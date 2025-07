Robert Reich: Trumpův magnet zla

12. 7. 2025

Proč Miller, Vought, Bondi, Patel, Noem, Vance, Kennedy Jr., Rubio a Hegseth zesilují jeho krutost





Obvyklým vysvětlením toho, proč je Trumpovo druhé funkční období mnohem extrémnější než to první (které bylo již samo o sobě dost extrémní), je to, že zmizely všechny zábrany, píše Robert Reich.



Lidé, kteří během jeho prvního funkčního období zastávali významné funkce v Bílém domě a ve vládě – a kteří zmařili jeho nelegální a protiústavní touhy – už tam nejsou. Na jejich místa nastoupili loajalisté, kteří udělají vše, co si bude přát.



Tento konvenční pohled však opomíjí důležitější vysvětlení.



Sloužil jsem pod třemi prezidenty a byl poradcem čtvrtého. V každém případě jsem viděl stejný vzorec: Prezident působí jako magnet, který přitahuje do nejvyšších úrovní své administrativy lidi, kteří nejen sdílejí jeho hodnoty, ale ještě je zesilují.



Když chce prezident dělat slušnou práci – přinejmenším respektovat demokracii, ústavu a právní stát – magnet přitahuje lidi, kteří respektují naše instituce samosprávy.



Ale když je prezident zlovolný, přitahuje ty nejfanatičtější a nejnebezpečnější lidi v zemi.



Richard Nixon – nejzlovolnější prezident v nedávné americké historii před Trumpem – přitáhl do Bílého domu skupinu podvodníků: H.R. Haldemana, Johna Ehrlichmana, ministra spravedlnosti Johna Mitchella, Chucka Colsona, Egila Krogha, G. Gordona Liddyho a E. Howarda Hunta. Ti zesilovali Nixonovy nejhorší paranoidní a kriminální sklony.



Zvrácení lidé, kteří obklopují zvráceného prezidenta, podporují jeho zlovolnost.



Poskytují mu také sborový souhlas skupinového myšlení.



Navzájem se povzbuzují, zatímco ničí normy chování, které se od členů Bílého domu a kabinetu očekává.



A soutěží o jeho pozornost a chválu tím, že jeho zvrácené hodnoty posouvají na novou úroveň zlovolnosti.



Trump ve svém prvním funkčním období nevěděl dost na to, aby se obklopil neetickými lidmi. Nebyl v politice dost dlouho na to, aby si vytvořil síť zlomyslných klonů, které k němu přitahovala jeho zlomyslnost.



Poté, co prohrál volby v roce 2020, měl čtyři roky na to, aby do své sféry vlivu přitáhl některé z nejhorších fanatiků v zemi – loajálnější k němu než ke Spojeným státům, dychtivých rozšířit a umocnit jeho fanatismus, posedlých bělošským křesťanským nacionalismem, kteří jsou stejně sadističtí, krutí a mstiví jako jejich šéf, ne-li ještě více.



Nyní vidíme výsledek. Stephen Miller a jeho protipřistěhovalecká kampaň. Russell Vought a jeho odvetné útoky na univerzity, právnické firmy a média. Kash Patel a jeho horlivost vyšetřovat Trumpovy nepřátele; Pam Bondi a její horlivost je stíhat. Krutost Kristi Noemové. Paranoia Roberta Kennedyho Jr. Misogynie JD Vance. Bezduché pochlebování Marca Rubia a Peta Hegsetha.



V průběhu dějin se zlovolní vůdci stali ještě zlovolnějšími díky zlovolným lidem, které přitahovali.



Vzpomeňte si na Hitlerovy nejbližší spolupracovníky – Hermanna Göringa, Heinricha Himmlera, Josepha Goebbelse, Rudolfa Hesse, Alberta Speera, Karla Dönitze – všichni byli stejně fanatičtí a sadističtí jako Hitler, ne-li více, dychtiví plnit jeho rozkazy a sami disponovali značnou mocí, kterou využívali k páchání zla a šíření zkázy.



Nejde jen o to, že v Trumpově druhém funkčním období zmizely ochranné zábrany. Jde o to, že lidé, které přitáhl a kteří ho nyní obklopují, ho podněcují, soutěží o jeho pozornost a chválu tím, že dělají ještě horší věci, horlivě ničí demokratické instituce a mění Ameriku v ještě větší policejní stát.



Dobrou zprávou je, že všichni dohromady zajistí, že to Trump přežene. Špatnou zprávou je, že do té doby možná zničí mnoho dobrého, co tato země má.

