„Jako ve videohře“: Izrael provádí evakuace v Gaze pomocí dronů vystřelujících granáty

11. 7. 2025

čas čtení 15 minut

„Jeden nebo dva zemřou a ostatní pochopí“ Izraelská armáda využívá čínské drony k prosazování příkazů k vyhoštění v Gaze, přičemž vojáci podle vyšetřování úmyslně míří na civilisty, aby se ostatní „naučili“ nevracet se. Izraelská armáda využívá flotilu komerčních dronů čínské výroby k útokům na Palestince v částech Gazy, které se snaží vylidnit, jak odhalilo vyšetřování magazínu +972 Magazine a Local Call. Podle rozhovorů se sedmi vojáky a důstojníky, kteří sloužili v pásmu, jsou tyto drony ovládány ručně vojáky na zemi a často se používají k bombardování palestinských civilistů – včetně dětí – ve snaze přimět je opustit své domovy nebo jim zabránit v návratu do evakuovaných oblastí.



Vojáci nejčastěji používají drony EVO, které vyrábí čínská společnost Autel. Tyto drony jsou primárně určeny pro fotografování a na Amazonu stojí kolem 10 000 NIS (přibližně 3 000 USD). S vojenským příslušenstvím známým pod názvem „železná koule“ lze však k dronu připevnit ruční granát, který se stisknutím tlačítka shodí na zem, kde exploduje. V současné době většina izraelských vojenských společností v Gaze tyto drony používá.

S., izraelský voják, který letos sloužil v oblasti Rafah, koordinoval útoky dronů v části města, kterou armáda nařídila evakuovat. Během téměř 100 dnů, kdy tam jeho prapor operoval, provedli vojáci desítky útoků dronů, jak vyplývá z denních zpráv velitele praporu, které +972 a Local Call přezkoumaly.

Ve zprávách byli všichni zabití Palestinci uvedeni jako „teroristé“. S. však vypověděl, že kromě jedné osoby, u které byl nalezen nůž, a jediného střetu s ozbrojenými bojovníky, byli desítky dalších zabitých – v průměru jeden den v bojové zóně jeho praporu – neozbrojení. Podle něj byly útoky dronů prováděny s úmyslem zabít, přestože většina obětí se nacházela v takové vzdálenosti od vojáků, že nemohla představovat žádnou hrozbu.

„Bylo jasné, že se snažili vrátit do svých domovů – o tom není pochyb,“ vysvětlil. „Nikdo z nich nebyl ozbrojen a u jejich těl nebylo nikdy nic nalezeno. Nikdy jsme nevystřelili varovné výstřely. V žádném okamžiku.“

Zdroj v angličtině ZDE

Protože Palestinci byli zabiti daleko od místa, kde byli vojáci, S. řekl, že jejich těla nebyla odvezena; armáda je místo toho nechala, aby je sežrali toulaví psi. „Bylo to vidět na záběrech z dronu,“ vysvětlil. „Nemohl jsem se přimět dívat se, jak pes žere tělo, ale ostatní kolem mě se dívali. Psi se naučili běhat do míst, kde se střílí nebo kde jsou výbuchy – asi chápou, že tam jsou mrtvá těla.“

Vojáci svědčili, že tyto útoky dronů jsou často prováděny proti komukoli, kdo vstoupí do oblasti, kterou armáda označila za zakázanou pro Palestince – tato označení však nejsou nikdy vyznačena na zemi. Dva zdroje použily různé varianty výrazu „učení krví“ k popisu očekávání armády, že Palestinci pochopí tyto svévolné hranice poté, co budou při vstupu do této oblasti zabiti civilisté.

„Došlo k mnoha případům shazování granátů z dronů,“ řekl H., voják, který sloužil v oblasti Nuseirat v centrální Gaze. „Byly namířeny na ozbrojené militanty? Rozhodně ne. Jakmile velitel vymezí imaginární červenou čáru, kterou nikdo nesmí překročit, každý, kdo tak učiní, je odsouzen k smrti,“ a to i za pouhé „chůzi po ulici“.

