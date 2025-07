Lynč na Onderku – mediální šikana experta za jeho znalost historie?

9. 7. 2025 / Adam Ročárek

čas čtení 7 minut

Reportér Václav Janouš z iDnes odhalil 8. července 2025 šokující zprávu – Jakub Onderka, bezpečnostní analytik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, na internetu "šíří antisemitskou propagandu". Kromě opakované kritiky izraelské vlády také "sdílí středověkou antisemitskou propagandu, neboť tvrdí, že židé v roce 1948 trávili studny!" Navzdory tomuto odhalení, které mezitím přejala ostatní média, však NÚKIB zatím Onderku nevyhodil. Čím to je? Že by antisemitismus v praxi? Infiltroval Hamás českou státní správu? Nebo někdo v NÚKIB pouze zná historii lépe než redaktoři největších médií v ČR?





Každý, kdo se pohybuje na sociální síti X a zajímá se o konflikt mezi Palestinou a Izraelem, jméno Jakub Onderka nejspíš pozná. Jde o poměrně známého přispěvatele, který často upozorňuje na proizraelské zaměření známých osobností a médií. Pokud se někdo na X pokusí dezinterpretovat skutečné události ve prospěch Izraele, od veřejně známých osobností typu Jakuba Szántó až po obskurní mikroinfluencery jako Alena Větrovcová, dřívě či později se objeví Onderka na scéně s vysvětlením, jak se dle něj věci mají. Podobné “přetahování” je na X prakticky normou, takže Onderka musel prohlásit něco šokujícího, aby si získal pozornost redaktora iDnes. Než se tedy začneme zabývat historií a souvisejícím útokem na Onderkovu osobu, co tedy bylo konkrétně napsáno? Co bylo tak pobuřující, že si to žádalo reakci i Petra Papouška, předsedy Federace židovských obcí?

Kontroverzní Onderkův příspěvek zní následovně: “Že židé trávili studny, samozřejmě mýtus není. V roce 1948 sionistická teroristická organizace Hagana a následně IDF v rámci operace „Posílej svůj chléb“ do studen v arabských vesnicích v Palestině přidávaly bakterie, které způsobovaly břišní tyfus.”

Pokud člověk zná historická antisemitská tvrzení a zároveň neví, jak probíhal začátek konfliktu v Palestině, měl by samozřejmě zpozornět. Údajná “svědectví” o trávení studen provázejí evropské židy dlouhodobě, a nikdy nešlo o nic jiného než o stupidní výmluvu k nenávisti vůči odlišné skupině lidí. Pokud člověk zná pojem “holokaust” a zároveň nezná pojem “nakba”, pravděpodobně ho tvrzení, že židé někde trávili studny, naplní oprávněnými pochybnostmi o důvěryhodnosti autora. Kdo otevírá toto téma v kontextu českého chápání židovské historie v Evropě se musí připravit, že ho nemalá část posluchačů odepíše z logických důvodů jako antisemitu.

Obavy z odsouzení částí veřejnosti by však neměly nikdy být překážkou v řečení pravdy, a v tomto případě je pravda jasná – izraelská armáda a milice Hagana skutečně v roce 1948 použili chemické zbraně v podobě otrávených studen proti palestinským civilistům. Jde o (nyní již dobře zdokumentovanou) historickou událost, se kterou dnes pracují historici po celém světě včetně Izraele – předními odborníky na toto téma jsou izraelští historici Avrem Cohen a Benny Morris. Od malých vesnic až po arabské čtvrti Jeruzaléma, izraelská armáda využila břišní tyfus jako zbraň proti jak arabským armádám, tak palestinským civilistům s cílem “depopulace” arabských oblastí a znemožnění případného návratu arabských obyvatel.

Nic z výše popsaného nejsou převratné informace – o využívaní chemických zbraní ze strany Izraele hovoří arabské zdroje přímo od roku 1948, a ačkoliv jej Izrael oficiálně nikdy nepřiznal, Morrisova kniha The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1948, která udělala z trávení studen obecně známý fakt jak v Izraeli, tak v anglicky mluvícím světě, vyšla v roce 1988. Během posledních 30 let na toto téma vyšel nespočet odborných článků a knih. Ačkoliv se izraelští historici zabývající touto tematikou stali často terči nenávistných kampaní a nemalá část raději odešla na zahraniční univerzity – sám Morris zvažoval v 90. letech emigraci poté, co byl 6 let de facto na černé listině a mezi léty 1991 až 1997 jej žádná izraelská univerzita nechtěla zaměstnat – jejich práce si časem získala uznání, a dnes jsou z nich respektovaní odborníci jak v Izraeli, tak v zahraničí.

Ačkoliv využití chemických zbraní v podobě trávení studen proti Palestincům možná není něco, co by znal každý z laické veřejnosti, popírat jej navzdory všem důkazům a rozsáhlému výzkumu je pro odborníka na úrovni popírání holokaustu. Pořádat mediální lynč na člověka, co pouze sdílel známý, objektivně správný a snadno potvrditelný fakt je dno české investigativní žurnalistiky. Václav Janouš z iDnes buď nezná základy blízkovýchodního konfliktu, a v tom případě by o něm neměl psát, nebo je zná, ale rozhodl se je ignorovat ve snaze zlikvidovat ideologického oponenta. Ochota mnoha ostatních od Papouška po ostatní reportéry nekriticky přijmout Janoušovu verzi ukazuje šokující ochotu dezinformovat českou veřejnost ve prospěch svého narativu (ačkoliv konkrétně v případě Papouška je nutné zmínit, že dle jeho odpovědi je možné, že nedostal Onderkův text, a mohl se tedy domnívat, že Onderka skutečně sdílel středověkou/nacistickou antisemitskou propagandu o travičích studen). To, Janouš předvádí, je opakem žurnalistiky

Bohužel, zdá se, že ačkoliv NÚKIB odmítl jen tak Onderku vyhodit, případ stále může mít dohru. Jak píše Jan Hladík ze Seznam Zpráv, redaktoři nekriticky přebírají Janoušův narativ, který se neobtěžoval do svého článku ‘„Biologická válka v roce 1948 je fakt.“ Zaměstnanec NÚKIB pobouřil židy’ ani vložit informaci o tom, že biologická válka v roce 1948 skutečně proběhla, a tak několik jedinců již oznámilo, že na Onderku chtějí podat trestní oznámení. Pokud k tomu skutečně dojde, stane se Onderka obětí tzv. “lawfare”, záměrného útoku na svou osobu skrze soudní systém, v rámci kterého nejde o získání spravedlivého rozsudku, ale o psychické a finanční zničení cizí osoby skrze zahlcení žalobami, které jedince jednoduše zruinují. Jde o známou taktiku, kterou např. scientologická církev již desítky úspěšně umlčuje negativní zprávy.

Samozřejmě není moc šance, že by se média na úrovni iDnes a Seznamu omluvila, nicméně i tak je nutné na případ upozorňovat. Pokud NÚKIB v reakci na tyto žaloby skutečně Onderku propustí, případně donutí Onderku k rezignaci, tak se naplní to, co ještě nedávno mohli tvrdit jen dezinformátoři a fanoušci konspiračních teorií – vrátíme se do doby, kdy na potrestání a vyhazov stačí říct pravdu.

0