Huawei: Čína terorizuje i vlastní zaměstnance

23. 12. 2019

Všech pět těchto zaměstnanců bylo ve skupině na WeChatu, kde asi 50-60 zaměstnanců kritizovalo firmu Huawei. Stěžovali si, že firma diskriminuje zaměstnance starší 34 let. Dva členové skupiny si na to chtěli stěžovat médiím, ale než se jim to podařilo, byli zatčeni. Podle Zenga to dokazuje těsné styky mezi vládou, policií a soudy. "V Číně je možné všechny tři manipulovat. Pokud Huawei řekne, že tahle osoba něco spáchala, policie ji zatkne."Jeden z pěti zatčených, Li Hongyuan, byl vězněn 251 dnů za "vydírání". Byl zatčen poté, co požadoval, aby mu firma Huawei po odchodu z ní vyplatila prémie, na něž měl nárok. Byl propuštěn v srpnu 2019 pro nedostatek důkazů a loni mu čínská vláda vyplatila odškodné ve výši asi 13 000 euro.Když se jeho případ virálně rozšířil na internetu, vyvolalo to v Číně silné emoce a protesty. Čínské úřady tím byly znepokojeny a kritika firmy Huawei od té dobny byla vymazána z internetu.Současní i bývalí zaměstnanci firmy Huawei si stěžují, že je proti nim zneužíváno subjektivního hodnocení jejich práce a že kamery neustále sledují, co dělají a kde se pohybují.Podrobnosti v angličtině ZDE