Dan Rather: MAGA se obrací proti Trumpovi

15. 7. 2025

čas čtení 9 minut



A to byla jen část jeho velmi špatného týdne



Byla by to ironie všech ironie, kdyby konečnou zkázu Donalda Trumpa nepřineslo trestní odsouzení nebo impeachment, ale vzpoura voličů, kteří ho zvolili: věrných stoupenců hnutí MAGA. Zdá se to nemožné, ale naučili jsme se, že události, které nám v Trumpově světě zamotávají hlavu, jsou spíše normou než výjimkou. Posaďte se, protože takový týden, jako byl ten minulý, jsme ještě nezažili. píše Dan Rather, bývalý známý americký televizní moderátor. Byla by to ironie všech ironie, kdyby konečnou zkázu Donalda Trumpa nepřineslo trestní odsouzení nebo impeachment, ale vzpoura voličů, kteří ho zvolili: věrných stoupenců hnutí MAGA. Zdá se to nemožné, ale naučili jsme se, že události, které nám v Trumpově světě zamotávají hlavu, jsou spíše normou než výjimkou. Posaďte se, protože takový týden, jako byl ten minulý, jsme ještě nezažili.



Je pravda, že celé Trumpovo období – týdny, dny i měsíce – je plné dezinformací, obratů o 180 stupňů a rozhodnutí, nad kterými si člověk kroutí hlavou, ale i tak ho jeho voliči nikdy neopustili. Ještě minulý týden se radoval z vítězství po podepsání svého „velkého ošklivého zákona“, když se najednou strhla bouře. MAGA se zhroutila. A na začátku nového týdne je něco jinak. Někteří z Trumpových klíčových příznivců se k svému milovanému vůdci chovají naprosto odporně, jako nikdy předtím. Jejich problémem je nezveřejnění spisů z případu Jeffreyho Epsteina. A jsou z toho úplně šílení.





Ale to je jen jedna část bláznivého týdne. Trump také otočil o 180 stupňů ve svém postoji k FEMA (nyní má tuto agenturu rád) po opožděné reakci své administrativy na katastrofální povodně v Texasu. To a jeho stále brutálnější útoky na imigranty způsobují propad jeho popularity a preferencí, a to i mezi republikány.





Minulý týden však generální prokurátorka Pam Bondiová prohlásila, že žádný seznam klientů neexistuje a že případ je uzavřen. Ne tak rychle. Ukončení nejskandálnější a nejoblíbenější konspirační teorie mezi Trumpovými příznivci se, mírně řečeno, nesetkalo s příznivým ohlasem. MAGA sféra se rozzuřila, protože zveřejnění údajně usvědčujících informací považovala za „vyčištění bažiny“ a odhalení korupce ve Washingtonu. Politico to nazvalo „rychle se šířící rebelií MAGA“.





Trump potřebuje své krajně pravicové voliče pro blížící se volby do Kongresu.





V lednu Trump řekl: „Upřímně řečeno, myslím si, že FEMA není dobrá. FEMA není příliš úspěšný experiment.“ Nyní Trump couvá ze svého slibu, že „se jí zbaví“, a tvrdí, že nikdy neměl v úmyslu FEMA zrušit, ale že tato agentura pouze potřebuje „rebranding“.





Trumpovy preference v průzkumech veřejného mínění již dlouho klesají. Stále více lidí však začíná vidět, co nezkušenost, neschopnost a netolerance mohou způsobit naší milované zemi. Člověk by si mohl myslet, že kauza Jeffreyho Epsteina je na seznamu věcí, které vás zajímají, až někde hluboko. Rostoucí vzpoura krajní pravice je však něco, co stojí za pozornost. Trump je konečně napadán ze všech stran. Je čas zdvojnásobit naše úsilí a věnovat mu velkou pozornost. Knowledge is power. Znalost je moc.





