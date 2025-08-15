Hlad v Gaze je „katastrofální“, varuje OSN, čtyři lidé zemřeli v důsledku hladomoru způsobeného Izraelem
Den, kdy izraelští osadníci lynčovali dva mladé muže na Západním břehu
Kamel Musallet byl doma na Floridě ve Spojených státech, když naposledy mluvil se svým synem Saifem, který navštívil rodné město al-Mazaraa ash-Sharqiyah na okupovaném Západním břehu.
Dvacetiletý Saif byl v dobré náladě a Kamelovi vyprávěl, že možná našel ženu, kterou si chce vzít, a mluvil o tom, jak začít s přípravami.
O čtyři dny později, ráno 11. července, Kamela probudil telefonát od jeho mladšího syna Muhammada (18), který mu řekl, že Saifa napadli osadníci.
V tu chvíli ležel Saif na zemi poblíž dubu, kde se schoval před zuřícími osadníky; byl v bezvědomí a měl potíže s dýcháním.
Než ho odvezli do sanitky, Saif zemřel.
Saifův přítel, 23letý Muhammad „Rizik“ al-Shalabi z Mazraa, byl nalezen později v noci – zastřelený, zbitý, mučený a ponechaný svému osudu.
Hlad v Gaze je „katastrofální“, varuje OSN, čtyři lidé zemřeli v důsledku hladomoru způsobeného Izraelem
Světový potravinový program OSN označil nedostatek potravin v Gaze za „katastrofální“ a uvedl, že nejméně 40 000 dětí mladších jednoho roku trpí podvýživou.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zaznamenalo za posledních 24 hodin další čtyři úmrtí související s hladem, čímž se celkový počet Palestinců, kteří během izraelské války v Gaze zemřeli hlady, zvýšil na 239, z toho 106 dětí.
EU vyzývá Izrael, aby upustil od plánu rozšiřování osad
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová v prohlášení ostře kritizovala plán izraelských úřadů na výstavbu osady E1 jako „porušení mezinárodního práva“, které by dále podkopalo potenciální řešení dvou států.
„Pokud bude výstavba osad v této oblasti realizována, trvale přeruší geografickou a územní souvislost mezi okupovaným východním Jeruzalémem a Západním břehem a rozdělí severní a jižní část Západního břehu,“ uvedla Kallasová.
„EU naléhavě vyzývá Izrael, aby od tohoto rozhodnutí upustil, s ohledem na jeho dalekosáhlé důsledky.“
Ben-Gvir navštívil vězeňskou celu Marwana Barghoutiho a vyhrožoval mu
Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir navštívil nejvýznamnějšího palestinského vězně, vůdce Fatahu Marwana Barghoutiho, jak ukazují záběry sdílené na sociálních sítích.
Na záběrech je vidět, jak Ben-Gvir říká Barghoutimu, který je ve vězení od roku 2002, včetně let strávených na samotce: „Vy nevyhrajete. Kdokoli si zahrává s izraelským národem, kdokoli vraždí naše děti a ženy – toho zničíme. Měl bys to vědět, [to se dělo] v celé historii.“
Příbuzní 66letého Barghoutiho, kteří záběry viděli, řekli arabské televizi Al Jazeera, že jeho vzhled se „šokujícím způsobem“ změnil, zřejmě „vyčerpáním a hladem“, a vyjádřili obavy, že bude ve vězení zabit.
V říjnu palestinská organizace Palestinian Prisoner’s Society obvinila izraelský vězeňský personál z „brutálního napadení“ a zranění Barghoutiho během jeho pobytu v samotce.
Zdravotní systém v Gaze je „dušen“ obléháním a válkou, svědčí MSF
Organizace Lékaři bez hranic, známá pod francouzskou zkratkou MSF, konstatuje, že zdravotní systém v Gaze je „dušen“ téměř dvouletou válkou a blokádou, takže je sotva funkční. Polovina nemocnic v enklávě je mimo provoz, zatímco zbývající zařízení čelí kritickému nedostatku léků, chirurgických nástrojů a základního vybavení.
