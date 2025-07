Trump uvaluje cla na další země

8. 7. 2025

čas čtení 4 minuty

Trump pošle dopisy o clech dalším 12 zemím, formálně odloží reciproční cla



Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že kromě Japonska a Jižní Koreje obdrží dopisy od Donalda Trumpa o zavedení nových cel od příštího měsíce ještě lídři dalších 12 zemí.



„Přibližně 12 dalších zemí obdrží oznámení a dopisy přímo od prezidenta Spojených států,“ uvedla Leavittová. Dodala, že Trump stále plánuje „vytvořit obchodní plány šité na míru pro každou zemi na této planetě“.



"Prezident dnes také podepíše výkonné nařízení, kterým se lhůta 9. července odkládá na 1. srpna. Vzájemná celní sazba, respektive nové sazby, které budou uvedeny v korespondenci zaslané zahraničním představitelům, tedy vstoupí v platnost během příštího měsíce, nebo budou uzavřeny dohody a tyto země budou pokračovat v jednání se Spojenými státy. Vidíme mnoho pozitivních kroků správným směrem, ale administrativa, prezident a jeho obchodní tým chtějí pro americký lid a americké pracovníky vyjednat co nejlepší dohody. Na to se soustředí."



Trump zveřejnil dopisy pro Malajsii, Kazachstán, Jižní Afriku, Laos a Myanmar



Trump zveřejnil na serveru Truth Social další dopisy světovým lídrům, v nichž oznámil nové cla, která mají začít platit od srpna.



Mezi nimi jsou:



25% cla USA na zboží z Japonska, Jižní Koreje, Malajsie a Kazachstánu



30% cla USA na Jižní Afriku





40% cla USA na Laos a Myanmar





Tunisko bude čelit 25% clu na zboží dovážené do USA





Indonésie – 32 %





Bangladéš a Srbsko – 35 %





Bosna – 30 %





Kambodža – 36 %

Nejistota ohledně výsledků stávajících šetření podle článku 232, včetně farmaceutického průmyslu, přetrvává. To je samozřejmě oblast, která Irsko velmi znepokojuje. Doufám však, že v nadcházejících dnech a týdnech budou obě strany intenzivně a konstruktivně pracovat na dosažení dohody.





Zdroj v angličtině ZDE

V příštích několika hodinách se očekávají další dopisy.V pondělí večer se EU dočkala malé útěchy, když vyšlo najevo, že blok dostal od Spojených států pouze třítýdenní odklad od hrozících 50% cel.Irský premiér Micheál Martin poprvé odhalil podrobnosti jednání a uvedl, že očekává zachování současného stavu a dočasné pozastavení represivních cel až do 1. srpna. To by bylo v souladu s výkonným nařízením, které podle Bílého domu brzy podepíše Donald Trump.I tehdy bylo na čase dosáhnout toho, co nazval „dohodou v zásadě“ o „rámcové dohodě“. Není jasné, zda bude automobilový průmysl ušetřen 25% zvýšení cel v rámci této rámcové dohody, což je základní požadavek Německa pro rychlé uzavření dohody.Irsko, Německo a Itálie jsou členy bloku, které do USA vyvážejí více, než dovážejí, ale Irsko je považováno za nejzranitelnější na obyvatele kvůli počtu zaměstnanců farmaceutických společností, z nichž mnohé jsou americké nadnárodní společnosti.Martin připustil, že některé cla budou během Trumpovy vlády trvalá, pravděpodobně ve výši 10 %, a že zatím nejsou žádné známky pozastavení odvětvových cel, včetně farmaceutického průmyslu, kterému v současné době hrozí „vyšetřování podle článku 232“.Martin řekl: