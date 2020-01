Jak se ruská strategie destabilizovaného vnímání rozšířila všude...

2. 1. 2020

So the BBC repeated Charlie Brooker’s Screenwipe 2010-2015 a couple of nights ago & it included this chilling & creepily prescient film by Adam Curtis. ‘Maybe,’ he says of the Russian strategy of ‘destabilised perception’...’maybe we are starting to see the same thing here’ pic.twitter.com/CmRFYBlm5j — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) January 1, 2020





Letošní zprávy byly beznadějné, deprimující a především matoucí. Na což je jedinou reakcí: "Ach jo..." Avšak tento film vás chce upozornit, že tato poraženecká reakce se stala ústřední součástí nového systému politického ovládání lidí. Abychom pochopili, jak se tohle děje, musíme se podívat do Ruska. A na muže jménem Vladislav Surkov. Surkov je hrdinou naší doby.Surkov je jedním z poradců prezidenta Putina. A pomohl mu udržet se u moci po dobu 15 let. A učinil to velmi novým způsobem.Surkov původně pocházel ze světa avantgardní kultury. A ti, kdo studovali jeho kariéru, uvádějí, že to, co Surkov učinil, je to, že vnesl myšlenky z konceptuálního umění do samého jádra politiky. Jeho cílem je ochromit to, jak lidé vnímají svět. Aby v žádném okamžiku nevěděli, co se vlastně děje.Takže Rusko proměnilo ruskou politiku ve zmatené, rozporné, neustále se proměňující divadlo. Spozoroval nejrůznější organizace. Od neonacistických skinheadů až po liberální organizace zastávající lidská práva. Dokonce podporoval i strany, které byly proti prezidentu Putinovi. Klíčem ale bylo, že Surkov pak dal najevo, že právě tohle dělá. Znamenalo to, že si už nikdo nebyl jistý, co je reálné a co je falešné.Jak to zformuloval jeden novinář: Je to strategie moci, která udržuje veškerou opozici trvale ve stavu zmatku. Je to neustálá proměna tvarů. Která je nezastavitelná, protože je nedefinovatelná. Což je přesně to, co Surkov udělal letos na Ukrajině. Typicky, když tam začala válka, Surkov zveřejnil povídku, o něčem, co nazval "nelineární vedení války". Je to válka, v níž nikdy nevíte, co nepřítel připravuje, anebo kdo to vůbec vlastně je. Cílem není, konstatuje Surkov, ve válce zvítězit, ale využít konfliktu k tomu, aby vznikl trvalý stav destabilizovaného vnímání. Cílem je lidi manipulovat a ovládat.