Organizace uvádí, že kvůli téměř úplné blokádě, která trvá od března, je zdravotnický personál podvyživený a mnoho z nich pracuje dlouhé hodiny navzdory nedostatku zdrojů. Počet pacientů vzrostl na nejvyšší úroveň od října 2023 a některé pohotovosti jsou nuceny odmítat pacienty nebo zavírat dříve kvůli přeplnění.
Varuje, že umírají lidé s jinak léčitelnými zraněními, a vyzývá k okamžitému příměří a plnému a nerušenému přístupu humanitární pomoci, aby se zabránilo dalším zbytečným úmrtím.
Trump doufá, že se zahraniční novináři dostanou do Gazy
Na otázku, zda bude tlačit na to, aby zahraniční novináři získali přístup do Gazy a mohli sledovat humanitární operace, Trump odpověděl: „Rád bych, aby se to stalo. Jistě.“
„Neměl bych s tím žádný problém. Je to velmi nebezpečná situace, jak víte, pokud jste novinář, ale rád bych to viděl.“
Izrael od začátku války v říjnu 2023 nepovolil zahraničním novinářům vstup do Gazy, pokud nejsou pod izraelským vojenským doprovodem.
Novináři v Gaze neúnavně dokumentují neúprosné útoky Izraele po celou dobu tohoto konfliktu, a to s velkým rizikem pro sebe i své rodiny.
Mezi téměř 270 novináři a pracovníky médií, kteří byli zabiti při izraelských útocích, byli naposledy čtyři novináři Al Jazeery a dva nezávislí novináři, kteří byli zabiti při cíleném útoku na jejich stan v Gaze v neděli.
OIC odsuzuje Smotrichovy plány na rozšíření okupovaného Západního břehu
Organizace islámské spolupráce (OIC) odsoudila oznámení izraelského krajně pravicového ministra financí Bezalela Smotricha, že hodlá schválit výběrová řízení na výstavbu více než 3 000 domů v osadním projektu v oblasti E1, který by propojil Jeruzalém a stávající nelegální izraelskou osadu Ma'ale Adumim.
Mezivládní organizace uvedla, že izraelská okupace a rozšiřování osad jsou v rozporu s mezinárodním právem, rezolucemi OSN a poradním stanoviskem Mezinárodního soudního dvora a musí být okamžitě ukončeny.
Varovala, že pokračující politika agrese, výstavby osad, ničení, vysídlování a blokády ze strany Izraele představuje systematické zločiny, které porušují práva Palestinců, podkopávají řešení spočívající v existenci dvou států a upevňují plány na anexi.
OIC vyzvala mezinárodní společenství, aby převzalo odpovědnost, pohnulo Izrael k odpovědnosti a uvalilo sankce v souladu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN.
SAE odsoudily Netanjahuovy výroky o „Velkém Izraeli“
Spojené arabské emiráty odsoudily výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o takzvané „vizi Velkého Izraele“, která zahrnuje zabrání území mimo současné hranice Izraele, a označily je za flagrantní porušení mezinárodního práva a Charty OSN.
Ve svém prohlášení ministerstvo zahraničí SAE zopakovalo, že odmítá jakékoli ohrožení suverenity arabských států, a vyzvalo členy izraelské vlády, aby přestali s provokativními výroky.
Ministerstvo rovněž vyzvalo k ukončení všech nelegálních osad a expanzních plánů s varováním, že ohrožují regionální stabilitu a podkopávají vyhlídky na mír.
Izrael pravděpodobně usiluje o „další území za hranicemi palestinských území“
Netanjahuova deklarovaná vize „Velkého Izraele“ je vzhledem k dlouhodobé rétorice jeho strany Likud a širší sionistické ideologii předvídatelná, říká Mohamed Elmasry, profesor na Doha Institute for Graduate Studies.
„Je to něco hluboce zakořeněného. Pokud se vrátíme k počátkům sionismu, jeho zakladatelé založili svou představu o zemi Izrael na biblické definici, která nezahrnovala pouze území od Jordánu po Středozemní moře, ale ve skutečnosti od Eufratu v Iráku po Nil v Egyptě,“ řekl Almasry pro Al Jazeera.