V několika případech, jak uvedl S., izraelské jednotky úmyslně mířily na děti. „Byl tam jeden chlapec, který vstoupil do [zakázané] zóny. Nic neudělal. [Ostatní vojáci] tvrdili, že ho viděli stát a mluvit s lidmi. To je všechno – shodili z dronu granát.“ V jiném případě se podle něj vojáci pokusili zabít dítě na kole, které bylo od nich daleko.

„Ve většině případů si člověk nemohl nic namlouvat,“ pokračoval S. „Nebylo možné dokončit větu ‚Zabili jsme je, protože...‘“

A., důstojník, který se letos podílel na operacích v okolí Khan Younis, uvedl, že primárním cílem těchto útoků bylo zajistit, aby byly čtvrti vyprázdněny nebo zůstaly prázdné a bez Palestinců. V červnu jeho jednotka vyslala dron do obytné čtvrti, kterou armáda minulý měsíc nařídila evakuovat. Vojáci stáli na okraji města a sledovali na malé obrazovce živý přenos z dronu, aby zjistili, kdo ještě v čtvrti zůstává.

„Koho zahlédnou, toho zabijí,“ svědčil A. „Pokud se tam lidé pohybují, představují hrozbu.“ Řekl, že se předpokládá, že každý civilista, který v oblasti zůstal i po evakuačním rozkazu, „není nevinný, nebo se krví naučí, že musí odejít.“

Na začátku tohoto měsíce palestinský novinář Younis Tirawi zveřejnil záběry, které pořídil z jednoho z těchto dronů, jak shazuje granát, který podle něj mířil na civilisty v Netzarimském koridoru v severní Gaze. Na obrazovce ovladače dronu se objevil text „Zařízení pro shazování železných koulí“. Na základě designu rozhraní a dalších snímků, které prozkoumaly +972 a Local Call, existují silné důkazy, že se jednalo o model Autel.

„Připomíná to miniaturní letiště“





Podle vojáků, kteří hovořili s +972 a Local Call, je hlavní výhodou použití komerčních dronů, jako je model EVO vyráběný společností Autel, to, že jsou mnohem levnější než jejich vojenské ekvivalenty. Například model Elbit Hermes 450 (známý také jako „Zik“) provozovaný izraelským letectvem stojí kolem 2 milionů dolarů za kus. Komerční modely lze také rychle přezbrojit a jsou ovládány ze země vojáky pomocí joysticků, aniž by bylo nutné schválení z velitelského centra.

„Důvod, proč je teď všichni používají, je ten, že jsou levné jako špinavé prádlo,“ řekl L., který loni sloužil v Gaze. „Z pohledu pěchoty můžete najednou mnohem snadněji využít mnohem větší palebnou sílu.“

Komerční drony přeměněné na zbraně se skutečně staly běžnou součástí moderních bojišť, protože představují levnou a dostupnou alternativu k tradičním leteckým úderům. Ukrajina i Rusko použily v současné válce ve východní Evropě čínské drony DJI vybavené 3D tištěnými držáky pro granáty a jiné výbušniny. V květnu, poté co Čína zjistila, že Ukrajina používá komerční drony pro vojenské účely, zakázala jejich prodej do této země, podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Hamas také použil výbušné drony, a to jak 7. října, tak při operacích proti izraelským silám v Gaze. Na začátku současné války však izraelská armáda neměla pro své pozemní síly téměř žádné levné drony. „Protože nás Hamas napadl drony, všichni od prvního dne mluvili o tom, že žádné nemáme,“ řekl E., voják, který sloužil v Gaze krátce po 7. říjnu. „Snažili jsme se sehnat peníze na nákup dronů. Každý dal, co mohl.“

V prvních měsících války izraelské armádní jednotky obdržely bohaté dary od široké veřejnosti, převážně z Izraele a Spojených států. Vedle jídla a šamponů patřily drony mezi položky, o které vojáci nejvíce žádali.

