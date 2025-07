Robert Reich: Trumpova administrativa vyhnala rektora univerzity – je to nejnovější pokus o uzavření americké mysli

8. 7. 2025

Požadavek na rezignaci rektora University of Virginia byl převzat z autoritářského scénáře Viktora Orbána

Pod tlakem Trumpovy administrativy odstoupil v pátek po téměř sedmi letech ve funkci rektor Univerzity Virginie James Ryan, který prohlásil, že ačkoli je oddaný univerzitě a má sklon bojovat, nemůže s čistým svědomím bojovat jen proto, aby si zachránil místo.



Ministerstvo spravedlnosti požadovalo Ryanovu rezignaci, aby mohlo uzavřít vyšetřování, zda University of Virginia dostatečně dodržela příkazy Donalda Trumpa zakazující diverzitu, rovnost a inkluzi.



University of Virginia v březnu zrušila své oddělení DEI (pro diverzitu, rovnost a inkluzi), ačkoli Trumpovi přisluhovači tvrdí, že univerzita nezašla v boji proti DEI dostatečně daleko.



Je to poprvé, co Trumpův režim tlačil na rezignaci představitele univerzity. A pravděpodobně to nebude naposledy.







V pondělí Trumpův režim prohlásil, že Harvardská univerzita porušila federální zákon o občanských právech v souvislosti s zacházením s židovskými studenty na kampusu.



V úterý režim uvolnil 175 milionů dolarů z dříve zmrazených federálních prostředků Pensylvánské univerzitě poté, co škola souhlasila s vyloučením transsexuálních sportovců z ženských týmů a vymazáním rekordů plavkyně Lia Thomasové.



Řekněme si to na rovinu: DEI, antisemitismus a transsexuální sportovci nejsou skutečnými důvody těchto útoků na americké vysoké školství. Jsou to jen záminky, aby Trumpův režim získal moc nad americkými vysokými školami a univerzitami.



Proč Trump a jeho přisluhovači tuto moc chtějí?



Řídí se scénářem maďarského premiéra Viktora Orbána pro vytvoření „neliberální demokracie“ – autoritářského státu maskovaného jako demokracie. Scénář je následující:



Nejprve převzít kontrolu nad armádou a zpravodajskými službami tím, že se zbavíte kariérních důstojníků a nahradíte je osobami, které jsou vám osobně loajální. Hotovo.



Dále zastrašíte zákonodárce varováním, že pokud se nepodřídí vašim přáním, postavíte proti nim loajální lidi. (Ujistěte se, že se také bojí toho, co by jim a jejich rodinám mohli udělat vaši násilní příznivci.) Hotovo.



Dále podmaníte soudy tím, že budete ignorovat soudní rozhodnutí nebo budete vyhrožovat ignorováním soudních rozhodnutí, s nimiž nesouhlasíte. Hotovo.



Poté se zaměřte na nezávislé zdroje informací. Žalujete média, která publikují kritické články, a zablokujete jim přístup na tiskové konference a rozhovory. Hotovo.



Pak se zaměřte na univerzity.



Hanobení vysokého školství je také dobrá politika, jak dokázala kongresmanka Elise Stefanik (Harvard 2006), která zastrašila rektory Harvardu, Pensylvánské univerzity a MIT kvůli jejich reakcím na studentské protesty proti izraelskému bombardování Gazy, což vedlo k propuštění několika z nich.



Je to dobrá politika, protože mnoho z 60 % dospělých Američanů, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, je uvězněno v mizerných zaměstnáních. Mnozí závidí vysokoškolsky vzdělaným, kteří nad nimi ekonomicky a kulturně vládnou.



Za tímto kulturním populismem se však skrývá hlubší antiintelektuální, protiosvícenská ideologie, která je blíže fašismu než autoritářství.



JD Vance (Yale Law 2013) označil univerzitní profesory za „nepřátele“ a navrhl použít Orbánovu metodu k ukončení „levicové nadvlády“ na univerzitách. Vance to vše vysvětlil v pořadu CBS Face the Nation 19. května 2024:



"Univerzity jsou ovládány levicovými nadacemi. Nejsou ovládány americkými daňovými poplatníky, a přesto jim americký daňový poplatník každý rok posílá stovky miliard dolarů.



Neschvaluji všechno, co Viktor Orbán kdy udělal, ale myslím si, že v tomto ohledu učinil několik chytrých rozhodnutí, ze kterých bychom se mohli poučit.



Jeho přístup by měl být pro nás vzorem: nejde o to zrušit univerzity, ale dát jim na výběr mezi přežitím a mnohem méně zaujatým přístupem k výuce. [Vláda by měla] agresivně reformovat instituce ... tak, aby byly mnohem otevřenější konzervativním myšlenkám.“



Co ale přesně představuje „konzervativní myšlenka“? Že diktatura je lepší než demokracie? Že bílý křesťanský nacionalismus je lepší než tolerance a otevřenost? Že sociální darwinismus je lepší než lidská slušnost?



Tvrzení, že vysokoškolské vzdělávání musí být otevřenější takovým „konzervativním myšlenkám“, je nebezpečná hloupost.



Jaký je tedy skutečný důvod útoku Trumpova režimu na vzdělávání?



Není náhodou, že se tento útok vztahuje i na základní školy. Trumpovo ministerstvo školství v úterý oznámilo, že zadrží 6,8 miliardy dolarů na financování škol, a Trump slíbil, že ministerstvo zruší.



Proč? Protože největší překážkou diktatury je vzdělané obyvatelstvo. Nevědomost je služebnicí tyranie.



Proto otrokáři zakazovali otrokům učit se číst. Fašisté pálí knihy. Tyrani zavírají univerzity.



Ve snaze zničit demokracii jsou Trump, Vance a jejich kumpáni odhodláni uzavřít americkou mysl.



Robert Reich, bývalý ministr práce USA, je emeritním profesorem veřejné politiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Jeho newsletter najdete na robertreich.substack.com.