Netanjahuova strana Likud, vysvětlil, „přijala slogan o větším Izraeli již v roce 1977. Je to tedy něco, co je velmi hluboce zakořeněno v sionismu a izraelské politice. Je to také něco, co je v Izraeli populární, takže není rozhodně překvapivé, že Izrael prosazuje tuto vizi většího Izraele.“
Elmasry uvedl, že Izrael již desítky let „zasahuje do palestinského území“ na okupovaném Západním břehu a nyní má zrak upřený na Gazu „a pravděpodobně i na další území za hranicemi palestinských území“.
Ve čtvrtek bylo v Gaze zabito nejméně 35 lidí
Tato aktualizace počtu obětí izraelských útoků na pásmo Gazy pochází z místních nemocnic.
Zdroje také uvedly, že nejméně 13 z dnes zabitých osob hledalo pomoc.
Potravinová agentura OSN varuje před „katastrofální“ nejistotou v zásobování potravinami v Gaze
Světový potravinový program OSN (WFP) uvádí, že pokračující bombardování, kolaps základních služeb a přísná omezení dodávek a distribuce humanitární pomoci vytvořily „katastrofální“ podmínky v oblasti zajišťování potravin pro stovky tisíc lidí v celé Gaze.
Agentura znovu vyzvala k okamžitému příměří.
Její varování přichází v době, kdy ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že 40 000 dětí mladších jednoho roku trpí podvýživou, 250 000 dětí mladších pěti let čelí život ohrožujícímu nedostatku potravin a 1,2 milionu dětí mladších 18 let žije v závažné potravinové nejistotě.
OSN vyzývá Izrael, aby ustoupil od plánu výstavby osady E1
Organizace spojených národů vyzvala Izrael, aby zrušil své rozhodnutí zahájit výstavbu více než 3 000 nových domů v rámci projektu nelegální osady E1 na okupovaném Západním břehu.
„Znamenalo by to konec vyhlídek na dvoustátní řešení,“ řekl novinářům mluvčí OSN Stephane Dujarric. „Osady jsou v rozporu s mezinárodním právem ... [a] dále upevňují okupaci.“
Tento plán, který byl po letech zmrazení pod tlakem amerických vlád znovu oživen, by Izraeli umožnil zcela obklíčit Jeruzalém a rozdělit území, které by bylo určeno pro budoucí palestinský stát.
„Izrael chce vyprázdnit Gazu“
Humanitární důsledky rozšíření izraelské ofenzivy v Gaze „by byly katastrofální“ pro Palestince, kteří již 22 měsíců trpí vysídlením a krveprolitím, říká Mohamed Elmasry, profesor na Doha Institute for Graduate Studies.
„Jsou to lidé, kteří byli vysídleni – v mnoha případech více než desetkrát, v některých případech dokonce více než dvacetkrát – a doslova se vyhýbají bombám již 22 měsíců,“ řekl Almasri. „A k tomu všemu ještě hladoví.“
Elmasry popsal izraelský plán jako součást širšího úsilí o vytlačení Palestinců z Gazy.
„Izrael chce vyprázdnit pásmo Gazy a chce alespoň veškeré území od řeky Jordán až po Středozemní moře,“ řekl.
Palestinská fotbalová asociace uvádí, že od začátku srpna bylo zabito osm sportovců
Palestinská fotbalová asociace uvádí, že od začátku tohoto měsíce bylo zabito osm členů sportovní a skautské komunity, čímž se celkový počet sportovců zabitých od začátku izraelské války zvýšil na 668, z toho 339 z fotbalové komunity.
Mezi nejnovějšími oběťmi jsou Islam Nafez Matar, hráč klubu Al-Aqsa, který byl zabit 2. srpna při čekání na pomoc v centru Gazy, a Moamen Alaywa, hráč druhého týmu klubu Ittihad Al-Shujaiya, který byl zabit při izraelském útoku v neděli.
Mezi další sportovce zabité tento měsíc patří bývalá hvězda národního fotbalového týmu Suleiman al-Obeid, přezdívaný palestinský Pelé, a zápasník Alaa Rafeeq al-Madhoon, uvedla asociace v prohlášení zveřejněném agenturou Wafa.
