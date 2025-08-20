Trump nazval Netanjahua "válečným hrdinou". "Já jsem zřejmě taky," dodal. V Gaze už bylo zabito 19 000 dětí
20. 8. 2025
Donald Trump nazval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jako „válečným hrdinou“, přestože je izraelský vůdce Mezinárodním trestním soudem (ICC) stíhán za válečné zločiny v Gaze.
„Je to dobrý člověk. Bojuje tam... Je to válečný hrdina, protože jsme spolu spolupracovali. Je to válečný hrdina. Myslím, že já jsem taky,“ řekl Trump v rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Markem Levinem.
Trump odmítl snahy o potrestání Netanjahua a tvrdil, že „oni se ho snaží dostat do vězení“.
Nebylo jasné, zda měl na mysli zatykač ICC nebo Netanjahuovy domácí korupční kauzy. V červnu Trump otevřeně vyzval k zastavení Netanjahuova korupčního procesu.
Trump také řekl, že „tvrdě pracuje“ na zajištění propuštění izraelských zajatců v minulých jednáních s palestinskou skupinou Hamás, a dodal: „Já jsem ten, kdo dostal všechny rukojmí zpět... Dostal jsem tolik dopisů od rodičů a od samotných dětí a od lidí, kteří se dostali ven... Nikdo z nich by se nevrátil, ale já jsem je dostal zpět.“
Izrael od úsvitu zabil v Gaze 31 Palestinců
Mezi oběťmi bylo sedm lidí, kteří hledali pomoc severně od uprchlického tábora Nuseirat v centrální Gaze, když byli zastřeleni izraelskými silami. V Gaze už bylo Izraelem zabito 19 000 dětí.
„Moje rodina je pryč. Byli vymazáni“: obyvatel Gazy
Al Jazeera hovořila s rodinami palestinských uprchlíků zabitých při izraelských útocích poblíž al-Mawasi v jižní Gaze, kterou Izrael označil za údajně bezpečnou zónu.
Majed al-Mashoukhi hovořil o své bolesti ze ztráty dcery a její rodiny při izraelském útoku.
„Moje rodina je pryč, moje dcera je pryč, spolu s jejím manželem a dětmi,“ řekl Al Jazeera. „Byli vymazáni. Zůstaly jen vzpomínky, jejich fotografie, naše vzpomínky.“
Samia al-Masri popsala, jak se v důsledku násilí zhroutila.
„Byla jsem v šoku a šla do nemocnice. Zhroutila jsem se,“ řekla. „Děti plakaly, dívky plakaly. Všude byl hluk, strach a napětí.“
Podle údajů vládního mediálního úřadu v Gaze je mezi více než 62 000 Palestinci zabitými při izraelských útocích od začátku války v říjnu 2023 nejméně 18 885 dětí.
Zatímco se objevují zprávy, že Hamás reagoval kladně na nejnovější návrh příměří v Gaze, který zahrnuje 60denní příměří, Izrael zatím nedal konkrétní odpověď, jaké je jeho stanovisko.
V Netanjahuově pravicové koalici jsou politici, kteří tvrdí, že premiér nemá mandát k uzavření takové dohody.
Netanjahu se k této záležitosti vyjádřil pouze tím, že sleduje zprávy o tom, že Hamás souhlasil s navrhovaným rámcem a že je pod „atomovým“ tlakem.
Stojí za zmínku, že Izraelci nijak nenaznačili ochotu ukončit válku v Gaze, což by příměří znamenalo – 60denní zastavení bojů s konkrétním rámcem pro ukončení války.
O tom Izraelci neprojevili žádný zájem. Ve skutečnosti hovoří o rozšíření vojenských akcí v Gaze o obsazení města Gaza a okupaci severní Gazy.
Kanadská firma zastavila dodávky izraelské společnosti Elbit Systems
Kanadská technologická společnost Calian pozastavila dodávky GPS antén izraelské vojenské technologické firmě Elbit Systems poté, co potvrdila, že minulý víkend byla jedna dodávka odeslána.
