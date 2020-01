Australské poučení pro Andreje Babiše: Realita tě dostihne, bez ohledu na to, jak intenzivně lžeš

5. 1. 2020

Scott Morrison je zoufalec a ubožák. Vedoucí politik musí vůči svým občanům v krizi mluvit poctivě. Úskočná taktika popírání globálního oteplování, falešné Morrisonovo utěšování, že je to jen bezpodstatné vyvolávání strachu a že se můžeme i nadále chovat stejně jako dosud, to všechno znamená, že slova australského premiéra ztratila jakýkoliv význam.Popírání globálního oteplování, jehož se Morrison důrazně dopouští, je pohyblivý cíl. V devadesátých letech jednali lobbisté placení ropným průmyslem, jako by se drtivá většina vědců, kteří rozuměli, o co jde, spikla proti veřejnosti. Obvinili autory analýz Mezivládního panelu o klimatických změnách, že "drsně podvádějí", když varují, že globální oteplování způsobil člověk. Mnozí z nich tohle tvrdí dodnes.Dokonce i nyní, když Austrálie hoří, Tony Abbott, Morrisonův konzervativní předchůdce, znovu hovoří o tom, že je "svět obětí klimatického kultu". Abbott prokázal, že je ochoten způsobit, aby jiní trpěli za jeho zlovolně ignorantské přesvědčení, když r. 2014, když byl v Austrálii u moci, zrušil daň z uhlíku. Teď popírači globálního oteplování ovšem mírně ustoupili. Přijímají, že globální oteplování skutečně způsobil člověk, ale okamžitě to znovu popřou, když k tomu mají příležitost, a zahalí všechno do zmatku.Ke konečnému ústupu, předpokládám, dojde v polovině dvacátých let. Tou dobou populistická pravice úplně přestane popírat, že globální oteplování způsobuje člověk, ale k tomu bude rychle dodávat, že už se stejně nedá nic dělat, což zřejmě bude pravda."Tím, že jste neuznal, že globální oteplování je vážnou hrozbou, nepřipravil jste přepracované a podhodnocené záchranáře na daleko větší rozsah požárů, které nyní ničí celé komunity," kritizoval Morrisona jeden australský volič při čekání na evakuaci před požáry v Novém Jižním Walesu.Navzdory svému katastrofálnímu selhání je nečinná australská pravice i nadále terčem obdivu po celém světě. Hlavním tématem voleb r. 2019 mělo být právě globální oteplování, extremní sucho a extremní horko. Avšak Morrisonovi a jeho předvolebním manipulátorům se podařilo učinit tématem voleb r. 2019 v Austrálii daňové plány tamějších sociálních demokratů.Na Borise Johnsona učinila tato úspěšná manipulace takový dojem, že si najal Morrisonovy chlapce pro propagandu před prosincovými britskými všeobecnými volbami: osmadvacetiletého Seana Tophama a čtyřiadvacetiletého Bena Guerina. V Austrálii si tito mladíci vypracovali techniku opakování stovek primitivních variací téhož jediného jednoduchého tématu na sociálních sítích. Hrozili, že australští labouristé zvýší daně, a horovali proti zavádění elektrických automobilů. "Labouristé vám, Australanům, chtějí sebrat vaše oblíbená terénní auta!" opakovali australským voličům v tisících variací tak, jak pak v Británii opakovali jednoduché lživé heslo "Get Brexit Done!"Nikdo se už nezabýval tím, že zázrační mladíci australských voleb se tak doslova stali mnichovanským Nevillem Chamberlainem australské politiky: Přesvědčili Australany, aby ignorovali největší hrozbu bezpečnosti svého státu.Brexit, o němž Morrisonovi manipulátoři přesvědčili britské voliče, je, stejně jako popírání globálního oteplování, cvičení o třech etapách. První je odmítnutí přiznat, že to, co nastane, bude katastrofa. Druhou etapou je opatrné přiznání, že "možná bude naše cesta trochu hrbolatá". A dá se předpovědět, že za tak dva roky, až už bude příliš pozdě zachránit před likvidací britské automobilky a technologické parky, brexitéři v třetí etapě přiznají, že stoupenci setrvání Británie v EU měli pravdu, ale teď se s tou katastrofou už stejně nedá nic dělat, nelze to už nijak napravit.Když Morrison zvítězil v australských všeobecných volbách a ve Francii donutily žluté vesty Macrona, aby zrušil navrhovanou daň z fosilních paliv, liberálům se přísně kázalo, že "lid si nepřeje financovat boj proti globálnímu oteplování". Byla to pravda. Poté, co brexitéři zvítězili v britském referendu r. 2016 a Johnson ve volbách v prosinci 2019, následovalo přísné kázání, že voliči nechtějí slyšet nic o tom, že dělají strašlivou chybu. Samozřejmě, i to byla pravda.Avšak je také pravda, že schůzku s realitou nemůžeme odkládat donekonečna. Ať pravice šíří jakékoliv útěšné, lživé memy, ať používá jakoukoliv strategii na sociálních sítích, jak šíří hlasitě jakoukoliv propagandu, poučení, jehož se dostává uprchlíkům před gigantickými divokými požáry na australských plážích, je, že ty požáry - navzdory té propagandě - pořád hoří.Podrobnosti v angličtině ZD A jak to je v ČR s přípravou na technologickou revoluci umělé inteligence, Andreji? Také to bude o třech etapách - 1. Nemusíme nic dělat. 2. Možná bude cesta trochu hrbolatá. 3. Mělo se něco dělat dávno, ale teď už je stejně pozdě. ... ?