Američtí evangelikálové se v pátek modlili k Trumpovi

5. 1. 2020

Asi 7000 evangelikálů naplnilo v pátek megakostel "Krále Ježíše" v Miami, vyslechli tam 75 minutový, nesouvislý Trumpův projev, v němž hájil boj proti potratům a útočil na americké Demokraty, že se snaží "blokovat" náboženskou svobodu. "Obnovíme náboženskou víru jako skutečný základ amerického života," řekl v závěru Trump.Evangelikálové ho milovali a modlili se k němu! Nevadí jim, že byl Trump třikrát ženatý, že je notoricky nevěrný a že měl sexuální aféry s pornohvězdami. "Možná je trochu hrubší na okrajích pro některé lidi, ale říká pravdu a jestliže něco, co říká, některým lidem vadí, to neznamená že to není člověk Boha." "Je to vysoce morální charakter a je to člověk Boha." ZDE Má-li Trump zvítězit v roce 2020, musí si udržet podporu těchto evangelikálů.