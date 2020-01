Uprchlice z Bosny se stává novou rakouskou ministryní spravedlnosti

4. 1. 2020





Bosňanka, která přišla do Rakouska jako dětská uprchlice, se stává novou rakouskou ministryní spravedlnosti.



Pětatřicetiletá Alma Zadić, právnička a členka Strany zelených, bude také nejmladší ministryní spravedlnosti v historii Rakouska a první ministryní spravedlnosti z uprchlického prostředí.



Ve středu se dohodli předáci středopravicové Lidové strany Rakouska, OVP, a Strany zelených, Sebastian Kurz a Werner Kogler, že utvoří novou koaliční vládu. Kurz se znovu stane kancléřem a Kogler vicekancléřem.

Z patnácti ministrů budou mít zelení čtyři. Jedním z nich bude ministryně spravedlnosti, Zadićová.Dohodu musí v sobotu na svém sjezdu schválit Strana zelených. Pokud to učiní, nová rakouská vláda začne fungovat příští týden.Zadićová přišla do Vídně r. 1994 ve věku deseti let jako uprchlice. Utekla před válkou v Bosně a Hercegovině v letech 1992-1995. Poté, co vystudovala právo ve Vídni, pracovala jako internistka u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu.Získala mezinárodní zkušenosti prací v právních firmách v New Yorku a v Londýně. Je absolventkou Columbia University. Po návratu z USA pracovala sedm let v rakousku jako právnička.Své první poslanecké křeslo v rakouském parlamentě získala ve volbách r. 2017 jako kandidátka týmu Petera Pilze, a stala se prvním poslancem s bosenským zázemím. "Bosna a Hercegovina se na mě mohou spolehnout," řekla tou dobou v bosenských médiích. Ve volbách v roce 2019 kandidovala za Stranu zelených a byla znovu zvolena."Odešla jsem ze svého zaměstnání právničky a přešla jsem do politiky, protože jsem chtěla ukázat, že rozrůzněnost a soudržnost nás posiluje. Když jsem uprchla jako desetiletá s rodiči z války v Bosně a Hercegovině, přijali nás. Teď jsem v politice proto, abych společnosti vrátila to, co jsem dostala - příležitosti!" napsala Zadićová na stránkách své strany.V týmu Petera Pilze pracovala na otázkách integrace a prosazovala založení speciálního ministerstva pro otázky integrace. V nedávném rozhovoru uvedla, že odešla z mezinárodní právní firmy a vstoupila do politiky, aby bojovala proti diskriminaci, protože je přesvědčena, že Rakousko stojí na křižovatce, že se strach z uprchlíků šíří a pravicové strany ho zneužívají.Zadićová se občas stává terčem útoků od rakouských pravičáků, zejména ze Strany svobodných. V červnu 2018 na ni zaútočila jeden poslanec z Lidové strany - s níž budou nyní zelení v koalici. Vykřikl na ni: Tady nejsi v Bosně, nezasahuj do politiky! Poslanec Johann Raedler se posléze bránil, že tím prý nemyslel nic špatného.Podrobnosti v angličtině ZDE