Izraelská armáda vyvraždila další novináře

14. 7. 2025

Izraelská armáda zabila novináře Hossama Saleha Al-Adlouniho spolu s jeho ženou a třemi dětmi poté, co zaútočila na jejich stan v uprchlickém táboře Al-Qarara severně od Khan Younis v jižní části pásma Gazy.

🚨 BREAKING: Israeli army’s have killed journalist Hossam Saleh Al-Adlouni, along with his wife and their three children, after targeting their displacement tent in Al-Qarara, north of Khan Younis southern Gaza Strip. pic.twitter.com/ssfcZVW7I6