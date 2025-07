Channel 4 News: Izrael vyvraždil za den dalších 105 lidí. A James Elder z UNICEFU svědčí o hrůzných zraněních dětí

10. 7. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, středa 9. července 2025, 19 hodin: Zatímco Benjamin Netanjahu a Donald Trump včera večer ve Washingtonu pokračovali v jednáních o možném příměří v Gaze, izraelské útoky na pásmo pokračovaly a podle ministerstva zdravotnictví Hamásu za posledních 24 hodin zahynulo nejméně 105 lidí. Těsně před začátkem našeho vysílání prezident Trump řekl, že do konce týdne by mohlo dojít k dohodě, nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamásem však zatím k dohodě nevedla. Náš hlavní korespondent Alex Thompson je v Tel Avivu, Alexi?

Reportér: Ano, musíme se vrátit o krok zpět, abychom mohli trochu zkrotit očekávání. Donald Trump dnes sice pronesl tato slova, ale nezapomeňte, že před týdnem, před deseti dny, hovořil nejen o možnosti příměří, ale o trvalé mírové dohodě v Gaze, což velmi naznačovalo, že by k tomu mohlo dojít ještě tento týden. Mysleli jsme si, že by to mohlo vzejít z jednání Benjamina Netanjahua a Donalda Trumpa ve Washingtonu. Nestalo se tak. Dnes večer říká, že možná dosáhne příměří, což je něco úplně jiného a dočasného, možná tento týden, ale možná dokonce říká, že až příští týden. Katarští vyjednavači, kteří vedou v Kataru jednání mezi Izraelci a Hamásem, jsou dnes večer velmi pesimističtí a říkají, že se jedná o dlouhý, obtížný a časově náročný proces, což jasně naznačuje, že pokud se něco stane ohledně příměří, bude to spíš až příští týden. Nezapomeňte, že 60denní příměří je velmi dočasné opatření a to poslední se rozpadlo. Mezitím, jak říkáte, v pásmu Gazy dnes. Za posledních 24 hodin přišlo o život nejméně 105 dalších lidí.





V oblasti starého trhu v Gaze dnes podle očitých svědků izraelská armáda vyzvala lidi, aby odešli. „Pryč odtud! Pryč odtud!“ křičí muž, možná ze strachu, že se budova zřítí. Lékaři v Gaze uvádějí, že jen včera bylo zabito 60 lidí a útoky pokračovaly celou noc i přes den. Vyhublý muž je právě odvážen do nemocnice. Jak se do tohoto stavu dostal, nevíme. Víme však, že izraelský premiér je obviněn z toho, že jako zbraň používá hlad, což je válečný zločin, který on popírá.





Přestože dosud nebylo dosaženo příměří, izraelský ministr obrany představil plán, co bude dál, který vyvolal pobouření. Přesídlení 600 000 obyvatel Gazy do takzvaného humanitárního města, které ostatní odsuzují jako koncentrační tábor, má určitou podporu, i když pouze mezi izraelskými politiky.





Britský náměstek ministra pro Blízký východ však na Twitteru napsal:





„Jsem zděšen návrhem izraelského ministra obrany Katze přesunout obyvatelstvo Gazy do Rafahu. Palestinské území nesmí být zmenšeno. Civilisté se musí moci vrátit do svých domovů. Musíme směřovat k dohodě o příměří a otevřít cestu k trvalému míru.“





Co si vlastně myslí lidé, kteří jsou 21 měsíců bombardováni?





„Doufáme, že Trump bude na Netanjahua tlačit, dá-li Bůh, už to trvá týden. Říkají dnes, zítra, v úterý, ve čtvrtek, jako by mluvili o příměří. A příměří není vážné.“





„Je jisté, že Trump chce získat Nobelovu cenu míru, a proto potřebuje příměří tady i jinde, takže možná vyvine na Netanjahua silný tlak. Trump Netanjahuovi pomáhal i v jiných oblastech.“





A co izraelské plány soustředit tisíce civilistů do obrovského tábora v Rafahu?





„Bůh chraň, abychom opustili Gazu. Kam bychom šli? Naše domovy jsou zničené. Kam máme jít? Přijali jsme stany. Ale kam půjdeme potom? Do Rafy? Do Rafy jsme nešli ani poprvé. Já jsem zůstal na severu.“





„To je nepřirozené, to je nemožné. Nejsme ryby, které se dají přesouvat z jednoho místa na druhé.“





Ačkoli, jako vždy, aby se všechny tyto trosky v Gaze staly historií, musí Amerika vést Izrael, ne padnout. Trump tvrdí, že nyní řekl Hamásu, že tentokrát po příměří zabrání Netanjahuovi, aby se vrátil do války. Ale udělá to?









