KVIFF 2025: Další zoufalé hledání smyslu života, tentokrát v malebné Paříži

11. 7. 2025 / Jan Čulík

Druhý život režiséra Laurenta Slamy je zcela zjevně svým zázemím především lyrickou poctou Paříži. Kdyby se tento film neodehrával v rušných a atraktivních pařížských ulicích, nebylo by tak příjemné ho sledovat. Je to koneckonců už třetí film Laurenta Slamy, zabývající se Paříží.

Hlavní hrdinka je mladá dívka jménem Elizabeth, která se prohlašuje za Američanku, ale má v angličtině francouzský přízvuk. Její rodiče, Němci se přistěhovali do Spojených států, kde se narodila, ale pak žila v celé řadě dalších zemí a kdesi chodil na francouzské lyceum. Nyní by chtěla žít v Paříži, ale aby dostala francouzské vízum, musí mít trvalé zaměstnání. Dělá velmi nepříjemnou práci pro firmu vlastnící velký počet bytů a pronajímající je turistům v rámci Airbnb– Elizabeth turisty do bytů uvádí a dává jim klíče. Práce je strašně moc, její šéf ji vykořisťuje a nakonec ji vyhodí. Elizabetina slabost je zdůrazněna ještě závažným handicapem . V důsledku jakéhosi onemocnění ztratila před několika lety většinu svého sluchu a musí používat naslouchadla.

Takže máme Elizabeth, která spěšně běhá od jednoho bytu k druhému, popoháněna šéfem. Uprostřed rušné Paříže, která je ještě rušnější a hektičtější než kdy jindy, protože se tam právě zahajují Olympijské hry. Jedním z turistů, kterého má uvést do jeho bytu, je mladý muž z Kalifornie jménem Eliah. Projeví o ni podstatný zájem, pomáhá ji s prací a zmobilizuje ještě další mladé lidi, takže všichni společně Elizabeth pomáhají s prací s turisty.

Tohle je zase další film, o tápání, co je vlastně život a co je smyslem života. Elizabeth touží po autenticitě, kterou nikde nenalézá, ani mezi mládeží, kterou do její společnosti přivedl Elijah. I jeho v jedné chvíli obviní z neautentičnosti, avšak posléze se Elijah přizná, že když mu bylo šestnáct, chtěl spáchat sebevraždu, protože se cítil strašně sám a nevěděl, co se životem. Posléze se z toho vyhrabal a od té doby usiluje o druhý život, odtud jméno tohoto filmu. Na začátku filmu, především v důsledku svého ohluchnutí, ale také kvůli bezradnosti z života, si i Elizabeth připravuje ve sklenici rozpuštěné prášky, s tím, že svůj život ukončí. Takže kontrast: film se odehrává v atraktivních, rušných pařížských ulicích , v niž zápolí mladí lidé se životem a snaží se najít jeho smysl.

