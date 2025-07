Až tohle všechno skončí

12. 7. 2025

Až tohle všechno skončí, až budu mít chvilku klid a přestanu dennodenně řešit děti z Gazy, tak napíšu divadelní hru, scénář, nebo knihu o tom, jak tzv. veřejní intelektuálové u nás lhali a veřejně dehumanizovali Palestince, píše Monika Le Fay.





Jak zástupci humanitárních organizací, kněží a faráři lhali a vykrucovali se - v lepším případě - pokud nebyli rovnou nenávistní, o rabínech ani nemluvě.





Jak mě dokázali tahat za nohu třeba i několik týdnů výmluvami, předáváním si kompetencí, odkazem na prázdniny, jen aby nemuseli říct ze nechtějí pomoct a jak jsem si celou dobu říkala, že to přece není možné, ale kvůli těm dětem to vydržím, místo toho, abych je rovnou poslala do p-déle.





A jak často úplně obyčejní lidé, nevzdělaní, chudobní, s těžkým osudem, Romové, okamžitě pochopili oč jde a měli soucit a empatii.





Pokrytectví dosáhlo svého stropu a ještě ho několikrát přeskočilo.

