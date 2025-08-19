Bude Ukrajina donucena k znovuvybudování jaderného arzenálu k odstrašení Ruska?
19. 8. 2025
Pokud Západ,včetně USA, kolektivně nepodrží suverenitu a územní celistvost Ukrajiny před agresorem z Ruska, nezbude Ukrajině, než odstoupit od Budapešťské dohody z roku 1994 o vzdání se jaderných zbraní výměnou za garanci suverenity a ochrany bezpečnosti ze strany USA a Ruska,
a započít znovuvybudování vlastního vojenského jaderného programu z důvodu odstrašení ruského agresora, míní Zdeňka Ulmanová.
Budapešťské memorandum, ukrajinsko-americko-rusko-britská mezinárodní smlouva z roku 1994, kterou se Ukrajina vzdala jaderného arzenálu výměnou za bezpečnostní záruky a záruky územní celistvosti, která byla v roce 2014 porušena ruskou anexí Krymu.
Pozn. JČ: Pochybuju, že to Ukrajině dovolí. Pozoruhodná je drzá nevědomost Spojených států, že mají podle Budapešťského memoranda povinnost hájit nezávislost Ukrajiny. Diletant a darebák J.D. Vance se vyjádřil, že Spojené státy nemají za agresi Ruska vůči Ukrajině žádnou odpovědnost a jich se to netýká.
