Proč ruský jaderný program stále běží na západním vybavení

9. 7. 2025

Když Spojené státy a Evropská unie (EU) uvalily sankce na Rusko po totální invazi Kremlu na Ukrajinu, učinily tak s fanfárami. Cíl byl jasný: omezit vojenský rozvoj, izolovat klíčové průmyslové vstupy a zastavit schopnost země modernizovat svou válečnou mašinérii, píše Brett Erickson.

Ukázalo se však, že realita je mnohem chaotičtější, než naznačovaly titulky. Podle souboru více než dvou milionů zadávacích dokumentů, které unikly na veřejnost a poté je analyzovali investigativní reportéři, je zboží vyrobené na Západě zabudováno do ruské jaderné raketové infrastruktury.

Zprávy o úniku, které 28. května zveřejnily Danwatch a Der Spiegel, nebyly spekulativní. Obsahoval podrobné plány, názvy dodavatelů, čísla modelů a specifikace produktů. Mezi jmenovanými společnostmi byly Danfoss, Grundfos, Rockwool a Knauf. Nejednalo se o případy přebalování na šedém trhu nebo padělaných dílů. Jednalo se o přímé odkazy na výrobky, někdy s doložkami v oficiálních výběrových řízeních zakazujícími záměny. V některých případech bylo v dokumentech dokonce přesně uvedeno, kde uvnitř základny mají být díly instalovány.

Některé dodávky se uskutečnily před invazí v roce 2022, jiné po ní. Hlubším bodem však je, že tyto produkty byly známé, očekávané a žádané. Plány pro podzemní velitelská střediska vyžadovaly ventily Danfoss. Specifikace izolace tunelu odpovídaly produktovým řadám společnosti Rockwool. Ruští inženýři označili své plány v azbuce, ale seznam dílů se četl jako evropský veletrh. Nejednalo se o občasné jednorázové akce. Byly systémové, záměrné a v některých případech pocházely z místních zdrojů od stále fungujících dceřiných společností.

Společnosti zase popřely, že by věděly, že jejich produkty jsou zapojeny. Někteří říkají, že opustili Rusko po invazi a nemohou kontrolovat, co se stalo poté. Jiní správně poukazují na to, že určité zboží – jako ventily, čerpadla, omítky – není klasifikováno jako vojenské vybavení. Ale tyto obrany neobstojí při zkoumání. Například společnost Rockwool pokračovala v provozu čtyř továren v Rusku i v roce 2023. Materiály společnosti Knauf byly vyráběny lokálně před zraky Kremlu. Danfoss a Grundfos byly výslovně jmenovány v projektových dokumentech starých více než deset let a jejich produkty se stále objevovaly na schématech i poté, co ukončily přímou činnost.

Uniklé materiály odhalují mnohem větší problém. Západní sankce vůči Kremlu se zaměřují na produkty, které společnosti vyvážejí. Často však neberou v úvahu společnosti – a produkty – kterým bylo dovoleno zůstat v Rusku. Regulační architektura kolem sankcí a zboží dvojího užití nebyla navržena tak, aby zvládla společnosti, které působí na obou stranách války. Pokud firma ukončí přímý prodej, ale nechá svou ruskou továrnu v chodu, komu patří výsledek? Pokud je značka natolik zavedená, že její složky jsou specifikovány v armádních zakázkách dlouho po vystoupení, záleží vůbec na jejím odchodu?

To nejsou jen teoretické otázky. Vypovídají o základní slepé skvrně v moderním vymáhání sankcí: O předpokladu, že přítomnost končí politikou. Pokud společnost vydá tiskovou zprávu a prodá aktivum, tvůrci politik předpokládají, že její stopa zmizela. Značky ale nezmizí. Distribuční sítě se nevypařují. Dokumenty to jasně ukazují. Produkty pokračují v přílivu, někdy jako by se nic nezměnilo.

EU od roku 2014 schválila sedmnáct vln sankcí. Každá z nich se pokusila utáhnout smyčku kolem vojenských zakázek. Vymahatelnost však zůstává roztříštěná. V Bruselu neexistuje jednotný vývozní úřad. Místo toho členské státy řídí dodržování předpisů individuálně, s různou mírou naléhavosti a schopností. Dodavatel v Německu by mohl čelit kontrole, se kterou se podobná firma v Řecku nikdy nesetká. V době, kdy zboží proudí od distributora v Istanbulu přes sklad v Almaty v Kazachstánu do železniční zásilky směřující do ruského vojenského okruhu, žádná země EU tento řetězec nesleduje.

Ani Spojené státy nejsou imunní. Agentury jako BIS a OFAC zintenzivnily varování a pokyny, ale skutečné vymáhání má tendenci zaostávat za známými porušeními. Vývozci vyplňují formuláře, projíždějí jména screeningovým softwarem a posouvají se vpřed. Jakmile se zásilka dostane k sankcionovanému subjektu prostřednictvím zprostředkovatele z třetí strany, jen zřídka dochází k účtování. Pracovníci pro dodržování předpisů se odvolávají na náležitou péči. Regulátoři obviňují složitost. Všichni tvrdí, že systém funguje.

Není tomu tak. Nebo spíše funguje jen natolik dobře, aby vypadal funkčně a zároveň umožnil proklouznout tomu podstatnému. To je to, co ukazují uniklé materiály v podrobných detailech. Západní součástky neskončily v ruských jaderných silech náhodou. Dostaly se tam, protože jim to systém umožňuje – nejen mezerami, ale také proto, že se všeobecně věří, že jakmile dojde k prodeji, odpovědnost prodávajícího končí.