„Vojáci nezávisle na sobě zahájili crowdfundingové kampaně,“ vysvětlil L. „Naše společnost obdržela asi 500 000 NIS (přibližně 150 000 USD) v darech, které jsme také použili na nákup dronů.“ C., další voják, vzpomíná, jak ho požádali, aby podepsal děkovné dopisy Američanům, kteří jeho praporu darovali drony EVO.

Ve facebookové skupině s názvem „The Israeli Drone Pilots Community“ (Komunita izraelských pilotů dronů) se objevilo mnoho příspěvků s žádostí o darování dronů EVO pro jednotky v Gaze. Bylo také vytvořeno několik stránek na Headstart (izraelském crowdfundingovém startupu) s cílem nezávisle získat finanční prostředky na nákup dronů.

Nakonec armáda začala drony dodávat přímo vojákům. Jak již dříve informoval izraelský server Globes, armáda objednala tisíce dronů čínské výroby, včetně modelů od společnosti Autel. Zpočátku byly tyto drony používány k průzkumu: skenovaly budovy před vstupem vojáků. Postupem času však další jednotky od armády obdržely zařízení s „železnými koulemi“ a drony z nástrojů zpravodajské služby přeměnily na smrtící zbraně.

Zatímco armáda obvykle nasazuje větší drony vojenské třídy z území mimo Gazu, vojenský analytik Ynet Ron Ben-Yishai, který na začátku července navštívil izraelskou vojenskou základnu v severní Gaze, popsal vojáky ovládající „všechny druhy dronů: průzkumné, sebevražedné a útočné. Místo připomíná miniaturní letiště – drony neustále startují a přistávají.“

Ben-Yishai citoval vojenského důstojníka, který vysvětlil, že tato zařízení plní úkoly armády a vynucují její příkazy k vyhnání, přičemž armáda automaticky označuje za teroristy všechny, kdo zůstanou. „Před několika dny jsme civilistům řekli, aby tuto oblast evakuovali,“ řekl důstojník s odkazem na čtvrti Al-Daraj, Al-Tuffah a Shuja’iyyah v Gaze. „Desítky tisíc lidí se přesunuly do centra Gazy. Takže kdokoli, kdo tu zůstal, už nemůže být považován za ‚nezúčastněného civilistu‘.“

„Jeden nebo dva zemřou a ostatní pochopí“





13. června, několik týdnů poté, co izraelská armáda nařídila evakuaci velké části Khan Younis, se 27letý Mohammed vrátil do města s několika dalšími mladými muži, aby zkontrolovali stav svých domovů. Když dorazili do centra města, dron na ně shodl výbušninu. „Utíkal jsem se schovat za zeď, ale někteří mladí muži byli zraněni,“ řekl +972 a Local Call. „Bylo to děsivé.“

Mohammed je jedním z několika Palestinců z Khan Younis, kteří +972 a Local Call řekli, že izraelská armáda používá ozbrojené drony k vynucování evakuačních rozkazů ve městě – vyhání obyvatele a brání jim v návratu.

Oficiální plány armády zahrnují vysídlení a soustředění 2 milionů obyvatel Gazy v jižní části pásma, nejprve v Al-Mawasi a nyní na troskách Rafahu. To je v souladu s výslovným záměrem izraelských politických představitelů realizovat takzvaný „Trumpův plán“ a vyhnat Palestince z Gazy.

Mezitím v severní Gaze několik obyvatel řeklo +972 a Local Call, že byli nedávno nuceni opustit své domovy poté, co drony začaly útočit na náhodné osoby v jejich čtvrtích. Palestinci v Gaze tyto drony běžně nazývají „quadcopters“ (čtyřrotorové vrtulníky) kvůli jejich čtyřem vrtulím.

