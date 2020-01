Jak populisté vyvolávají svou manipulací voličů katastrofy ve světě

A co ti lidi, kteří jsou teď mrtví, pane premiére?

2. 1. 2020

Britský ekonom a komentátor Will Hutton poukazuje na to, že v posledních australských volbách dopomohl k vítězství tamějšímu popírači globálního oteplování, australskému premiéru Scottu Morrisonovi, "zlovolný génius" Isaac Levido, který byl také tvůrcem lživé psychologické manipulace britských voličů při volební kampani Borise Johnsona. V Británii to vedlo ke katastrofě brexitu, v Austrálii k zničení země nezvládnutelnými požáry., proti nimž australská vláda nedělá v podstatě nic - hasiči jsou dobrovolníci !!







Přitom Murdochův tisk o australských požárech pokud možno nepíše!



Yes, it was Australian Issac Levido - the evil genius behind Johnson’s election campaign- who also masterminded climate change denier and truth evader Scott Morrison to Australian PM. They get bush fires: we get Brexit. A brilliant double whammy https://t.co/3QAtZ6qnoQ — Will Hutton (@williamnhutton) January 2, 2020

Australský premiér Scott Morrison se právem stal terčem ostré kritiky obyvatel Nového Jižního Walesu:



"A co takhle peníze pro náš zapomenutý kout Nového Jižního Walesu, pane premiére? Jak to, že máme jen čtyři hasičské stříkačky na obranu celého svého města? Protože naše město nemá moc peněz, ale my máme zlaté srdce, pane premiére.""Hele, kamaráde, ty seš idiot. Opravdu seš.""Tady už pro tebe kámo nikdo hlasovat nebude.""Vy ovládáte naše financování. A my jsme, jako obvykle, zapomenuti.""Nikdo. Žádné hlasy pro liberály. Skončils, kámo. To je tvůj konec.""Čau. Vypadni. Jdi do prdele.""A co ti lidi, kteří jsou teď mrtví, pane premiére? Co ti lidi, kteří nemají kde žit? ""Tady vítán nejsi, ty debile.""Pokaždé, když tu dojde k povodním nebo k požárům, my nedostaneme nic. Kdybychom byli Sydney nebo severní pobřeží, byli bychom zahrnuti penězi."Scott Morrison: No, nejsem překvapen, že lidi mají v tuto chvíli velmi syrové pocity. A proto jsem sem dnes přijel, abych se osobně přesvědčil, jak mohu pomoci. Ale vždycky pomoci nejde. Myslím, že tomu lidé rozumějí."