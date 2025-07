Výzkum ukazuje, že některé střevní mikroby dokáží absorbovat a pomáhat z těla vylučovat „věčné chemikálie“

14. 7. 2025

Doposud jediným způsobem, jak snížit hladinu "věčných chemikálií" (PFAS), bylo pouštění krve nebo užívání léků s nepříjemnými vedlejšími účinky





Nový výzkum Univerzity v Cambridge, první svého druhu, ukazuje, že určité druhy střevních mikrobů absorbují toxické PFAS, „věčné chemikálie“, a pomáhají je vylučovat z těla stolicí.



Tyto výsledky jsou vítanou zprávou, protože jedinými možnostmi, jak snížit hladinu nebezpečných sloučenin PFAS v těle, jsou pouštění krve a léky na cholesterol, které mají nepříjemné vedlejší účinky.



„Pokud by se to dalo použít u lidí k vytvoření probiotik, která pomáhají odstraňovat PFAS z těla, bylo by to lepší řešení, protože by nemělo tolik vedlejších účinků,“ uvedla Anna Lindell, doktorandka z Cambridge a spoluautorka studie.



PFAS jsou třída asi 15 000 sloučenin, které se nejčastěji používají k výrobě produktů odolných proti vodě, skvrnám a mastnotě. Jsou spojovány s rakovinou, vrozenými vadami, sníženou imunitou, vysokým cholesterolem, onemocněním ledvin a řadou dalších závažných zdravotních problémů. Je jim přezdíváno „věčné chemikálie“, protože se v přírodě nerozkládají.



Americká agentura pro ochranu životního prostředí nezjistila žádnou bezpečnou úroveň expozice Pfos nebo Pfoa, dvěma nejběžnějšími sloučeninami Pfas, v pitné vodě. Podle většiny odhadů mají v lidské krvi poločas rozpadu dva až pět let. To znamená, že během této doby tělo vyloučí polovinu množství chemické látky, která se nachází v krvi. V závislosti na hladině v krvi může úplné přirozené vyloučení PFAS trvat desítky let.



Ačkoli se jedná o první zjištění, že střevní mikroby odstraňují PFAS, bylo zjištěno, že zmírňují dopady jiných kontaminantů, jako jsou mikroplasty.



Vědci se nesnažili zjistit, zda střevní bakterie vylučují konkrétně Pfas, ale místo toho se zaměřili na soubor 42 běžných kontaminantů v potravinách. V USA neexistují žádné limity pro Pfas v potravinách.



Některé mikroby vykazovaly při vylučování Pfas dobré výsledky, proto se autoři studie zaměřili právě na ně.



Autoři zavedli do střev myší devět bakteriálních druhů, aby humanizovali mikrobiom myší – bakterie se rychle hromadily, aby absorbovaly PFAS přijaté myší, a chemikálie byly poté vyloučeny stolicí.



Bakterie podle autorů zřejmě absorbují chemikálii a poté pomocí „čerpacího“ mechanismu vytlačují toxiny z buněk a napomáhají jejich vylučování. Mechanismus, kterým jsou chemikálie vtahovány do buněk, zatím není znám, uvedla Lindell, ale předpokládá, že může existovat podobná pumpa. Ty jsou vyvinuty mikroby k vylučování jiných kontaminantů, léků nebo antibiotik, dodala Lindell.



Mikroby se zabývaly především „dlouhými řetězci“ PFAS, které jsou větší sloučeniny a nebezpečnější než menší „krátké řetězce“, protože zůstávají v těle déle. Tělo účinněji vylučuje krátké řetězce PFAS močí, protože tyto sloučeniny jsou obecně rozpustné ve vodě.



Mezi nejběžnější a nejnebezpečnější dlouhé řetězce patří PFOA a PFNA, které mikroby vyloučily v množství až 58 % a 74 %.



Lindell a další vedoucí studie založili společnost Cambiotics, která na základě svých zjištění vyvine probiotikum. Plánují navázat na výzkum studií na lidech.





Lindell však zdůraznila, že probiotikum nevyřeší širší krizi PFAS: „Nemělo by se to používat jako výmluva k bagatelizaci jiných udržitelných řešení nebo k neřešení většího problému PFAS.“





