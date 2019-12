Zázračné působení neviditelné ruky trhu na české železnici

Okoušíme zázračné působení neviditelné ruky trhu na železnici, napsal Vojtěch Boháč. Trasu z Prahy do Tanvaldu nově obsluhuje společnost Arriva. Když dnes jejich přestavěný sovětský lůžkový vlak přijížděl z hlubin 20. století k nástupišti hlavního nádraží, z nedalekého hloučku lidí se zaraženě ozvalo, jestli je to náš transport do Osvětimi. Jen co zastavil, asi tři další lidé kolem mě nevěřícně kroutili hlavou a fotili si nápisy v cyrilici (to, čemu říkáte azbuka) a cedulky, že dveře nefungují. Tohle pojízdné muzeum vyřazených ruských vlaků jim asi přišlo ještě víc neuvěřitelné, než kdyby se v Česku objevily třeba... moderní vlaky.



Když jsme si chtěli koupit na webu lístky, tak se ukázalo, že Arrivě nefunguje ani online vyhledávání vlaků, natož nákupy. Teď ve špinavém a nepohodlném kupé čekáme průvodčího. Jestli bude lístek stát víc jak 10 rublů, tak píšu na Ministerstvo dopravy, ať nám vrátí národního dopravce a místo dělání p***vin raději jako všechny ostatní země V4ky postaví za evropské peníze třeba vysokorychlostní koridory. Mi přijde, že se tady v Česku fakt vracíme do středověku.