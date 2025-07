Moderní krátkozrakost vůči seniorům

14. 7. 2025 / Pavlína Antošová

čas čtení 1 minuta

V době kolem pandemie jsem doprovázela mamku do pobočky jisté banky, kterou mimochodem nedlouho poté potkala fúze. Na zmínku o ztíženém přístupu k informacím poradkyně začala argumentovat slovy: „To víte – my jsme moderní banka..." Odpovědět bych – jak už to bývá – dokázala až dnes.





Člověk, jenž několik desítek let pracoval pro jiné lidi, by si po čas odpočinku zasloužil žít v jakž takž srozumitelném světě. (A mamka neuvěřitelných 57 let vykonávala lékařskou praxi). Lidský věk se navíc prodlužuje, populace stárne, a bezohlednost v nynějším technologickém vývoji proto vnímám jako krátkozrakou. Když navíc na opačném věkovém pólu vidím, jaká zvěrstva provádějí moderní technologie se všeobecným rozhledem mladých lidí, přeji si podobný typ vývoje jako ve vodohospodářství. Tam se lidským zásahem vracejí některým úsekům některých vodních toků původní meandry. Podobně by se v oblastech komunikace měla místy znovu zavést papírová alternativa.





Slovo „moderní" má dvě podoby – jednu založenou na předpokladu, druhou na zkušenosti. Ať si každý sám přebere, která z nich je cennější.