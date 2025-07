V Británii se v sobotu opět zatýkalo za názor

12. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

41 osob bylo zatčeno v Londýně za to, že drželi transparenty "Jsem proti genocidě a podporuju skupinu Palestine Action"





Reportérka, Channel 4 News, sobota 12. července 2025: Již druhý týden po sobě přišli, aby dali najevo svůj názor. Příznivci nyní zakázané "teroristické" skupiny Palestine Action doufali, že díky své početní převaze znemožní vládě prosadit tvrdá opatření.



Už jsme byli svědky desítek zatčení a policie právě odnášíí posledních pár demonstrantů do dodávek. Právě nás míjí jeden z nich. Bylo to vniknutí Palestine Action na základnu Brize Norton, kde posprejovali vojenská letadla, co je dostalo na vládní seznam zakázaných mezinárodních teroristických skupin, na kterém jsou i neonacisté a Al-Káida. Projevovat jim podporu například pomocí takovýchto transparentů je nyní trestným činem.









Žena ležící na zemi: „Není to to, co bych chtěla dělat, ale cítím, že je to správná věc.“

A budete tu čekat, dokud vás nezatknou?

„Už mě zatkli.“

Už vás zatkli?

„Jo, čekají na dodávku.“

Jak to tedy skončí? Co bude dál?

„Najdou dodávku a pár lidí, kteří mě do ní odnesou a pak mě zavřou do cely, a pak se uvidí, co bude dál.“





Ekologické skupiny, jejichž členové byli odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody za plánování blokády dálnice M25, se například od narušování provozu odklánějí. Palestine Action se stala první přímou akční skupinou, na kterou byl uvalen tento zákaz, s tresty až 14 let pro ty, kdo ji podporují. Ministryně vnitra uvedl, že metody skupiny se staly „agresivnějšími a její členové projevují ochotu použít násilí“.





Probíhají soudní případy související s Palestine Action v souvislosti s incidenty u zbrojních společností, které podle této skupiny prodávají vojenské vybavení nebo zbraně Izraeli, ale pozorovatelé na Parliament Square v Londýně dnes byli vyděšeni tím, co kriminalizace podpory této skupiny znamená pro to, co budou moci říkat.





Takže jste z principu diametrálně proti tomu, za co tito protestující bojují, ale nechcete, aby docházelo k těmto zatčením.





Muž: "Ano, genocidy podporují Hamas, Hizballáh a Írán. Tohle zní jako politika, kterou by požadovala Reformní strana a která by mohla být považována za terorismus."









"Ano, protože pokud nepodporujete právo někoho jiného říct svůj mázor, kdo pak podpoří moje právo říkat, co chci:“





A to vás znepokojuje?Zatímco veřejnost a vláda se potýkají s kontrolou myšlenek i činů v tak vášnivých debatách, dnes bylo v Londýně zatčeno 41 osob a další zatčení následovala v Manchesteru a Cardiffu.