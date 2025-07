NYT: Britská chirurgyně o tom, co viděla v nemocnicích v Gaze

11. 7. 2025

čas čtení 10 minut



Dr. Victoria Rose strávila 21 dní na tomto území, kde ošetřovala lidi, kteří byli postřeleni při pokusu o získání jídla, a děti s život ohrožujícími zraněními způsobenými izraelskými bombami. Ráno 1. června se Dr. Victoria Rose blížila ke konci svého 21denního pobytu jako dobrovolnice v Gaze, když uviděla zprávy o masové střelbě na Palestince poblíž místa distribuce potravin. Padesátitříletá Dr. Rose, zkušená plastická chiruržka z Londýna, přijela do enklávy s malou britskou charitativní organizací, která vysílá zdravotníky do humanitárních krizí v zemích jako Bosna a Hercegovina nebo Srí Lanka. Dr. Rose se vydala přímo na pohotovost v Násirově nemocnici, kde působila, kam dorazila kolem 8. hodiny ráno. Jedná se o poslední velkou nemocnici, která v jižní Gaze stále funguje. „Přijížděly sanitky, které přivážely mrtvé, a pak přišly i oslí povozy s mrtvými,“ vzpomíná v rozhovoru v Londýně. „Kolem desáté jsme měli asi 20 mrtvých a snad i sto lidí se střelnými zraněními.“













Během tří týdnů v Náairově nemocnici viděla Dr. Rose zdravotnický systém pod extrémním tlakem neustálého přílivu lidí s traumatickými zraněními. Ve srovnání s jejími dvěma předchozími cestami během války, řekla, utrpělo mnohem více pacientů „nekompatibilní“ popáleniny nebo těžká zranění výbuchy izraelských bomb.

„Už to nebyly zranění od střepin – části těl byly úplně odtrženy,“ řekla. „Přiváželi děti bez kolen, bez nohou a bez rukou.“

Po 21 měsíců trpěli civilisté v Gaze, zatímco Izrael v rámci své kampaně proti Hamásu rozpoutal jedno z nejintenzivnějších bombardování v moderní válce. Od 1. června bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze při téměř každodenních střelbách v blízkosti míst distribuce potravin v rámci nového systému pomoci podporovaného Izraelem a Spojenými státy zabito více než 700 Palestinců a asi 5 000 jich bylo zraněno.

Masové ztráty na životech hluboce pošpinily humanitární iniciativu Gaza Humanitarian Foundation (GHF), která zaměstnává převážně americké soukromé bezpečnostní firmy podporované izraelskými vojáky rozmístěnými v okolí. Desítky humanitárních organizací požadují její ukončení.

Izraelští představitelé a zástupci GHF tvrdí, že údaje o obětech poskytnuté ministerstvem zdravotnictví jsou nepřesné, aniž by však poskytli alternativní počty obětí nebo se vyjádřili k jiným údajům. Mezinárodní Červený kříž tento týden uvedl, že jeho polní nemocnice v Rafahu ošetřila přes 2 200 pacientů zraněných zbraněmi, z nichž většina utrpěla zranění při 21 masových incidentech, a od zahájení nového systému pomoci zaznamenala 200 úmrtí. Dodal, že „rozsah a četnost těchto incidentů nemají obdoby“.

Izrael zakázal zahraničním novinářům vstup do Gazy od začátku války, s výjimkou kontrolovaných vojenských doprovodů. V důsledku toho patří zdravotníci z charitativních organizací, jako jsou Lékaři bez hranic, Červený kříž a Ideals, pro které dobrovolně pracovala Dr. Rose, mezi málokteré mezinárodní pozorovatele, kteří mohou podat přímé svědectví o následcích těchto střeleb a o stavu několika zbývajících nemocnic v Gaze.

Všichni pacienti, které Dr. Rose ošetřila 1. června, uvedli, že byli postřeleni lidmi střežícími místo distribuce potravin. Několik lidí jí podle jejích slov řeklo, že byli postřeleni při útěku „jednotkami pro kontrolu davu“, není však jasné, co tento výraz znamená. Jejich výpovědi se shodovaly s kulkami, které ošetřila v zadní části nohou, trupu a břicha.

„Jsme v situaci, kdy jsou lidé natolik zbaveni všeho, že jsou ochotni zemřít za pytel rýže a trochu těstovin,“ řekla.

Izraelská armáda uvedla 3. června, že její jednotky střílely v blízkosti „několika“ lidí, kteří se odchýlili od vyznačené trasy k místu a nereagovali na varovné výstřely. Poté, 27. června, armáda uvedla, že vyšetřuje „nedávné zprávy o incidentech s ublížením“ civilistům, kteří se přiblížili k místům distribuce pomoci, včetně incidentu z 1. června, a dodala, že „jakékoli obvinění z porušení zákona nebo směrnic IDF bude důkladně prošetřeno“.

Humanitární nadace v Gaze ve svém prohlášení uvedla, že nesouhlasí s tím, že se 1. června odehrál incident „na distribučním místě G.H.F. nebo v jeho bezprostřední blízkosti“. Rovněž popřela, že by během svých operací od zahájení iniciativy 26. května došlo k jakýmkoli zraněním nebo úmrtím. Dodala, že „Gaza je aktivní válečná zóna a G.H.F. nekontroluje oblast mimo naše distribuční místa“.

