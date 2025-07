Izraelský letecký útok zabil nejméně 10 lidí, včetně šesti dětí, u zdroje vody v Gaze

14. 7. 2025

Devět lidí bylo zabito při samostatném bombardování domu v neděli a dalších 31 bylo zastřeleno v sobotu poblíž místa distribuce pomoci





Izraelský letecký útok zabil nejméně 10 lidí, včetně šesti dětí, kteří čekali na vodu v Gaze, uvedli palestinští zdravotníci.

V neděli zasáhl samostatný letecký úder dům, při kterém zahynulo devět lidí, a v sobotu bylo zastřeleno dalších 31 lidí poblíž místa distribuce humanitární pomoci. Tento víkend tak byl opět krvavý a počet obětí konfliktu přesáhl 58 000.



Svědci uvedli, že dron vystřelil raketu na dav lidí, kteří stáli s prázdnými kanystry vedle cisterny s vodou v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální Gaze. Když k útoku došlo, stálo v řadě asi 20 dětí a 14 dospělých, řekl agentuře Associated Press Ramadan Nassar, který v této oblasti žije. Do nemocnice Al-Awda bylo převezeno 10 těl, včetně šesti dětí, uvedli zdravotníci. V neděli zasáhl samostatný letecký úder dům, při kterém zahynulo devět lidí, a v sobotu bylo zastřeleno dalších 31 lidí poblíž místa distribuce humanitární pomoci. Tento víkend tak byl opět krvavý a počet obětí konfliktu přesáhl 58 000.Svědci uvedli, že dron vystřelil raketu na dav lidí, kteří stáli s prázdnými kanystry vedle cisterny s vodou v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální Gaze. Když k útoku došlo, stálo v řadě asi 20 dětí a 14 dospělých, řekl agentuře Associated Press Ramadan Nassar, který v této oblasti žije. Do nemocnice Al-Awda bylo převezeno 10 těl, včetně šesti dětí, uvedli zdravotníci.



Izraelské obranné síly uvedly, že „technická chyba“ způsobila, že úder zaměřený na „teroristu“ Islámského džihádu dopadl desítky metrů od cíle, a že incident je vyšetřován.



Mezi devíti lidmi zabitými při samostatném útoku na dům v Zawaidě byly také děti.



31 Palestinců zastřelených v sobotu bylo podle nemocničních úředníků a svědků na cestě do distribučního centra provozovaného Gazskou humanitární nadací (GHF), logistickou skupinou podporovanou Izraelem, poblíž Rafahu v jižní Gaze.



Červený kříž uvedl, že jeho polní nemocnice zaznamenala po střelbě největší příliv mrtvých za více než rok své činnosti a že drtivá většina z více než 100 zraněných měla střelné rány.



Dvaadvacet měsíců trvající válka způsobila, že většina z více než 2 milionů obyvatel Gazy je závislá na vnější pomoci, a odborníci na potravinovou bezpečnost varují před hladomorem. Izrael po ukončení posledního příměří v březnu zablokoval a poté omezil přístup humanitární pomoci.



„Všichni respondenti uvedli, že se pokoušeli dostat k místům distribuce potravin,“ uvedla Červený kříž po střelbě poblíž Rafahu a poukázala na „alarmující četnost a rozsah“ takových incidentů s velkým počtem obětí.



Nebylo možné nezávisle ověřit tyto počty, protože Izrael nepouští zahraniční novináře do Gazy. V pátek OSN uvedla, že od konce května bylo při hledání potravin v distribučních místech provozovaných GHF a dalšími humanitárními konvoji zabito téměř 800 lidí.



Izraelská armáda uvedla, že vystřelila varovné výstřely na osoby, které se podle ní chovaly "podezřele", aby jim zabránila v přiblížení. Uvedla, že nemá informace o žádných obětech. GHF uvedla, že v blízkosti jejích zařízení nedošlo k žádnému incidentu.



Abdullah al-Haddad řekl, že byl 200 metrů od místa distribuce pomoci provozovaného GHF, poblíž oblasti Shakoush, když izraelský tank začal střílet do davu Palestinců, informovala agentura Associated Press. „Byli jsme spolu a oni na nás najednou začali střílet,“ řekl v bolestech z rány na noze v Násirově nemocnici.



Mohammed Jamal al-Sahloo, další svědek, uvedl, že izraelská armáda jim nařídila, aby se vydali na místo, když začala střelba.



Mezitím se v neděli na Západním břehu konaly pohřby dvou Palestinců, kteří byli zabiti izraelskými osadníky. Dvacetiletý Sayfollah Musallet, palestinsko-americký občan původem z Floridy, zemřel po bití a jeho společník Mohammed al-Shalabi zemřel po střelné ráně do hrudníku, uvedli palestinští zdravotníci.



Po schůzkách amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v minulém týdnu nejsou žádné známky průlomu v jednáních o příměří. Trump uvedl, že se blíží dohoda mezi Izraelem a Hamasem na základě nového návrhu příměří podporovaného USA, který by mohl vést k ukončení války.



Svědci, zdravotníci a představitelé OSN uvádějí, že stovky lidí byly zabity izraelskou palbou, když se přes vojenské zóny snažily dostat k distribučním místům GHF. Izraelská armáda přiznala, že vystřelila varovné výstřely na Palestince, kteří se podle ní podezřele přibližovali k jejím jednotkám. GHF popírá, že by v okolí jejích zařízení došlo k násilí.



OSN a další humanitární organizace uvádějí, že mají potíže s distribucí humanitární pomoci kvůli omezením ze strany izraelské armády a rozpadu veřejného pořádku, který vedl k rozsáhlým rabováním.



Nepřímé rozhovory o americkém návrhu na 60denní příměří pokračovaly v sobotu, sedm dní po jejich zahájení, sdělil agentuře Reuters izraelský představitel. Jeden palestinský zdroj agentuře Agence France-Presse řekl, že pokrok v rozhovorech brzdí odmítnutí Izraele přijmout požadavek Hamásu na úplné stažení vojsk z Gazy.



Druhý zdroj uvedl, že zprostředkovatelé požádali obě strany, aby odložily jednání do příjezdu amerického zvláštního vyslance na Blízký východ Steva Witkoffa do katarského hlavního města.



První zdroj uvedl: „Delegace Hamásu nepřijme izraelské mapy, protože v podstatě legitimizují opětovné obsazení přibližně poloviny pásma Gazy a promění Gazu v izolované zóny bez hraničních přechodů a svobody pohybu.“



Vysoký izraelský politický představitel později tvrdil, že to byl Hamás, kdo odmítl návrh, a obvinil tuto skupinu z „vytváření překážek“ a „odmítání kompromisu“ s cílem „sabotovat jednání“.