(Níže je zkrácená verze rozhovoru s Jamese Elderem., V plné verzi na YouTube výše je možno si vpravo dole zakliknout české titulky)





Moderátorka: V podcastu 4cast jsem mluvila s Jamesem Elderem, globálním mluvčím UNICEF. Právě se vrátil ze své páté návštěvy Gazy od vypuknutí války 7. října. Nejprve jsem se ho zeptal na aktuální situaci v pásmu.





James Elder: Byl jsem šokován, jak se situace zhoršila. Nemyslel jsem si, že uvidím obyvatelstvo vystavené takovému stresu. Dostali jsme se do úrovně, kdy obyvatelstvu hrozí vážné nebezpečí hladomoru. Děti umírají žízní, jsou nuceny pít nepitnou vodu. Je to čistě politická záležitost. Nejde o logistiku. Víte, od té hrůzy 7. října je v Gaze každou hodinu zabito jedno dítě. Chodím do nemocnic a vidím to každý den.





James Elder: Ne, ale myslím, že pro Palestince už je pozdě, jestli je hladomor. Hladomor znamená masové úmrtí, hlad, a to ještě předtím, než k masovému umírání dojde. A hlad znamená, že tělo dítěte, jeho imunitní systém kolabuje. U dětí už dochází k nezvratnému kognitivnímu úpadku, takže těla dětí nečekají na nějakou technickou definici hladomoru, a to je podle mě tak strašné.





Moderátorka: Izraelská vláda popírá, že podmínky v Gaze způsobují podvýživu. Tvrdí, že spolupracuje s mezinárodními organizacemi na dodávkách pomoci přes hranici z Izraele do Gazy. Co si o tom myslíte?





James Elder: Za prvé, víme, že na místě potřebujeme mezinárodní novináře. Za druhé, za dvacet let své humanitární práce nevím, kdy UNICEF nebo hlas pracovníků OSN nebyly naprosto nestranné, a víme, že je povoleno vjet asi 50 nákladních vozů s pomocí. To je 10 % toho, co je potřeba. To je 1 %. Pokud vezmete v úvahu předchozí blokádu, což Izrael nepopírá.





Moderátorka: Viděli jsme stovky Palestinců zabitých, když stáli v řadě na pomoc dodávanou soukromou americkou humanitární organizací GHF, a izraelské obranné síly odmítly obvinění, že úmyslně střílely na civilisty. Máte nějaké vysvětlení, proč hladovějící lidé?

James Elder: Ne, bylo to pro mě tak strašné, Kathy. Potkal jsem malého chlapce, třináctiletého Alberta Al Rahmana. Rodiče mu dali peníze, jediné peníze, které měli, aby koupil chleba. Vyšel na ulici a uviděl velké množství lidí, kteří se přesouvaly k jednomu z těchto míst. Jsou to vojenská místa. Šel tam, stříleli, utekl. Odešel bez krabice. Odešel bez jakékoli potravinové pomoci. Byl tam tank. Když jsem toho malého kluka potkal, měl střepiny v břiše. Měl střepiny v slinivce. Jeho matka chtěla natočit video pro sociální sítě, protože měli formulář pro lékařskou evakuaci. Kathy, on se posadil a držel se mě za ruku v obrovských bolestech. Bylo to ve dvě odpoledne. Ráno dostal pět mililitrů léků proti bolesti, protože léků proti bolesti pro děti je velký nedostatek. Víte, v patriarchální společnosti byl otec v slzách, protože ten malý chlapec říkal: „Chtěl jsem jen sehnat jídlo pro svou rodinu.“ Poslední den, kdy jsem během těch dvou týdnů opouštěl Gazu, zemřel na následky svých zranění.





V každém nemocničním pokoji jsou tři nebo čtyři děti s válečnými zraněními a všechny jsou naprosto groteskní. A já si dokážu představit jeden konkrétní pokoj, Kathy. Je tam malá holčička. Bylo jí 11 let. Zasáhly ji bomby. Amputovali jí levou nohu. Je prostě rozebraná. Sedí tam a pak je tu Yana Yana. Yana si čistila zuby, když dopadla raketa, a ta malá holčička zůstala ochrnutá od pasu dolů. Je jí 11, Kathy, a leží tam ochrnutá. A to je jen jeden den, jeden jediný den, jehož jsem svědkem. To je to, co je děsivé.





Moderátorka: Pojďme si promluvit o mírovém plánu, protože Donald Trump řekl, že rozhovory o mírové dohodě v Gaze probíhají velmi dobře. Sdílíte jeho optimismus? Myslíte si, že existuje potenciální základ pro trvalý mír, nebo jen pro dočasné příměří?





James Elder: Musím se přiklonit k obyčejným lidem v terénu, kteří jsou tak zoufalí, že mi doslova říkají: „Doufáme, ale naděje není strategie.“ Kdo viděl, jak se jejich naděje v roce 2024 rozplynula na prach?