Dr. Rose obvykle pracuje jako vedoucí plastická chiruržka v londýnské nemocnici Chelsea and Westminster Hospital. Specializuje se na rekonstrukci prsou u pacientek s rakovinou, ale během své třicetileté kariéry také léčila traumatická zranění z dopravních nehod a střelby. To ji však podle jejích slov nepřipravilo na rozsah utrpení, s nímž se setkala během tří cest do Gazy v posledních 14 měsících. „Takový objem a intenzitu jsem ještě nikdy neviděla,“ řekla.

Nejmladším pacientem, kterého ošetřila, bylo v květnu tříměsíční dítě, které mělo těžké popáleniny na břiše a noze po výbuchu bomby.

Dr. Rose pravidelně zveřejňovala na Instagramu videa ze své práce v nemocnici. Některá mají lehčí tón – v jednom s názvem „Snídaně chirurgů“ kape arašídové máslo na sušenku –, jiná jsou však drsná a znepokojivá a ukazují pacienty s těžkými zraněními. „Prostě jsem si myslela, že lidé potřebují vidět to, co vidím já,“ řekla. V příspěvku z 23. května představuje tříletého Hatema. Je téměř celý zabalený v obvazech. „Má popáleniny na 35 % těla,“ říká ve videu. „To je pro tak malého kluka obrovská popálenina.“

Od útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 uneseno, bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze v důsledku izraelské ofenzivy v Gaze zabito více než 57 000 lidí. Tento počet nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky, ale zahrnuje tisíce dětí.

Izraelští představitelé ze smrtelných obětí viní Hamás a tvrdí, že tato skupina úmyslně umisťuje své bojovníky do oblastí plných civilistů. Vyšetřování deníku The New York Times z loňského roku zjistilo, že Izrael výrazně uvolnil bezpečnostní opatření určená k ochraně neozbrojených osob během konfliktu; v několika případech izraelští velitelé schválili útoky, o kterých věděli, že ohrozí více než 100 civilistů.

Dr. Rose poprvé pracovala v Gaze v roce 2019. Jako vedoucí chiruržka plastické chirurgie traumatologie v King's College Hospital v Londýně se setkala s britským ortopedickým traumatologem Dr. Graemem Groomem. Ten ji inspiroval k dobrovolnické práci pro charitativní organizaci Ideals, která v této oblasti školí chirurgy. Když po útocích ze 7. října začala izraelská bombardovací kampaň, byla stále v kontaktu s jedním z lékařů, kterého pomáhala vyškolit, Ahmedem El Mokhallalatim.

Dr. El Mokhallalati jí obvykle posílal SMS s žádostí o radu ohledně pacientů s rakovinou, ale najednou začal posílat „jednu fotku za druhou s dětmi, kterým chyběla polovina nohy“, a ptal se, zda by měl provést amputaci, nebo se pokusit zachránit jejich končetiny.

Dr. Rose si vzpomíná, jak řekla svému partnerovi: „Podívej, myslím, že mu musím jet pomoct, protože má teď hodně práce a teprve nedávno dokončil výcvik.“

Do Gazy odcestovala v březnu 2024, znovu v srpnu a naposledy letos v květnu. Během své poslední cesty ošetřila v průměru 10 pacientů denně a odhaduje, že asi 60 procent z nich bylo mladších 15 let.

Špatné hygienické podmínky a rozšířená podvýživa zhoršovaly jejich šance na přežití, řekla. Organizace spojených národů varovala v červnu před „rostoucí pravděpodobností hladomoru“ po dvouměsíční blokádě pomoci ze strany Izraele, která skončila, když začala fungovat Humanitární nadace pro Gazu. Izraelští představitelé uvedli, že blokáda byla nezbytná, aby se Hamás dostal pod tlak a přistoupil na kompromis v jednáních.

Podvýživa snižuje schopnost těla hojit rány a oslabuje imunitní systém, uvedla Dr. Rose a dodala, že nedostatek antibiotik v Gaze znamenal, že lékaři „nebyli schopni předcházet infekcím a poté je léčit“.

Enklávu opustila 3. června. Na otázku, jaké to je být zpět v Londýně, odpověděla: „Jsem trochu...“ a odmlčela se. „Nejsem v šoku. Ale pořád jsem v tom nějakým způsobem.“



Představitelé Izraele a Hamásu vedou rozhovory v katarském Dauhá s cílem ukončit válku, ale neshodují se na podmínkách dohody, která by vedla k propuštění rukojmích zadržovaných v Gaze výměnou za propuštění palestinských vězňů.

20. června Dr. Rose sdělila malou dobrou zprávu. Hatem, tříletý chlapec s popáleninami, byl evakuován do Abú Dhabí, kde může pokračovat v léčbě v bezpečí.

Stále však myslí na děti, které léčila a které nepřežily, a na své palestinské kolegy, kteří jsou stále v Gaze a snaží se zachraňovat životy. „Jaký to tým! ... úžasní lidé, kteří pracují celé hodiny, aby pomohli těm, kteří to potřebují,“ napsala v jednom ze svých posledních příspěvků z Násiru. „Oni jsou hrdinové.“

Zdroj v angličtině ZDE

