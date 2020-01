2. 1. 2020 / Beno Trávníček

Člověk si to uvědomí nejvíc právě kolem Vánoc a Nového roku, kdy si lidé popřejí konečně trochu toho klidu a pohody po celoročním všeobecném shonu. Může se zdát, že si problémy děláme jen sami a tak vlastně stačí ve vlastní hlavě vypnout tlačítko "běs" a přibrzdit - zastavit.

Určitě to tak do jisté míry bude, ale minimálně stejně významným viníkem jako my sami je náš přihlouplý společenský systém. Ten již dávno minulý před sebou hrnul povinné plnění socialistického plánu - za jakoukoliv cenu. Urá! Ten zatím stále ještě současný požaduje opět za jakoukoliv cenu obří zisky zejména nadnárodních podnikatelských korporací. Hurra! Nikde ani zmínka o logickém přístupu, který by měl v nadcházejícím století umělé inteligence právě jejím chytrým využitím postupně krátit pracovní povinnosti všem lidem bez rozdílu – učinit je tak zajištěnějšími, vyrovnanějšími a klidnějšími.



Ze skutečné robotizace musí přece vytěžit lepší život všichni (například kratší pracovní doba za stejnou mzdu či nepodmíněný základní příjem k dostatečnému pokrytí základních životních potřeb) - jinak by ztratila svůj humánní potenciál a stala se jen nejmodernější vykořisťovací metodou novodobé šlechty. Jak dokážou tenhle problém zejména na straně zdrojů řešit jednotlivé státy (např. daň z robotů), bude v nejbližších letech možná nejdůležitějším testem kvality jejich vlád a současně navigací pro rozumné voliče.

A čeho že se pak – možná - konečně dočkáme? Budeme v klidu vstávat do práce. Na silnicích ubude mrtvých a zraněných, protože díky eliminaci napětí bude většina lidí dodržovat dopravní předpisy - nebude kam hystericky spěchat. O Vánocích si nebudeme přát konečně klid a pohodu a vyfukovat celoroční páru pěchujíce si pod tlakem u televize žaludek, ale budeme si je v klidu a naplno užívat se svými blízkými s tím, že se budeme těšit na další optimistický rok. A naše zničená krajina? Získáme dostatek času a klidu na její opravu.

Když teď někdo přichází s pojmem smysluplná evoluce/revoluce – měl by zvažovat zejména cestu ke klidnému životu.