Dospěli jsme tak daleko, že se tváříme, že Putin neexistuje, je to lehčí
20. 8. 2025 / Boris Cvek
Pan Krupař na Novinkách realisticky popsal, jak Putin nechal v Charkově vyvraždit celou rodinu v době, kdy Zelenskyj & company jednali ve Washingtonu. Cituji:
„Za kuropění mě probudí střelba. Těžké kulomety štěkají do pondělního šera a ne a ne přestat. Nemůžu tomu uvěřit, přeci není možné, aby Rusové zaútočili na Charkov zrovna dnes. Dnes, pár hodin před tím, než v Americe začne Trump tlačit na Zelenského a nutit ho přijmout nestydaté Putinovy podmínky k ukončení bojů. Ale je to tak, kulometná palba neustává a až nakonec slyším sérii těžkých, dunivých výbuchů…“
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-ve-4-26-rusove-povrazdili-rodinu-zabery-ceskeho-fotografa-z-utoku-tesne-pred-jednanim-politiku-40534820
Snaží se asi veřejnosti a expertům a novinářům připomenout, že existuje Rusko. Místo toho vládne ale nadšení nad tím, jak Zelenskyj & company zvládli Trumpa. Společenská událost. Je to jako v bulvárních časopisech typu Rytmus života. Přitom je jasné, že Trumpovi stačí poklonkovat a lichotit a nalže toho hory doly.
Média šílí nad tím, kde bude setkání Putin-Zelenskyj. Co na to Putin? Chce to vůbec? To je přece jedno! Putin neexistuje, na něm nezáleží. A vrací se také žvanění o bezpečnostních garancích. Příště prý koalice ochotných vytáhne do boje, pokud by Putin napadl Ukrajinu. Opravdu? Dělají si legraci? Plivají na mrtvé a zmrzačené?
Prý nejprve musí být mír, což znamená garance – a když Rusko zase zaútočí, tak hurá do boje! Mír ale znamená dohodu s Ruskem, leda že bychom uzavřeli dohodu mezi sebou, třeba Ukrajina s USA nebo Německem. To by vlastně bylo dokonalé: uzavřít mírovou dohodu Ukrajina-Německo a radovat se, že konečně je mír. Charkov? Kreml? To opravdu existuje? To snad ne!
Ale dobře, třeba někdo opravdu má na mysli mírovou dohodu s Ruskem. Pak je ale strašné, opravdu strašné, že musíme slyšet pravdu od Lavrova, který jasně říká: bez Ruska žádné garance nemají smysl, je to cesta do nikam. On má přece pravdu. Bohužel. V těch strašlivých tunách lží demokratů pravdu řekne sluha tyrana a vraha, Lavrov. Musíme se nějak postavit k Rusku, k reálnému Rusku. Třeba pokusit se zachránit Ukrajinu aspoň tak, jak to dělal Biden. Reálnou Ukrajinu. Ti lidi na Ukrajině existují, opravdu.
