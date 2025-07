EU začala naléhavě hledat 19 miliard dolarů k pokrytí ukrajinského rozpočtového deficitu

9. 7. 2025

Konec války na Ukrajině je v nedohlednu a Evropská unie začala plánovat finanční pomoc Kyjevu na příští rok. Evropská komise diskutuje se zeměmi EU o způsobech, jak vyčlenit až 19 miliard dolarů, které ukrajinská vláda potřebuje na pokrytí rozpočtového schodku.

Mezi zvažovanými možnostmi je zaslání vojenské pomoci ve formě mimorozpočtových grantů a způsoby, jak zvýšit platby v rámci programu G7 o 50 miliard dolarů na převod budoucích příjmů ze zmrazených ruských devizových rezerv, řeklo Financial Times několik lidí obeznámených s diskusemi. To není zdaleka jediná potřeba Ukrajiny – konference o financování její obnovy se bude konat v Římě koncem tohoto týdne – ale v Bruselu rostou obavy z příštího roku, podle vysokého představitele EU zapojeného do rozhovorů s Kyjevem.

Podle něj mnozí spoléhali na letošní dohodu o příměří, která by zmírnila rozpočtové problémy Ukrajiny, ale nyní musí přepočítat náklady: "A bez ohledu na to, jak se na to díváte, je jasné, že je tu mezera [ve financování]." MMF odhadl, že rozpočtové potřeby Ukrajiny by byly uspokojeny, pokud válka skončí letos – do poloviny roku 2026, ale Kyjev a Brusel v to nyní nedoufají. Podle jiných představitelů musela Evropská komise kvůli nedostatečnému pokroku v mírových rozhovorech upravit výdaje v rámci ukrajinských programů financování pro letošní rok.

Cílem je nyní uspokojit potřeby Kyjeva v dostatečném předstihu před nástupem zimy, zejména s ohledem na nejisté vyhlídky na další vojenskou podporu ze strany Spojených států, říká diplomat EU.

Jednou ze zvažovaných možností je nasměrovat vojenskou podporu na Ukrajinu ve formě bilaterálních grantů, které by se počítaly samostatně jako mimorozpočtové transfery a zároveň by umožnily zemím EU zahrnout je do národních výdajů na obranu. Na summitu NATO v Haagu na konci června se členové aliance dohodli na zvýšení těchto výdajů na 5 % HDP. Dokument, připravený ukrajinskými úřady a distribuovaný mezi zeměmi G7, říká:

"Evropští spojenci by mohli společně financovat ukrajinské (vojenské) síly, protože by to považovali za službu k posílení bezpečnosti kontinentu, kterou Ukrajina poskytuje."

Brusel navíc zvažuje možnost přesunu dalších peněz z příjmů spojených se zmrazenými ruskými rezervami. Jedním ze způsobů je urychlit poskytnutí úvěrů zajištěných budoucími příjmy z těchto příjmů. Dalším je investovat do rizikovějších nástrojů, aby byl získán vyšší příjem.

