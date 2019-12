Merkelová v novoročním projevu ostře varuje před globálním oteplováním

31. 12. 2019

Německá kancléřka Angela Merkelová charakterizuje ve svém novoročním projevu globální oteplování jako "reálné" a "děsivé". Konstatuje, že učiní všechno, co je v její moci, aby zajistila, že Německo významným způsobem přispěje k řešení tohoto problému."Budou to naše děti a naši vnuci, kteří budou muset žít s následky toho, co dnes uděláme nebo neuděláme," napsala Merkelová v písemném novoročním projevu, který se bude vysílat v úterý."Proto věnuju veškeré své pravomoci tomu, abych zajistila, že Německo se bude podílet - ekologicky, ekonomicky i sociálně - na řešení klimatické krize."Zdroj: ZDE