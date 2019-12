Prekarizace v ČR existuje už dávno

17. 12. 2019 / Radek Mokrý

Udělal jsem v malém totéž, co Saša Uhlová, ale už podzim roku 2001 (a bez dotace 0,5 mil.) Už tenkrát jsem tušil, že nám prekarizace práce nepřinese nic dobrého. i když zase se tak moc zatím neděje.



Zpátky k článku. Vyšel na BL 21. února 2002 s poněkud zavádějícím titulkem Proč pravice letos nevyhraje volby https://legacy.blisty.cz/art/9943.html . Byla to klasická žurnalistika, průzkum bojem.





Ukázka:





Text vyšel ještě před BL v papírové verzi časopisu prodávaném bezdomovci Nový Prostor pod jiným titulkem a za pěkný honorář. Snažil jsem se to napsat aspoň vtipně. Text zažil hvězdných pár týdnů a vynesl mi místo v páteční příloze Lidových novin. Dočasně :))





Rozkol ve společnosti má, jak sama vidíte, hlubší kořeny. Třicet let zašlapávání pracovního práva a pečlivě udržovaný rozdíl životních úrovní mezi ČR a vyspělým Západem s kratší pracovní dobou připravilo obyvatelstvo o iluze. Namísto jedné státostrany jsme do nedávna měli několik politických stran, ale všechny přibližně stejně na hovno.





Dělení na My a Oni je dokončeno, společenský žebříček taky. Definitvně jsme listopad 1989 prohráli už v roce 1994. Tenkrát z nevyjasněných důvodů někdo "opravil" zákon o druhé vlně kupónové privatizace tak, aby se jí mohly účastnit investiční fondy. Pak se ukázalo, že 95% z nich posloužilo jako vysavač a od začátku za nimi stály StB, rozvědka, lidé z Podniků zahraničního obchodu a podobná pakáž.





"Pracuje se běžně až 14 hodin. To znamená, kromě dvou zákonných půlhodin na jídlo, nepřetržitě stát a pobíhat. Potíže přicházejí třetí den. Bolí chodidla a lýtka mají takovou "divnou" konzistenci. Tvrdnou. Podle dlouhodobých strážných si nohy zvyknou asi za měsíc. Zvyknou si natolik, že běžný hlídač dělá cyklus denní/noční nebo naopak. Za hodinu je málo peněz, a tak v práci často téměř bydlí."Klaus do dneška zapírá, že úpravu privatizačního zákona na svědomí nemá. Ale podepsal to.