Pro osvěžení paměti (protože kdo by si to chtěl pamatovat) – Jeffrey Epstein byl odsouzený pedofil, který zemřel ve vězení. Byl také vysoce postaveným finančníkem, který se spřátelil s mnoha mocnými lidmi, od samotného Trumpa po prince Andrewa a Billa Clintona.MAGA věří, že vláda Epsteinův případ masivně utajuje a tvrdí, že Bidenova administrativa zatajila podrobnosti o síti obchodující s dětmi, do které byli zapleteni významní lidé, včetně hollywoodské „elity“. Věří také, že Epstein byl zavražděn, aby ochránil nejmenované demokraty. Tyto konspirační teorie Trump & Co. během kampaně v roce 2024 s radostí propagovali. Trump slíbil, že po svém návratu do Oválné pracovny zveřejní seznam Epsteinových klientů.Velká část Trumpovy síly, pokud se to tak dá nazvat, spočívá v tom, že nahlas vyslovuje politicky nekorektní názory svých příznivců. Je to samozvaný bojovník a revolucionář. Odstoupením od případu Epsteina tuto pozici oslabuje a vypadá jako slabý a křehký politik, který se vzdal. Ale možná soubory obsahují něco, co Trump nechce, aby svět viděl.Na summitu mladých konzervativců minulý víkend udělali lídři MAGA něco nemyslitelného: otevřeně kritizovali Trumpa jak na pódiu, tak na sociálních médiích. Dokonce i Fox „News“ tlačil na Bílý dům, aby poskytl více informací. Trumpův loajální Steve Bannon řekl davu studentských aktivistů: „Je to hlubší než Epstein! Jde o to, kdo nám vládne.“Krajně pravicová influencerka a samozvaná mluvčí MAGA Lara Loomerová se s tím nepárala. „Měl by být jmenován zvláštní poradce, který by provedl nezávislé vyšetřování nakládání se spisy Epsteina, aby lidé měli pocit, že se tato záležitost vyšetřuje.“Nikoho nepřekvapilo, že Trump zůstává vzdorovitý a neochvějný a vyzývá MAGA, aby se uklidnila. „Máme DOKONALOU vládu, O KTERÉ SE MLUVÍ PO CELÉM SVĚTĚ, a ‚sobečtí lidé‘ se ji snaží poškodit, a to vše kvůli muži, který nikdy nezemře, Jeffrey Epsteinovi,“ napsal Trump. To se mu však vymstilo. Jeho příznivci chtějí Bondiovou pryč.Charlie Kirk, organizátor summitu mládeže, předpovídá, že to vše povede k tomu, že někteří Trumpovi voliči zůstanou při příštích volbách doma, a Trumpovu nečinnost označil za „obrovské riziko“.O víkendu 4. července způsobily přívalové deště bleskové povodně, které zpustošily texaský Hill Country. Dosud bylo potvrzeno 120 mrtvých, mnoho dalších je stále pohřešováno.Před Trumpem by Federální agentura pro řešení mimořádných situací (FEMA) předem rozmístila pátrací a záchranné týmy. Ale protože ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem nyní vyžaduje, aby osobně schvalovala všechny výdaje přesahující 100 000 dolarů, nestalo se tak.Zatímco nebyla k dispozici, aby výdaje schválila, žádala své sledující na sociálních sítích, aby hlasovali o tom, který z jejích portrétů v westernovém stylu na koni by měl viset v budově parlamentu v Jižní Dakotě.Noemová nakonec schválila peníze na vyslání záchranných týmů, pořízení leteckých záběrů oblasti a personál pro krizové centrum v pondělí 7. července – 72 hodin po povodních.FEMA, založená v roce 1979 prezidentem Jimmym Carterem, je základním kamenem reakce země na přírodní katastrofy. Vzhledem k pokračujícímu oteplování planety a nárůstu extrémních povětrnostních jevů je FEMA potřebná více než kdy jindy. V loňském roce Spojené státy zaznamenaly 27 katastrof se škodami přesahujícími 1 miliardu dolarů, což je nárůst oproti roku 2023. Zdá se tedy, že je ideální čas na likvidaci této agentury.Od nástupu Trumpa do úřadu propustila FEMA 25 % svých zaměstnanců, včetně 600 lidí z Národní meteorologické služby (NWS). Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) se chystá uzavřít 10 laboratoří, které zkoumají dopady klimatických změn, včetně kanceláře v Miami, která vysílá lovce hurikánů, a kanceláře v Normanu v Oklahomě, která vytvořila nástroj pro předpovídání povodní, jako byly ty v Texasu.NWS sice vydala varování před povodněmi na řece Guadalupe, ale kvůli škrtům neměla kancelář v San Antoniu meteorologa, který koordinuje varování a komunikuje s místními úřady.Imigrace byla pro Trumpa tématem číslo jedna, na které se mohl spolehnout, aby povzbudil svou základnu. Až donedávna měl v průzkumech veřejného mínění ohledně svého přístupu k imigraci trvale pozitivní výsledky.Průměrné výsledky průzkumů Nate Silvera mu však nyní v této jeho klíčové otázce přisuzují -4 body a nový průzkum Gallup provedený v červnu ukazuje obrovský posun v postoji Američanů k imigrantům. Možná je tato změna nechtěným důsledkem toho, že se pozornost zaměřila na to, jak jsou imigranti pro americkou ekonomiku nepostradatelní – nebo možná to bylo nasazení amerických mariňáků do ulic amerických měst.Ať tak či onak, 79 % lidí nyní považuje imigraci za „dobrou věc“, což je rekordní číslo. A 62 % lidí hodnotí Trumpovo řešení této otázky negativně. Ani republikáni nejsou nadšeni Trumpovou tvrdou politikou. Dnes pouze 48 % lidí chce méně imigrantů, což je výrazný pokles oproti loňským 88 %.Zatím veřejné mínění neovlivnilo Trumpův záměr provést největší hromadnou deportaci v historii, ani ho nepřimělo k humánnějšímu postupu.O víkendu demokratičtí zákonodárci konečně dostali možnost prohlédnout si Alligator Alcatraz, narychlo postavené stanové městečko – detenční centrum pro imigranty ve floridské bažině. To, co tam viděli, je barbarské.Zadržené osoby jsou uzavřeny v klecích obehnaných plotem z drátěného pletiva, kde jsou pro 32 lidí k dispozici tři nehygienické toalety pod širým nebem. Není úniku před nesnesitelným horkem, vlhkostí a rojem komárů. Ačkoli zákonodárci nesměli s žádným ze zadržených mluvit, slyšeli, jak prosí o pomoc.Trump plánuje postavit další zadržovací tábory podobné tomuto, čímž se kapacita v celých Spojených státech zdvojnásobí.