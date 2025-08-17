Další zpráva zkreslená Českou televizí
17. 8. 2025
USA podle Reuters pozastavují vydávání humanitárních víz pro Palestince poté, co jejich přítomnost začala být označována za národní ohrožení.— ČT24 (@CT24zive) August 16, 2025
Skutečnost:
Americké ministerstvo zahraničí zastavilo vydávání víz dětem z Gazy za účelem lékařské péče po kampani krajní pravice
(Pozn. JČ: KDY TY VÁŽNĚ ZRANĚNÉ DĚTI PŘIJME NA LÉČENÍ ČR? Ono se o tom ani v ČR zřejmě řádně neví, v důsledku výše zmíněného "zpravodajství" ČT)
Program poskytující klíčovou pomoc byl zastaven po stížnostech Laury Loomerové, krajně pravicové influencerky blízké Trumpovi
Samir Muhammed Samir Zekut (11) bojuje o život ve svém domě 7. srpna 2025 kvůli nedostatečné léčbě po těžkém zranění při izraelském útoku na dům v čtvrti Sheikh Radwan v severní Gaze 27. května 2025. Při útoku přišel o levou nohu a pravou ruku a utrpěl četná zranění od střepin. Jeho rodina žádá o urgentní lékařskou evakuaci mimo Gazu, protože trpí perforací žaludku a tlustého střeva, hlubokými ranami na zádech a nohou a těžkým poškozením nervů v pravé ruce.
Americké
ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že zastaví vydávání víz dětem
z Gazy, které naléhavě potřebují lékařskou péči, poté, co se proti tomu
postavila krajně pravicová influencerka Laura Loomerová, blízká
Donaldovi Trumpovi, která se sama označuje za „hrdou islamofobku“.
„Všechna návštěvnická víza pro osoby z Gazy jsou pozastavena, zatímco provádíme úplnou a důkladnou revizi procesu a postupů používaných k vydávání malého počtu dočasných lékařských a humanitárních víz v posledních dnech,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v zprávě zveřejněné na X, sociální platformě dříve známé jako Twitter, ze které byla Loomerová vyloučena předtím, než ji koupil Elon Musk.
V pátek Loomerová na sociální síti zveřejnila dva příspěvky, ve kterých sdílela videa těžce zraněných palestinských dětí a jejich rodinných příslušníků, kteří tento měsíc dorazili do Houstonu a San Francisca, spolu s nepravdivými tvrzeními, že jejich výkřiky radosti jsou „džihádistické pokřiky“ a že „píská teroristickou píšťalku HAMASu“.
Loomerová také nepravdivě tvrdila, že dvě videa, která sdílela, „získala exkluzivně“. Jeden byl zkopírován z veřejného instagramového účtu charitativní organizace poskytující lékařskou pomoc a druhé pocházelo z YouTube kanálu Houston Chronicle.
Poté, co Loomerová zkreslila situaci dětí, včetně dětí s amputacemi, které přijely pro protézy nohou, jako „islámské vetřelce z islámské teroristické zóny“, požadovala vědět, „kdo z amerického ministerstva zahraničí pod @marcorubio podepsal víza pro Palestince z horké zóny HAMAS“.
„Ví o tom Rubio vůbec?“ napsala Loomerová s odkazem na ministra zahraničí, který byl v té době na Aljašce na setkání s Vladimirem Putinem.
„Proč by někdo na ministerstvu zahraničí vydával víza lidem, kteří žijí v Gaze, kterou ovládá HAMÁS?“ napsala Loomerová, než nepravdivě uvedla, že „95 % obyvatel Gazy hlasovalo pro HAMÁS“.
Ve skutečnosti Hamás získal v palestinských parlamentních volbách v roce 2006 v Gaze a na Západním břehu 44 % hlasů a ve třech z pěti okresů v Gaze prohrál se sekulární stranou Fatah. Od té doby se žádné volby nekonaly.
Po zastavení vízového programu Loomerová vyhlásila vítězství. „To je fantastická zpráva,“ napsala v reakci na oznámení ministerstva zahraničí. „Doufejme, že všichni obyvatelé Gazy budou přidáni na seznam osob, kterým prezident Trump zakázal vstup do USA. Lékaři jsou i v jiných zemích. USA nejsou světová nemocnice!“
Republikánský kongresman Randy Fine výslovně pochválil Loomerovou po oznámení změny vízového režimu, což svědčí o jejím vlivu na část americké politiky. „Velký dík patří @LauraLoomer za to, že na to přišla a upozornila mě a další úředníky. Dobrá práce, Lauro,“ napsal Fine na X.
Palestinský dětský fond (Palestine Children’s Relief Fund), charitativní organizace se sídlem v USA, vyzval Trumpovu administrativu, aby „toto nebezpečné a nelidské rozhodnutí zrušila“. V uplynulých 30 letech tato charitativní organizace evakuovala do USA tisíce palestinských dětí, aby jim byla poskytnuta lékařská péče, uvedla ve svém prohlášení.
„Lékařské evakuace jsou pro děti z Gazy, které by jinak čelily nepředstavitelnému utrpení nebo smrti v důsledku kolapsu lékařské infrastruktury v Gaze, záchranným lanem.“
Rada pro islámsko-americké vztahy uvedla, že blokování víz je „nejnovějším znamením, že úmyslná krutost administrativy prezidenta Trumpa, která upřednostňuje Izrael, nezná hranic“, a dodala, že je „hluboce ironické“, že Trumpova administrativa mezitím „rozprostírá červený koberec rasistům a obviněným válečným zločincům z izraelské vlády“.
„Tento zákaz je jen nejnovějším příkladem spoluviny naší vlády na genocidě Izraele, kterou americký lid stále více odmítá,“ pokračovala rada.
