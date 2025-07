USA jsou „zklamány“ nedostatkem pokroku v otázce Ukrajiny, řekl Rubio ruskému ministru Lavrovovi při „upřímné“ výměně názorů, při které Rusko předložilo „nový nápad“

10. 7. 2025

Samostatně se dnes americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v rámci zasedání ASEAN v Malajsii.



Rubio po schůzce novinářům řekl, že svému ruskému protějšku vyjádřil „zklamání a frustraci“ z nedostatečného pokroku v řešení války na Ukrajině.



„Zopakoval jsem slova prezidenta [Donalda Trumpa], že jsme zklamáni a frustrováni z nedostatečného pokroku,“ řekl a dodal, že šlo o „upřímný a důležitý rozhovor“.



Moskva schůzku popsala jako „podstatnou a upřímnou výměnu názorů“.



Agentura AFP uvedla, že Rubio také dodal, že Lavrov se podělil o „nový nápad“ ohledně Ukrajiny, aniž by však upřesnil, o co se jedná.



„Nejde o nový přístup. Je to nový nápad nebo nová koncepce, kterou předám prezidentovi k projednání," řekl Rubio novinářům a varoval, že nejde o něco, co „automaticky povede k míru, ale mohlo by to potenciálně otevřít cestu".





Ukrajina oznámila, že zatkla čínského otce a syna podezřelé ze špionáže v souvislosti s programem protilodních střel Neptun, který je klíčovou součástí rostoucího domácího zbrojního průmyslu Kyjeva a má zásadní význam pro obranu před ruskými silami.



Oznámení ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) navazuje na tvrzení Kyjeva z posledních měsíců, že Peking, který se snaží prezentovat jako neutrální, pomáhá Kremlu ve válečném úsilí.



Pracovníci kontrarozvědky zadrželi v Kyjevě 24letého bývalého studenta poté, co mu poskytli „technickou dokumentaci“ související s výrobou Neptunu, uvedla SBU ve svém středečním prohlášení.



Později zadrželi i jeho otce, který se pokusil dokumenty propašovat čínským speciálním službám, uvedla agentura. Otec žil v Číně, ale navštívil Ukrajinu, aby „osobně koordinoval“ práci svého syna, dodala.



Ukrajinský úředník řekl agentuře Reuters, že tito dva muži jsou prvními Číňany zatčenými za špionáž od ruské invaze v roce 2022.



Čínské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že „stále ověřuje příslušné informace“.



„Pokud jsou do případu zapojeni čínští občané, budeme chránit jejich legitimní práva a zájmy v souladu se zákonem,“ uvedl mluvčí ministerstva Mao Ning na pravidelné tiskové konferenci, když byl dotázán na zatčení.





Německý kancléř Merz uvedl, že hovořil s Trumpem o dodávkách raket Patriot pro Ukrajinu, rozhodnutí zatím nebylo přijato





Merz uvedl, že je „v úzkém kontaktu s americkou vládou a prezidentem Trumpem“ ohledně plánů na nákup dalších systémů Patriot a jejich dodání na Ukrajinu, přičemž zdůraznil nutnost posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu „vzhledem k pokračujícím ruským útokům“.



„Američané některé z nich potřebují sami, ale mají jich také hodně. ... Zatím není definitivně rozhodnuto, zda k dodávce dojde,“ uvedl.



Na tiskové konferenci v rámci konference o obnově Ukrajiny také zopakoval svůj argument, že zájmy Německa a Evropy – v oblasti růstu, tržního hospodářství, energetické bezpečnosti a politické svobody – jsou přímo spojeny s podporou Ukrajiny v jejím boji proti Rusku.



Budoucnost Německa je tímto způsobem velmi úzce spjata s budoucností Ukrajiny.





Litevští představitelé byli krátce evakuováni po poplachu kvůli narušení vzdušného prostoru Běloruskem



Litevští političtí představitelé byli krátce evakuováni do úkrytů poté, co byl vyhlášen poplach kvůli neidentifikovanému objektu, který narušil vzdušný prostor země z Běloruska, informovala litevská média.