Rozhodnutí následuje po zveřejnění zprávy, která analyzovala izraelské údaje o dovozu a veřejně dostupné záznamy o přepravě a která se zdá být v rozporu s tvrzením kanadské vlády, že od loňského ledna nebyly do Izraele povoleny žádné dodávky zbraní.
Palestinské hnutí mládeže, které se na zprávě podílelo, obvinilo kanadskou ministryni zahraničí Anitu Anandovou z klamání veřejnosti.
„Kdybychom to nezachytili v reálném čase, Kanada by to stále popírala. Kolik dalších zásilek prošlo, zatímco Anandová lže veřejnosti?“ uvedla Yara Shoufani z této skupiny.
Shelley Maclean, ředitelka korporátní komunikace společnosti Calian, řekla kanadské televizní stanici CBC News: „Vzhledem k nedávným oznámením naší vlády a dalších subjektů ohledně pokračujících obav o region, společnost Calian pozastavila tuto zásilku a všechny budoucí zásilky až do odvolání.“
Izraelské ministerstvo potvrzuje povolání 60 000 záložníků k obsazení města Gaza
Izraelský ministr obrany Israel Katz schválil plán armády na dobytí města Gaza a povolal k jeho provedení asi 60 000 záložníků, potvrdilo jeho ministerstvo.
„Síla se neměří podle toho, kolik lidí dokážete vyhodit do vzduchu“: australský ministr Izraeli
Tony Burke, australský ministr vnitra, ostře reagoval na Izrael v rámci eskalujícího slovní války mezi oběma vládami.
V reakci na izraelskou kritiku své vlády Burke řekl veřejnoprávní rozhlasové stanici ABC Radio National: „Síla se neměří podle toho, kolik lidí dokážete vyhodit do vzduchu nebo kolik dětí dokážete nechat hladovět.“
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dříve označil svého australského protějška Anthonyho Albanese za „slabého politika, který zradil Izrael a opustil australské Židy“.
Albanese tyto komentáře ve středu odmítl a novinářům na briefingu řekl: „Neberu si tyto věci osobně, s lidmi jednám diplomaticky.“
Diplomatická roztržka vypukla poté, co australská vláda, která plánuje uznat palestinskou státnost, v pondělí zrušila vízum izraelskému politikovi Simchovi Rothmanovi, jehož ultranacionalistická strana je součástí Netanjahuovy vládní koalice.
O několik hodin později Izrael zrušil víza australským zástupcům u palestinské samosprávy a oznámil, že všechny budoucí žádosti o australská víza budou podrobeny přísné kontrole.
Macron reaguje na „hanebná“ a „nesprávná“ obvinění Netanjahua z antisemitismu
Mezi Izraelem a Francií vypukla diplomatická roztržka poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil francouzského prezidenta Emmanuela Macrona z podněcování „antisemitského ohně“ ve Francii tím, že plánuje uznat palestinskou státnost.
Netanjahuova obvinění proti francouzskému lídrovi byla obsažena v dopise, který v úterý získala agentura AFP a v němž se tvrdí, že antisemitismus ve Francii „vzrostl“ od nedávného oznámení prezidenta Macrona, že na zasedání Valného shromáždění OSN příští měsíc uzná Palestinu jako stát.
Úřad francouzského prezidenta v úterý na Netanjahua rychle zareagoval, označil jeho obvinění za „odporná“ a „nesprávná“ a slíbil, že „nezůstanou bez odpovědi“.
„Je čas na vážnost a odpovědnost, ne na spojování a manipulaci,“ uvedla francouzská prezidentská kancelář a dodala, že Francie „chrání a vždy bude chránit své židovské občany“.
„Násilí proti [francouzské] židovské komunitě je nepřijatelné,“ uvedla.
Traumatizované děti v Gaze jsou podle lékaře „hluboce poznamenány“ válkou a hladem
Dr. Gwenno Jonesová z organizace Children Not Numbers, konstatovala, že děti v Gaze trpí těžkým traumatem, mnoho z nich přišlo o jednoho nebo oba rodiče.
Uvedla, že hlad, horko a hladomor způsobují, že děti omdlévají ve škole, zatímco psychická zátěž způsobená ztrátou rodiny a domova je hluboce znejišťuje.
