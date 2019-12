Trump si impeachment zaslouží

20. 12. 2019

Pokračování s tím, že americký prezident bude dál dělat totéž co dosud, už nepřicházelo v úvahu, píše Alexandra von Nahmenová. Demokraté právem obvinili Trumpa ze zneužití moci a překážení ve výkonu práce Kongresu.

Hlasování bylo jasné. Takřka všichni zákonodárci Demokratů ve Sněmovně reprezentantů hlasovali pro odvolání prezidenta Donalda Trumpa z funkce. Tím předali řízení proti prezidentovi Senátu, aby ho volal k zodpovědnosti za zneužití moci a překážení ve výkonu činnosti Kongresu. Hlasování prošlo navzdory části Demokratických zákonodárců čerstvě zvolené v tradičně konzervativních obvodech. Republikáni hlasovali stejně jednotně proti obvinění, ale nedokázali ho zastavit.

Jde o obrovský úspěch Demokratické strany a Trumpovy protivnice Nancy Pelosiové, Demokratické šéfky sněmovny. Podařilo se jí svou stranu sjednotit. Demokraté neuhnuli. Nicméně nedokázali přesvědčit Republikány, kteří - jako vždy - dál podporují prezidenta, jakkoliv to vnějšímu pozorovateli připadá neuvěřitelné, a zavírají oči před jeho skandálním chováním. Neměli jsme očekávat nic jiného.

Toto řízení o impeachmentu a následný proces polarizují politiku a americkou veřejnost ještě více, než jak již polarizovaná je. Atmosféra se stane toxičtější a tón ještě tvrdší. A nakonec Donald Trump zřejmě bude Senátem kontrolovaným Republikány zbaven všech obvinění. Využije impeachmentu v prezidentských volbách roku 2020 jako munice k mobilizaci své voličské základny a vyvedení oponentů z rovnováhy.

Důsledky pro Demokraty mohou být dramatické: Absence výměny u moci v Bílém domě, ztráta většiny ve sněmovně, zklamaní voliči, krize vedení. To vše se může stát. Přesto postavit se Donaldu Trumpovi bylo důležité a správné.

Jak by mohly USA pokračovat s prezidentem, který žádá cizí mocnost - Ukrajinu - aby mu pomohla ke znovuzvolení? A to pouhý den po skončení Muellerova vyšetřování údajného spiknutí s jinou mocností - Ruskem? Jak mohou Spojené státy pokračovat v čele s prezidentem, který barbarsky uráží své oponenty, chová se jako diktátor a brání Kongresu v plnění jeho povinností?

Pokud by zákonodárci Demokratů nejednali, mohlo by to pro Kongres znamenat sebezničení. Ti kdo nejsou připraveni bránit ústavu na ni nemají co přísahat. V tomto případě Demokraté neměli na výběr.

Spousta amerických voličů nejeví zájem o fakt, že jejich prezident věří, že stojí nad zákonem. Ale pro ty, jejichž prací je jednat jako brda a rovnováha proti exekutivní moci, je povinností zasáhnout. Jde o víc než o abstraktní spor ohledně svědomí a morálky, pokud skutečně věříte v povinnost a odpovědnost.

Co by se stalo, kdyby se nikdo nepostavil těm kdo zastrašují a tyranům, jen protože může vzniknout politický náklad a je tu malá skutečná šance zásadně změnit situaci? Demokraté by ztratili veškerou důvěryhodnost.

Demokraté musejí udržet delikátní rovnováhu: Odstranit Trumpa z úřadu a současně spolupracovat s Bílým domem a Republikány kvůli vyššímu dobru pro všechny Američany.

Nemůžeme teď vědět, jak bude historie na tento den pohlížet. Je nepravděpodobné, že řízení o impeachmentu nebo senátní řízení změní Trumpův nahodilý styl vládnutí nebo jeho neúctu k pravidlům a etice. Je také nejasné, zda voliči odmění zásah sněmovny u volebních uren.

Ale jedna věc je jistá: Prezidentství Donalda Trumpa bude navždy poskvrněno. Další pokračování ve stejném stylu nepřicházelo v úvahu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE