Rusko oznámilo plán na "využívání výhod globálního oteplování"

5. 1. 2020





Kreml uznává, že globální oteplování je problém, avšak zdůrazňuje jeho "pozitivní" dopady. Putin popírá, že by bylo způsobeno činností člověka



Rusko zveřejnilo plán. v jehož rámci chce přizpůsobity svou ekonomiku a své obyvatelstvo globálnímu oteplování. Cílem je neutralizovat škody, ale také "využít výhod" vyšších teplot.



Dokument, zveřejněný na internetových stránkách ruské vlády v sobotu, formuluje akční plán a přiznává, že globální oteplování má "výrazný a sílící dopad" na socioekonomický vývoj, na život lidí, na zdraví a na průmysl.

Rusko se otepluje dvaapůlkrát rychleji než ostatní planeta a tento dvouletý "plán první etapy" je přiznáním, že ruská vláda to vidí jako problém, i když Vladimír Putin popírá, že by bylo oteplení způsobeno člověkem.Ruský vládní program navrhuje preventivní opatření, jako je stavění přehrad či používání plodin více odolných vůči suchu. Součástí je i příprava na krize, jako jsou krizové očkovací kampaně či evakuace v případě katastrofy.Oteplování podle ruské vlády je hrozbou veřejnému zdraví, ohrožuje permafrost a zvyšuje pravděpodobnost infekcí a přírodních katastrof. Může vést také k vyhnání přírodních druhů z jejich přirozených habitatů. Možnými "pozitivními" dopady je používání menšího množství energie ve studených regionech, rozšiřování zemědělských oblastí a možnosti plavby v Arktickém oceánu.Ruská vláda také vypočítá riziko ruských výrobků, které ztratí svou konkurenceschopnost a které nebudou schopny dodržovat nové normy, odpovídající globálnímu oteplování. Připravuje také nový vzdělávací materiál, podle něhož se bude o globálním oteplování učit ve školách.Rusko je vážné zranitelné tím, že velká část Arktidy má infrastrukturu postavenou na permafrostu. Nedávné povodně a divoké lesní požáry v Rusku patřily k nejhorším na této planetě.Moskva loni v září oficiálně přijala pařížskou dohodu o akcích proti globálnímu oteplování, i když Putin sám opakovaně odmítá vědecký konsensus, že je globální oteplování způsobeno lidskou činností. Loni se vyjádřil, že ho způsobují "nějaké procesy ve vesmíru". Putin také kritizoval švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou jako "neinformovaného teenagera, zneužívaného v číchsi zájmech". Putin také vyjadřuje skepsi vůči solární a větrné energii. Větrníky prý hrozí ptactvu a červům. Žádné důkazy, že by hrozily "červům", neexistují.V neděli předpověděla ruská meteorologická služba v době, kdy Rusko oslavuje pravoslavné Vánoce, v pondělí a v úterý, teploty, které jsou o 16 stupňů Celsia vyšší než normálně.Pětadvacetiletý houslista Aršak Makichjan byl v Moskvě v prosinci odsouzen k šesti dnům vězení za to, že demonstroval proti globálnímu oteplování. ZDE Podrobnosti v angličtině ZDE