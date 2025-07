EU vytvoří strategické rezervy nerostných surovin pro případ války s Ruskem

9. 7. 2025

Evropská komise připravuje plán vytvoření strategických zásob kritických materiálů, od kovů vzácných zemin až po opravné sady pro podmořské kabely, pro případ katastrof, včetně možného vojenského konfliktu s Ruskem. Evropská komise připravuje plán vytvoření strategických zásob kritických materiálů, od kovů vzácných zemin až po opravné sady pro podmořské kabely, pro případ katastrof, včetně možného vojenského konfliktu s Ruskem.

"EU čelí stále složitějšímu souboru rostoucích rizik, která se vyznačují zvýšeným geopolitickým napětím, včetně [vojenských] konfliktů, rostoucího dopadu změny klimatu, zhoršování životního prostředí, hybridních a kybernetických hrozeb," uvádí se v návrhu strategického dokumentu Evropské komise o zásobách. Země EU by měly koordinovat úsilí o vytvoření zásob potravin, léků, a dokonce i jaderného paliva a na úrovni Unie zásob zboží, jako jsou vzácné zeminy a permanentní magnety, které jsou kriticky důležité pro energetiku a vojenské vybavení.

Na celoevropské úrovni budou také vytvořeny zásoby produktů "pro rychlou obnovu po výpadcích při provozu silových nebo optických kabelů". Zranitelnost této infrastruktury již dlouho znepokojuje Evropany, zejména po několika případech poškození plynovodů a kabelů v Baltském moři. Zvýšená rizika jsou způsobena "zvýšenou aktivitou hackerských aktivistů, kybernetických zločinců a státem podporovaných skupin," uvádí dokument.

Rusko vede aktivní hybridní válku v Evropě a za několik let může podle západních vojenských odhadů vyprovokovat vojenský konflikt se zeměmi NATO (obvykle se uvádějí termíny od dvou do pěti let). Země EU proto musí spolupracovat v oblasti "společného skladování" a lépe koordinovat s NATO řízení zdrojů a infrastruktury dvojího užití, uvedla Evropská komise v dokumentu. V rámci rozhodnutí přijatých na summitu aliance v Haagu na konci června budou muset její členové vyčlenit 1,5 % HDP na činnosti související s obranou a bezpečností, včetně přípravy silnic a mostů pro přesun vojsk, zajištění krizové připravenosti, boje proti kybernetickým hrozbám atd. (kromě vlastních výdajů na obranu ve výši 3,5 % HDP).

Bezpečnost musí být vnímána jako "veřejný statek" a musí být budována mentalita připravenosti na krize, uvádí zpráva o civilní a vojenské připravenosti Evropy, kterou si EU nechala vypracovat v loňském roce týmem vedeným bývalým finským prezidentem Saulim Niinistem. EU nebyla připravena ani na pandemii COVID-19, ani na ruskou agresi vůči Ukrajině a musí přejít "od reaktivních opatření k proaktivní připravenosti", uvádí se ve zprávě.

Možná vojenská invaze do Ruska v něm byla označena za jednu z hlavních hrozeb:

"Hrozba války vycházející z Ruska zpochybňuje bezpečnost Evropy a nutí nás považovat tuto otázku za ústřední prvek naší připravenosti."

Zdroj v angličtině: ZDE