Podle médií byli premiér Gintautas Paluckas a předseda parlamentu Saulius Skvernelis odvezeni do bezpečí, zatímco byla situace vyšetřována. Litevský prezident Gitanas Nausėda je na zahraniční cestě v Irsku.



Podle zpráv se úřady obávaly, že létající objekt by mohl být dron typu Shahed, který Rusko používá při pokračujících útocích na Ukrajinu.



Litevská armáda na své facebookové stránce potvrdila, že objekt byl zaznamenán v 11:30 místního času. Poté, co byly na místo vyslány stíhací letouny, objekt rychle spadl na zem asi kilometr od litevsko-běloruské hranice.



Po bližším prozkoumání bylo potvrzeno, že se jednalo o bezpilotní provizorní letadlo – údajně vyrobené z překližky a pěny – které nepředstavovalo bezprostřední nebezpečí.







Konference o obnově Ukrajiny





Olena Zelenská dojemně hovoří o lidských obětech pokračující ruské agrese.

Zpráva také zmiňuje některé nepřátelské aktivity ze strany Číny, včetně pokusů „najít sympatizanty, kteří by prosazovali zájmy Číny, potlačovali česko-tchajwanskou spolupráci a [jednali tak, aby] nevznášeli otázku lidských práv v Číně“.





