BBC: Děti čekající na doplňky stravy byly zabity při izraelském útoku v Gaze, uvádí nemocnice

11. 7. 2025

čas čtení 3 minuty



Nejméně 15 Palestinců, včetně osmi dětí a dvou žen, bylo zabito při izraelském útoku poblíž zdravotnického centra v centrální části Gazy, uvádí tamní nemocnice.



Nemocnice Al-Aqsa Martyrs uvedla, že útok zasáhl lidi čekající na doplňky stravy ve městě Deir al-Balah. Dramatické záběry z nemocnice ukazují těla několika dětí a dalších lidí ležících na podlaze, zatímco zdravotníci ošetřují jejich zranění.



Izraelská armáda uvedla, že útok byl namířen proti „teroristovi z Hamásu“ v této oblasti. Armáda vyjádřila „lítost nad zraněním nevinných osob“ a uvedla, že incident je „vyšetřován“.





Dalších 26 lidí bylo podle zpráv zabito při útocích jinde v Gaze ve čtvrtek, zatímco delegace Izraele a Hamásu pokračovaly v nepřímých jednáních v Dauhá o nové dohodě o příměří a propuštění rukojmích.



Nemocnice Al-Aqsa Martyrs uvedla, že útok zasáhl lidi čekající na doplňky stravy ve městě Deir al-Balah. Dramatické záběry z nemocnice ukazují těla několika dětí a dalších lidí ležících na podlaze, zatímco zdravotníci ošetřují jejich zranění.



Navzdory optimismu vyjádřenému USA, které spolu s Katarem a Egyptem působí jako prostředník, se zatím nezdá, že by se strany přiblížily k průlomu.



V márnici nemocnice al-Aqsa příbuzní zabitých plakali, zatímco balili mrtvé děti do bílých rubášů a pytlů na mrtvoly před pohřebními modlitbami.



Jedna žena řekla BBC, že mezi mrtvými je i její těhotná neteř Manal a její dcera Fatima a že Manalin syn je na jednotce intenzivní péče.



„Stála ve frontě na doplňky pro děti, když se to stalo, nevím, co se stalo potom,“ řekla Intisar.



Další žena, která stála poblíž, řekla: „Za jaký hřích je zabili?“



„Umíráme před očima celého světa. Celý svět sleduje pásmo Gazy. Pokud lidi nezabije izraelská armáda, zemřou při pokusu získat pomoc.“



Izraelské obranné síly (IDF) v prohlášení uvedly, že zasáhly člena elitních sil Nukhba vojenského křídla Hamásu, který se podílel na útoku na Izrael 7. října 2023.



„IDF má informace o několika zraněných osobách v této oblasti. Incident je vyšetřován,“ dodaly. „IDF lituje jakéhokoli zranění nezúčastněných osob.“



K útoku došlo v době, kdy se zprostředkovatelé pokoušeli vybudovat impuls k dohodě o příměří při jednáních v Dauhá.



Mezi Izraelem a Hamásem však zřejmě přetrvávají značné rozdíly.



Ve středu večer vysoký izraelský představitel novinářům ve Washingtonu řekl, že dosažení dohody může trvat jeden až dva týdny.



Úředník, který hovořil během návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v USA, také uvedl, že pokud bude dosaženo dohody o 60denním příměří, Izrael tento čas využije k nabídce trvalého ukončení války, které by vyžadovalo od Hamásu odzbrojení. Pokud Hamás odzbrojení odmítne, Izrael „pokračuje“ v vojenských operacích, dodal.



Hamas dříve vydal prohlášení, v němž uvedl, že jednání byla obtížná, a vinil z toho „neústupnost“ Izraele.



Skupina uvedla, že prokázala flexibilitu, když souhlasila s propuštěním 10 rukojmích, ale zopakovala, že usiluje o „komplexní“ dohodu, která by ukončila izraelskou ofenzivu.



Izraelská armáda zahájila kampaň v Gaze v reakci na útok Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 dalších bylo vzato jako rukojmí.



Podle ministerstva zdravotnictví Hamásu bylo od té doby v Gaze zabito nejméně 57 680 lidí.





Většina obyvatel Gazy byla také několikrát vysídlena. Odhadem je poškozeno nebo zničeno více než 90 % domů, zhroutil se systém zdravotní péče, vodovod, kanalizace a hygiena a je nedostatek potravin, paliva, léků a přístřeší.





Zdroj v angličtině ZDE

0