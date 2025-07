Evropa se začala připravovat na stažení amerických vojsk

9. 7. 2025

Přestože Donald Trump na posledním summitu NATO oznámil závazek USA k principu kolektivní obrany, evropské země aliance se začaly připravovat na možné stažení amerických vojsk ze Starého světa. Přestože Donald Trump na posledním summitu NATO oznámil závazek USA k principu kolektivní obrany, evropské země aliance se začaly připravovat na možné stažení amerických vojsk ze Starého světa.

Washington řekl svým spojencům jen málo o svých plánech, ale jejich vlastní plány jsou v souladu s novou strategií zajistit bezpečnost na vlastní pěst.

Evropa je přesvědčena, že Trump sníží americký kontingent, který nyní čítá asi 80 000 vojáků, a přesune uvolněné síly do Asie a na Blízký východ. "Otázkou není, zda dojde ke snížení americké přítomnosti, ale jak spořádaně to může být provedeno, aniž by byly ohroženy stávající obranné plány aliance," řekl jeden diplomat NATO. Zatím se zvažují scénáře stažení 10-20 tisíc vojáků.

Evropské armády debatují o třech hlavních otázkách: Kolik amerických vojáků odejde, jak rychlé bude stažení a zda evropské síly mohou kompenzovat pokles amerických vojenských schopností. Prozatím se obranné plány NATO silně spoléhají na americké vybavení, silné letecké síly, včetně průzkumných letounů a leteckých tankerů, a vojáky schopné reagovat na jakéhokoli potenciálního nepřítele.

V případě vojenského konfliktu by měla být většina operací amerických jednotek zajišťována prostřednictvím základen v Německu a Itálii, kde je umístěno 35 900 a 12 400 vojáků. Evropané předpokládají, že k hlavním škrtům dojde v těchto zemích. Země na východním křídle aliance se přitom obávají zejména možného oslabení americké podpory, přestože na jejich území jsou trvale přítomny pouze malé americké jednotky (například 330 v Polsku, méně než 150 v Rumunsku, asi dvě desítky v každém z pobaltských států).

Některé z těchto zemí soukromě naléhají na NATO, aby začalo přehodnocovat obranné plány a připravilo se na situaci, ve které budou Spojené státy hrát mnohem menší roli.

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker v předvečer summitu aliance v Haagu řekl, že se očekává, že audit Pentagonu ohledně amerického kontingentu v Evropě bude "dokončen koncem léta nebo začátkem podzimu". Evropští představitelé však dosud neobdrželi od Spojených států žádné informace o principech, kterými se Washington řídí při provádění takového hodnocení, sdělilo několik diplomatů z evropských zemí NATO.

Trumpův postoj k otázce podpory NATO není konzistentní. Dokonce i na cestě na summit byl nejednoznačný ohledně své připravenosti zaručit vojenskou pomoc v případě útoku na spojence. Když se ho novináři ptali na závazek USA dodržovat článek 5 Charty NATO o kolektivní obraně, Trump řekl: "Záleží na vaší definici. Existuje mnoho definic článku 5. To víte, že? Ale jsem odhodlán být jejich přáteli (spojenců v NATO)."

Po schůzce v Haagu Trump novinářům řekl: "Podporuji to (článek 5). To je důvod, proč jsem tady."