V minulých případech jsme viděli, jak křehká tato logika může být. V r. 2014 německá společnost Brenntag AG poslala prekurzory sarinu do Sýrie prostřednictvím švýcarské dceřiné společnosti. O několik let dříve íránský program odstředivek vzkvétal díky evropským vývěvám reexportovaným z Dubaje. Severní Korea vybudovala raketovou flotilu z elektroniky zakoupené v Šen-jangu. Vzorec je vždy stejný. Papírování vypadá dobře. Prohlášení o konečném použití jsou podepsána. O několik let později pak vyšetřovatelé najdou součástky západní výroby v bombách, dronech a silech.

Tato historie měla učinit vymáhání sankcí chytřejším. Místo toho Západ stále hraje obranu. Skutečnost, že sádrokartonové desky společnosti Knauf skončily jako vyztužení zpevněných raketových sil v Jasném, není závadou. Je to přímý důsledek důvěry v distributory a ignorování toho, jak fungují globální dodavatelské řetězce. A i když Danfoss a Grundfos možná opustily Rusko, jejich odkaz žije dál, a to jak ve schématech, která jsou stále archivována v ruském systému zadávání veřejných zakázek, tak i u dodavatelů, kteří stále staví podle těchto specifikací.

Dosud neproběhlo žádné oficiální vyšetřování, navzdory výzvám z Der Spiegel. Nebyl proveden žádný veřejný audit. Žádná agentura nezveřejnila seznam obviněných firem. Objevilo se mediální pokrytí, tlak ze strany nevládních organizací (NGO) a několik vágních firemních prohlášení. Regulátoři však mlčí. Toto mlčení není neutrální, je spoluviníkem. Protože pokud nikdo nepromluví, příběh bude méně o tom, co se stalo, a více o tom, co jsou Spojené státy a EU ochotny tolerovat.

Známý pocit z tohoto příběhu je obzvláště alarmující. To není budíček. Jedná se o reprízu. Stávající systémy, které mají kontrolovat pohyb citlivého zboží, omezovat jeho používání a trestat jeho zneužití, jsou zastaralé. Nedrží krok s moderní logistikou, s překladišti, s vrstvenými vlastnickými strukturami a dodavatelskými skořápkovými firmami roztroušenými po více zemích. Výrobek opustí dánskou továrnu a o dva roky později se objeví na ruské vojenské stránce a regulátoři pokrčí rameny. Toto pokrčení rameny je skutečným rizikem.

Riziko je systémové a netýká se jen jedné země, jedné sady továren nebo dokonce jedné války. Je o tom, jak západní vlády reagují nebo nereagují, když se západní značky objeví na místech, kde by se objevit neměly. Pokud je to to, co úniky odhalují, co se opomíjí v každodenním koloběhu nákupů? Co se racionalizuje, nebo ještě hůře, normalizuje?

Právní rámce týkající se kontrol vývozu se často omezují na kontrolní seznamy. Pokud je vyplněn formulář, pokud je zaškrtnuto políčko, pokud kód produktu není v seznamu, transakce pokračuje. Záměr však nezávisí na papírování. A čím dále se transakce vzdaluje od svého původu, tím těžší je přiřadit odpovědnost. To je realita, kterou tento masivní únik dále odhaluje: Dlouhá papírová stopa povolného chování, která končí komplexem jaderných zbraní.

Pro firmy je to více než jen hlavní problém. Zasahuje k jádru toho, co v praxi znamená koncepce Environmental, Social and Governance (ESG). Společnosti nemohou na své domovské stránce vytrubovat etiku, zatímco její izolace končí v ruském raketovém bunkru. Firmy nemohou tvrdit, že se neangažují, zatímco jejich lokálně vlastněná dceřiná společnost pokračuje ve výrobě materiálů pro stavební projekty napojené na stát. Zainteresované strany to prokouknou. A měly by.

Důvěra veřejnosti, jednou otřesená, se neobnoví prohlášením. Investoři, politici i veřejnost chtějí zodpovědnost, nikoliv abstrakci. Chtějí důkaz, že společnosti rozumí nejen pravidlům, ale i rizikům, zejména pokud jsou tato rizika geopolitická.

Sankce nemohou být jen politickým divadlem. Musí mít svou váhu. To znamená vynucování, které přesahuje titulky. To znamená audity, které jdou nad rámec prvního prodeje. Znamená to posun od předpokladu toho nejlepšího k ověřování výsledku.

Západní vlády nepotřebují nový balík sankcí. Musí to dotáhnout do konce a regulátoři budou klást těžší otázky, a to nejen vývozcům, ale i jim samotným. Proč regulační orgány nevyžadují audity konečného použití? Proč se dceřiné společnosti nepodařilo dostat pod kontrolu? Proč regulátoři přijímají věrohodné popírání jako politiku?

Ruské rakety, které jsou modernizovány, nejsou teoretické. Použité materiály se neskládají z pojmů. A stezka plánu není spekulativní. Je psána azbukou, opatřena identifikačními čísly dodavatelů a uložena na vládních serverech, které nějakým způsobem skončily na otevřeném prostranství.

Zdroj v angličtině: ZDE

