Katar zmařil naděje na rychlé příměří v Gaze a prohlásil, že jednání „budou vyžadovat čas“

8. 7. 2025

čas čtení 5 minut



Komentáře naznačují překážky pro Trumpovo přání oznámit dohodu během Netanjahuovy návštěvy ve Washingtonu





Pokrok směrem k příměří v Gaze je pomalý, sdělují představitelé Kataru, což zmařilo naděje na rychlé ukončení nepřátelských akcí v zdevastovaném palestinském území.



Nová kola nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a Hamásem začala v neděli poté, co obě strany přijaly široký rámec dohody sponzorované USA o počátečním 60denním příměří, které by mohlo vést k trvalému ukončení 21měsíčního konfliktu.



„Myslím, že v tuto chvíli nemohu uvést žádný časový harmonogram, ale mohu říci, že na to budeme potřebovat čas,“ uvedl v úterý, třetí den jednání v Dauhá, mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansari. Pokrok směrem k příměří v Gaze je pomalý, sdělují představitelé Kataru, což zmařilo naděje na rychlé ukončení nepřátelských akcí v zdevastovaném palestinském území.Nová kola nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a Hamásem začala v neděli poté, co obě strany přijaly široký rámec dohody sponzorované USA o počátečním 60denním příměří, které by mohlo vést k trvalému ukončení 21měsíčního konfliktu.„Myslím, že v tuto chvíli nemohu uvést žádný časový harmonogram, ale mohu říci, že na to budeme potřebovat čas,“ uvedl v úterý, třetí den jednání v Dauhá, mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al-Ansari.





Palestinský představitel obeznámený s jednáním uvedl, že „dosud nebylo dosaženo žádného průlomu“.





Přiznání, že okamžitá dohoda je nepravděpodobná, může znamenat, že Donald Trump nebude schopen oznámit dohodu během této týdenní návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Washingtonu.





Třicetiletá Shaimaa al-Shaer, která v táboře žije, řekla: „Stála jsem před stanem a připravovala snídani pro své čtyři děti – fazole a trochu suchého chleba. Najednou došlo k výbuchu.“





Zdroj v angličtině ZDE

0

102

V pondělí Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda může být brzy dosažena, a novinářům řekl, že „věci jdou velmi dobře“ a že Hamás „chce příměří“.Ansari však naznačil, že jednání jsou stále v relativně rané fázi. „V současné době jsou obě delegace v Dauhá. Jednáme s nimi odděleně o rámcovém plánu jednání. Jednání tedy zatím nezačala, ale s oběma stranami o tomto rámcovém plánu diskutujeme,“ uvedl.V Gaze počet obětí stále roste. Pět izraelských vojáků bylo zabito a 14 zraněno v pondělí pozdě večer při útoku militantů Hamásu poblíž Beit Hanoun v severní Gaze, uvedla izraelská armáda (IDF), zatímco agentura civilní obrany v Gaze oznámila 29 mrtvých při izraelských útocích na území, včetně tří dětí.Mahmoud Bassal, mluvčí agentury, uvedl, že devět lidí bylo zabito při útoku bezpilotního letounu na tábor pro vysídlené osoby v jižní Gaze.Zdravotníci v Násirově nemocnici, kam byly převezeny oběti izraelských útoků, uvedli, že jeden z útoků byl namířen na stany, ve kterých se ukrývali uprchlíci v Khan Younis v jižní Gaze, a zabil čtyři osoby. Při dalším útoku ve městě zahynuly další čtyři osoby – matka, otec a jejich dvě děti, uvedli úředníci.V centrální Gaze izraelské útoky zasáhly skupinu lidí, zabily 10 a zranily 72, podle prohlášení nemocnice Awda v Nuseiratu.IDF vydala evakuační rozkazy pro další čtvrti Khan Younis, čímž před novými izraelskými útoky vysídlila tisíce lidí.Současný návrh příměří počítá s postupným propuštěním 28 rukojmích, stažením izraelských vojsk z částí Gazy, které IDF obsadila v posledních měsících, zvýšením humanitární pomoci do tohoto území a jednáním o ukončení války.Hamás také požaduje záruky, že Izrael po 60denním příměří nezačne novou ofenzivu. Předchozí příměří se zhroutilo v březnu, když Izrael porušil slib, že se zapojí do jednání, která by vedla k druhé fázi stávajícího příměří a případně k trvalému zastavení nepřátelských akcí.Izrael prohlásil, že nesouhlasí s ukončením bojů, dokud Hamás nepropustí všech 50 rukojmích, které stále drží, z nichž více než polovina je mrtvá, a neodzbrojí.Palestinské zdroje na začátku tohoto týdne uvedly, že mezi stranami panují také rozdíly ohledně vstupu humanitární pomoci do Gazy a její distribuce.Na rozdíl od palestinských a katarských představitelů izraelští vysoký představitelé zdůraznili pokrok v jednáních.Ze’ev Elkin, člen izraelské bezpečnostní rady, uvedl, že existuje „značná šance“ na dohodu o příměří. „Hamas chce změnit několik klíčových bodů; není to jednoduché, ale pokrok je patrný,“ řekl izraelské veřejnoprávní televizi Kan.V pondělí izraelský ministr obrany Israel Katz představil plán, podle kterého by všichni Palestinci v Gaze byli přesunuti do tábora na troskách Rafahu. Právní experti a akademici tento plán označili za plán zločinů proti lidskosti.Katz uvedl, že nařídil izraelské armádě, aby se připravila na zřízení tábora, který nazval „humanitárním městem“, v Rafahu. Izraelské síly by kontrolovaly okolí tábora a nejprve by do něj „přemístily“ 600 000 Palestinců – převážně lidí, kteří jsou v současné době vysídleni v oblasti Mawasi.Nakonec by tam bylo ubytováno celé obyvatelstvo Gazy a Izrael by chtěl realizovat „emigrační plán, který se uskuteční“, citoval Katze deník Haaretz.Ministerstvo zdravotnictví v Gaze napočítalo více než 57 000 zabitých při izraelské ofenzivě, většinou civilistů. OSN a několik západních vlád považuje tento počet za spolehlivý.Ofenzíva uvrhla obyvatelstvo Gazy do akutní humanitární krize, mnoho lidí je ohroženo hladomorem a velká část území je v troskách.