„Trestání pracovníků za to, že stárnou“: jak jihokorejský mzdový systém uvrhává seniory do chudoby

10. 7. 2025

Zatímco se Jižní Korea chystá zvýšit věk odchodu do důchodu, nová zpráva varuje, že skutečným problémem není, kdy lidé odcházejí do důchodu, ale jak. 38 % jihokorejských seniorů starších 65 let žije pod hranicí chudoby. Zatímco se Jižní Korea chystá zvýšit věk odchodu do důchodu, nová zpráva varuje, že skutečným problémem není, kdy lidé odcházejí do důchodu, ale jak. 38 % jihokorejských seniorů starších 65 let žije pod hranicí chudoby.

Pracovník v pojišťovnictví G Young Soo začal ve své firmě pracovat ve 23 letech a více než tři desetiletí stoupal po kariérním žebříčku, až se stal ředitelem pobočky. Nyní, když se blíží ke svým 60. narozeninám, mu zaměstnavatel systematicky snižuje plat.

V rámci „mzdového vrcholu“, jihokorejského mzdového systému, byl Young Sooovi snížen plat o 20 %, když dosáhl věku 56 let, a poté o dalších 10 % každý další rok. Až bude příští rok nucen odejít do důchodu, bude pobírat jen 52 % toho, co vydělával v 55 letech – navzdory stejnému pracovnímu vytížení a pracovní době.

„To není spravedlivé,“ říká a označuje tuto praxi za diskriminaci založenou na věku.

Pro D Young Sook, devětapadesátiletou zdravotní sestru, kterou po 36 letech práce čeká povinný odchod do důchodu, je tato vyhlídka zdrojem úzkosti. „Nedokážu si představit, že bych z této organizace odešla,“ řekla. „Připadalo by mi to jako stát sama na větrné cestě.“

Young Soo a Young Sook (nejedná se o jejich skutečná jména) patří mezi desítky pracovníků, které zpovídala organizace Human Rights Watch (HRW) pro zprávu zveřejněnou ve středu. Ta odhaluje, jak jsou v Jižní Koreji zaměstnanecké politiky využívány k tomu, aby starší pracovníci byli vytlačováni do méně placených a nejistých pozic.

Studie zjistila, že jihokorejské pracovní zákony nutí miliony lidí odejít do důchodu v 60 letech, přičemž jim v předchozích letech výrazně snižují platy prostřednictvím tzv. „mzdového vrcholu“.

Ačkoliv firmy nemusí ze zákona stanovit věk odchodu do důchodu, 95 % podniků s více než 300 zaměstnanci tak činí – podle údajů ministerstva práce typicky stanovují hranici na 60 let, což ovlivňuje přibližně 3,1 milionu pracovníků. Menší podniky často věkovou hranici nestanovují kvůli nedostatku pracovních sil.

Systém "mzdového vrcholu" byl navržen tak, aby úspory ze snižování mezd starších pracovníků mohly být využity k náboru mladších zaměstnanců s cílem zvýšit produktivitu.

Místo toho tyto politiky přispěly k jednomu z nejvyšších podílů chudoby seniorů mezi vyspělými zeměmi – 38 % lidí starších 65 let žije pod hranicí chudoby. Zaměstnanci starší 60 let vydělávají v průměru o 29 % méně než jejich mladší kolegové a téměř 70 % z nich pracuje v nejistém zaměstnání.

Autorka zprávy HRW Bridget Sleap uvedla, že tato opatření měla původně chránit zaměstnance, ale ve skutečnosti jim škodí. „Odmítají starším pracovníkům možnost pokračovat v jejich původní práci, platí jim méně a tlačí je do hůře placených a nejistých pozic – to vše jen kvůli jejich věku. Vláda by měla přestat trestat pracovníky za to, že stárnou.“

Tlak na zvýšení věku odchodu do důchodu

Zjištění přicházejí v době, kdy Jižní Korea čelí rostoucímu tlaku na zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu, což vyvolává intenzivní společensko u debatu. Země má nejnižší porodnost na světě a rychle stárnoucí populaci, což vytváří stále větší ekonomické napětí. Národní důchodový fond, jeden z největších na světě, čelí bez zásadní reformy riziku vyčerpání během několika desetiletí.





Prezident Lee Jae Myung během své volební kampaně slíbil, že postupně zvýší zákonný důchodový věk na 65 let, čímž by odstranil pětiletou mezeru před dosažením nároku na důchod. Návrh získal institucionální podporu, vládní poradní výbor i komise pro lidská práva rovněž doporučily změnu.

Iniciativa však narazila na silný odpor mladších pracovníků, kteří se obávají, že jim sníží šance na získání zaměstnání a omezí produktivitu.

Výzkum však naznačuje, že tyto obavy nejsou opodstatněné – studie v Jižní Koreji ukazují, že vyšší věk neznamená nižší pracovní výkonnost. Jenže samotné zvýšení důchodového věku by podle právních expertů mohlo zhoršit diskriminaci.

Pracovněprávní advokát Kim Ki-duk tvrdí, že navrhovaná reforma míjí podstatu problému. „Samotný systém odchodu do důchodu je problematický,“ řekl pro Guardian. „Pouhé zvýšení důchodového věku na 65 let by firmám poskytlo více let k uplatňování diskriminačních škrtů v odměňování v rámci stávajícího systému.“

Namísto prodlužování povinného věku odchodu do důchodu by se podle něj měl celý systém zrušit. Tím se však dostává do rozporu s hlavními odborovými svazy, které naopak prosazují prodloužení věkové hranice, nikoli zrušení systému jako celku.

„Pracovníci by měli mít možnost pokračovat v práci tak dlouho, dokud jsou schopni plnit své povinnosti,“ dodal.

Povinný odchod do důchodu v jakémkoli věku podle HRW porušuje mezinárodní právo v oblasti lidských práv a měl by být zcela zrušen. Podle mezinárodních smluv, které Jižní Korea podepsala, musí být jakékoliv rozhodnutí o zaměstnání založené na věku odůvodněno jako nezbytné a přiměřené.

Při vzpomínce na kolegy, kteří odešli do předčasného důchodu, aby se vyhnuli snižování mezd, G Young Soo uvedl, že jít proti proudu si vyžádalo odvahu. „Chtělo to hodně odvahy rozhodnout se pracovat až do 60 let.“

Ministerstvo práce Jižní Koreje na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Text v angličtině v The Guardian zde.

