentury, armáda bude rozmístěna daleko od frontové linie.
Plán na vyslání zahraničních vojsk na Ukrajinu počítá s podporou Spojených států, která bude zahrnovat sdílení zpravodajských informací, ostrahu hranic a dodávky zbraní, včetně systémů protivzdušné obrany. V nadcházejících dnech se evropští představitelé setkají s americkými protějšky, aby zkonkretizovali plány "na poskytnutí důvěryhodných bezpečnostních záruk a přípravu na nasazení bezpečnostních sil v případě zastavení nepřátelských akcí," uvedla britská vláda. Zdroj Bloombergu objasnil, že těchto jednání se zúčastní vrchní vojenské velení NATO v Evropě, stejně jako šéfové ministerstev obrany členských států aliance. Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že podmínky pro poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině budou dohodnuty "v nadcházejících dnech".
Bílý dům již dříve uvedl, že americký prezident Donald Trump vyloučil nasazení amerických vojáků na Ukrajině, ale považuje leteckou podporu za jednu z možností poskytnutí bezpečnostních záruk. Spojené království a Francie diskutují o možnosti vyslání pozemních sil na Ukrajinu po příměří již od března. Po posledních rozhovorech francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že "Britové, Francouzi, Němci, Turci a další jsou připraveni provádět operace ne na frontové linii, ne provokativně, ale aby zajistili bezpečnost ve vzduchu, na moři a na zemi".
Předtím Spojené státy podle agentury AFP vyloučily vstup Ukrajiny do NATO, ale nabídly, že Kyjevu poskytnou bezpečnostní záruky podobné článku 5 Charty Severoatlantické aliance (předpokládá, že útok na jednoho člena bloku je považován za útok na všechny). Ruské úřady se opakovaně postavily proti rozmístění jednotek NATO na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí varovalo, že je to "plná nekontrolovaná eskalace konfliktu s nepředvídatelnými důsledky".