Zdroj v angličtině ZDE

Varuje, že „agresor ostře bombarduje Ukrajinu každou noc a včerejší noc bohužel nebyla výjimkou“.„Když je zničena budova, nezůstávají jen trosky... Zůstávají také stovky lidí, kteří prožívají smutek, příbuzní, přátelé a mnoho dalších, kteří žijí v úzkosti a strachu, protože vědí, že mohou být další na řadě.“Zdůrazňuje, že ukrajinský lid by měl hrát ústřední roli v jakémkoli plánu obnovy, jak říká: „Země bez lidí není zemí, je to památník.“Cituje studii, podle které „více než 80 % Ukrajinců žije v chronickém stresu a emocionální bolesti“, a hovoří o nutnosti poskytnout podporu v oblasti duševního zdraví., říká polský premiér TuskVe svém komentáři polský premiér Tusk také zdůrazňuje, že „Ukrajina není jen zemí v nouzi, ale také zemí, která inspiruje, učí nás odvaze, odolnosti... ale také inovacím“, přičemž poukazuje na její práci v oblasti dronů a autonomní obrany.Říká:„Ukrajina je již dnes testuje všechny a NATO se od Ukrajiny učí a musí tak činit ještě více, aby posílilo svou odstrašující sílu.“Na závěr vyzývá:„Naše svědomí nemůže spát, zatímco Putin každou noc útočí na civilisty.Ukončení této války musí být naším společným cílem.“Merz říká, že má přímý vzkaz pro Washington DC a prezidenta Donalda Trumpa, v němž ho vyzývá, aby „zůstal s námi, zůstal s Evropany“.„Jsme na stejné vlně a usilujeme o stabilní politický řád v tomto světě. ...Zůstaňte s námi, na této straně a na této stránce naší společné historie.“Ve svém projevu německý politik Merz dále uvádí, že „konečnou podmínkou pro obnovu Ukrajiny je prostě mír“.Varuje, že zatímco Ukrajina „je odhodlána dosáhnout spravedlivého míru“ a souhlasila s jednáními, Rusko denně dokazuje, „že chce pokračovat v brutální agresi v plné síle“.„To musí skončit,“ říká.Uvádí, že „naší politickou povinností zůstává zvyšovat tlak na Rusko, aby změnilo kalkulace prezidenta Putina a přivedlo ho k jednacímu stolu“.Ve svém projevu pak ostře kritizuje Slovensko a jeho premiéra Roberta Fica a vyzývá ho, aby upustil od svého odporu proti 18. balíčku sankcí proti Ukrajině.Poselství je zcela jasné: nevzdáme se.Říká:„Nechci dělat žádné zavádějící historické srovnání, ale některé recepty, které byly použity po druhé světové válce, nám mohou posloužit i dnes, když se zaměřujeme na obnovu Ukrajiny.“Říká, že Ukrajina může v tomto procesu počítat se silnými mezinárodními partnery, včetně Německa, a zdůrazňuje podporu Fondu na podporu energetiky Ukrajiny.Říká, že Ukrajinský fond pro rozvoj podnikání je inspirován podobným německým programem po druhé světové válce.Merz také hovoří o ukrajinském obranném průmyslu a plánech „posunout spolupráci v oblasti obranného průmyslu mezi našimi zeměmi na vyšší úroveň“Poté hovoří o plánech EU na zbrojení a investice do obrany na celém kontinentu, včetně partnerství s nečlenskými státy, jako je Ukrajina.Uvedla, že EU zůstává největším dárcem Ukrajiny, jen v letošním roce jí poskytla podporu ve výši téměř 165 miliard eur. Oznámila další granty ve výši 1 miliardy eur a 3 miliardy eur, které byly podepsány v rámci dnešní konference.Poté oznámila nový „vlajkový“ fond pro obnovu Ukrajiny, který podle jejích slov představuje největší kapitálový fond na světě určený na podporu obnovy, zaměřený na energetiku, dopravu, kritické suroviny a materiály a odvětví s dvojím použitím.Doslova se podílíme na budoucnosti Ukrajiny.Říká, že se k fondu připojily Itálie, Německo, Francie, Polsko a Evropská investiční banka.Poté se věnuje plánům Ukrajiny na vstup do EU a prohlašuje, že Komise je „připravena pokračovat v dalším kroku na cestě k přistoupení a zahájit první skupinu“ přístupových jednání.„Nyní musíme jednat, abychom posunuli vpřed miliony Ukrajinců, vojáků, učitelů, lékařů, zemědělců, prostě všech.Pro Ukrajince ze všech vrstev společnosti má budoucnost dvě vlajky: vlajku Ukrajiny a vlajku Evropy.“Zelenský uvádí, že na této konferenci je „připraveno k podpisu přibližně 200 dohod“ v celkové hodnotě přes 10 miliard eur, přičemž jako zvláštní prioritu pro nadcházející měsíce vyzdvihuje energetiku.Putin má pouze dva skutečné spojence, teror a zimu, a my musíme reagovat na oba.Dodává:„Všichni musíme udržet tlak na Rusko. Všichni musíme pokračovat v práci na obraně, abychom co nejdříve dosáhli skutečného příměří.“Závěrem říká:Udělejme vše, co je v našich silách, aby co nejdříve nastal skutečný mír, spravedlivý mír. Sláva Ukrajině.Zelenskyj říká, že Ukrajina potřebuje „Marshallův plán“ na obnovu země. „Měli bychom ho vypracovat společně,“ říká.Vůdcům říká, že nejde jen o charitu, ale o investice:„Obnova Ukrajiny se netýká jen naší země. Týká se také vašich zemí, vašich společností, technologií, vašich pracovních míst. Způsob, jakým obnovíme naši zemi, může modernizovat také vaši infrastrukturu a průmysl.