Reem, 37letá žena ze čtvrti Shuja'iyya v Gaze, řekla, že se rozhodla uprchnout na jih poté, co dron zabil její sousedy. „V březnu nad námi armáda vyslala kvadrokoptéry, které vysílaly zprávy s příkazem k evakuaci,“ vyprávěla. „Viděli jsme, jak shazují výbušniny na stany, aby je zapálily. Byla jsem vyděšená a čekala jsem až do setmění, než jsem opustila svůj domov a evakuovala se.“

Yousef (45) popsal podobný incident z 11. května, kdy izraelské drony – které popsal jako „překvapivě malé“ – shazovaly výbušniny „v různých částech Jabalie, aby donutily obyvatele k útěku“. Poté, co měsíce odporoval izraelským evakuačním příkazům, byl to právě tento incident, který ho přiměl opustit svůj domov a odejít na jih.

Drony také podle zpráv útočily na obyvatele v blízkosti center humanitární pomoci. Mahmoud (37) řekl +972 a Local Call, že když 23. června jel z Khan Younis do centra distribuce pomoci poblíž Rafahu, „quadcopter shodila bombu na skupinu lidí. Desítky lidí byly zraněny a my jsme utekli.“

Svědectví vojáků, s nimiž byl pro tento článek proveden rozhovor, se shodují s předchozími zprávami, že armáda označila určité oblasti Gazy za „zóny smrti“, kde je každý Palestinec, který do nich vstoupí, zastřelen. Vojáci řekli +972 a Local Call, že použití dronů rozšířilo velikost těchto zón smrti z dosahu lehkých střelných zbraní na dosah letu dronů, který může dosahovat až několika kilometrů.

„Existuje imaginární čára a každý, kdo ji překročí, zemře,“ vysvětlil S. „Očekává se, že to pochopí krví, protože není jiná možnost – nikdo tu čáru nikde neoznačuje.“

Řekl, že velikost zóny je „několik kilometrů“, ale neustále se mění. „Vyšlete dron do výšky 200 metrů a vidíte tři až čtyři kilometry do všech směrů,“ řekl Y., další voják, který sloužil v Rafahu. „Takhle hlídkujete: uvidíte někoho přicházet, první dostane granát a pak se to rozkřikne.

Přijde ještě jeden nebo dva a zemřou. Ostatní to pochopí.“

S. řekl, že palba z dronů byla namířena na lidi, kteří se chovali „podezřele“. Podle něj bylo v jeho praporu obecně přijato, že někdo, kdo „chodí příliš rychle, je podezřelý, protože utíká. Někdo, kdo chodí příliš pomalu, je také podezřelý, protože [to naznačuje], že ví, že je sledován, a snaží se chovat normálně.“

Vojáci svědčili, že z dronů byly také shazovány granáty na lidi, kteří byli považováni za „poškozující zem“ – termín, který armáda původně používala pro militanty odpalující rakety, ale který se postupem času rozšířil na obvinění lidí z něčeho tak jednoduchého, jako je ohýbání se.

„To je eso v rukávu: v momentě, kdy řeknu ‚zahrává si se zemí‘, můžu udělat cokoli,“ vysvětlil S. „Jednou jsem viděl lidi, jak sbírají oblečení. Šli neuvěřitelně pomalu, obcházeli okraj [zakázané] zóny a vešli 20 metrů dovnitř, aby sebraly oblečení z trosek domu. Bylo vidět, co dělají – a zastřelili je.“

„„Díky této technologii je zabíjení mnohem sterilnější,“ řekl H. „Je to jako videohra. Uprostřed obrazovky je zaměřovač a vidíte videozáznam. Jste stovky metrů daleko, [někdy] dokonce kilometr nebo více. Pak hrajete s joystickem, vidíte cíl a shodíte [granát]. A je to dokonce docela cool. Až na to, že tahle videohra zabíjí lidi.“

Společnost Autel nereagovala na žádost +972 a Local Call o komentář. V minulosti společnost uvedla, že „odmítá použití dronů pro vojenské účely, které porušují lidská práva“, poté, co ji americký Kongres obvinil z podpory ruské invaze na Ukrajinu a pomoci Číně při potlačování Ujgurů a dalších menšin.

Izraelská armáda se k věci odmítla vyjádřit.