“Dále říká, že Evropa by se měla „jasně dohodnout, že zmrazené ruské aktiva by měly být použity na obnovu Ukrajiny“.„Nejen příjmy z těchto aktiv, ale samotná aktiva musí být využita mnohem aktivněji než dosud, aby pomohla zachránit životy.“Zelenskyj také říká, že „k účasti na hospodářské a technologické obnově Ukrajiny jsou zváni pouze přátelé“, a nikoli „ti, kteří pomáhají Rusku pokračovat v této válce“.Zelenskyj také opakovaně děkuje partnerům za dosavadní pomoc a říká, že díky jejich pomoci bylo možné začít budovat moderní letectvo.„Dokázali jsme to v rekordním čase. Žádná jiná země nepřecházela tak rychle ze sovětských letadel na F-16 a Mirages,“ říká.Opět také zmiňuje otázku ukrajinských dětí, které Rusko během války nelegálně uneslo.„Musíme prozkoumat všechny možné způsoby, jak přivést naše děti zpět domů k jejich rodinám, na Ukrajinu, aby nezapomněly, kdo jsou,“ říká.Zelenskyj poté označuje tvrzení Ruska, že je připraveno k jednání, a falešná obvinění, že Ukrajina není ochotna se zapojit, za „propagandu“.Opakovaně se odvolává na včerejší útoky na Ukrajinu a Kyjev a říká:„Nyní všichni vidí, že Putin odmítl všechny mírové návrhy a eskaluje násilí,“ říká.Hovoří o nutnosti posílit ukrajinské systémy protivzdušné obrany a říká:Vyzývám všechny naše partnery: zvyšte své investice, když Rusko zesiluje své útoky.Varuje:„Rusko se na toto setkání také připravilo. Právě včera v noci zahájilo další masivní útok na Ukrajinu, který se zaměřil především na naše hlavní město Kyjev.Ukrajinci nyní každou noc čelí útokům stovek a stovek těchto dronů.A to je čistý terorismus.“Vysvětluje:„To je přesně to, co Putin chce, aby náš lid trpěl, utíkal z Ukrajiny a aby byly zničeny domy, školy, samotný život, a to nejen v blízkosti frontových linií.“Říká, že vysoká účast více než 70 národních zastoupení a tisíců zástupců firem a občanské společnosti na konferenci „ukazuje, jakou budoucnost všichni společně chceme pro Ukrajinu, a jsme přesvědčeni, že ji dosáhneme“.„Chceme se dívat za nesnesitelnou nespravedlnost, která je již více než tři roky páchána na ukrajinském lidu. A nyní si musíme představit Ukrajinu, která je znovu vybudovaná, svobodná a prosperující,“ říká.Poté ostře kritizovala Rusko za „zesílení útoků“ na civilisty a civilní infrastrukturu a pochválila odolnost Ukrajinců vůči pokračujícím útokům.Uvedla, že akce jako dnešní konference také pomohou zajistit, aby lidé, kteří pomáhali ruské válečné mašinérii, neměli prospěch z její rekonstrukce.„Naším úkolem je pomoci Ukrajině. Uděláme to, abychom přepsali tuto novou kapitolu její historie,“ řekla.Meloni říká, že účastníci konference podepíší nové smlouvy o financování obnovy Ukrajiny, včetně nových dohod s italskými firmami, jako je energetická společnost Enel a letecká a obranná společnost Leonardo.Obrátila se přímo na evropské společnosti a řekla jim, aby se „nebály investovat na Ukrajině“, protože „jde o investici ... do národa, který prokázal odolnost, ale také investici do míru a růstu celé Evropy“.„Ráda bych věřila, že tato konference bude výchozím bodem pro ekonomický zázrak Ukrajiny.Tento zázrak vytvoříme společně s vámi.“V důsledku zvýšené ruské aktivity – včetně plánování sabotáží, pokusů o obcházení sankcí, kybernetických útoků podporovaných státem a dezinformací – byl rok 2024 „jedním z nejnáročnějších v moderní historii České republiky z hlediska bezpečnosti“, uvedl šéf bezpečnostních služeb Michal Koudelka.Ve své výroční zprávě zveřejněné dnes Bezpečnostní informační služba (BIS) uvedla, že Rusko „pokračovalo ve snahách o obnovení širších špionážních struktur“ pod diplomatickým krytím svého velvyslanectví v České republice.Kromě svých důstojníků ruské zpravodajské služby rekrutovaly i další osoby, včetně jmenovaného běloruského žadatele o azyl, který byl údajně placen ruskou GRU v kryptoměně za publikování proruské propagandy.Česká agentura také varovala před rostoucím počtem případů lidí „bez přímé vazby na Rusko“, kteří byli rekrutováni z organizovaných zločineckých skupin prostřednictvím online inzerátů, zejména na Telegramu, a kteří jsou označováni jako „telegramoví agenti“.Uvedla, že ruští náboráři se zaměřují zejména na chudší ekonomické migranty ze zemí mimo EU, a dodala, že ruské zpravodajské služby v tomto procesu často využívají další zprostředkovatele, takže osoba najatá pro danou práci nemusí být o ruské účasti ani vědět.Zpráva uvádí, že tito lidé byli obvykle pověřováni širokou škálou činností, včetně „přepravy osob nebo balíků, fotografování a filmování citlivých objektů ... až po žhářské útoky“.Zejména se zmiňuje loňský žhářský útok na pražské autobusové depo v Klíčově, který podle zprávy spáchal kolumbijský občan, jemuž byly přes internet nabídnuty peníze.